NBA News und Gerüchte: All-Star Game kehrt zu altem Format ohne Draft zurück - Liga nimmt Zweitrundenpick der Phoenix Suns

Das NBA All-Star Game wird zu einem alten Format ohne Draft sowie dem traditionellen Spielmodus zurückkehren. Die Phoenix Suns verlieren einen Zweitrundenpick für ein Vergehen in der Free Agency und De'Aaron Fox schließt sich der Marke von Stephen Curry an.

© getty NBA, News und Gerüchte: All-Star Game kehrt zu altem Format und Modus zurück Der Draft beim NBA All-Star Game gehört wohl vorerst der Vergangenheit an. Die Liga verkündete am Mittwoch (25. Oktober), dass das Spiel wieder als Duell der Western und Eastern Conference ausgetragen wird mit je 12 Spielern pro Team. Dies war bereits das Format des Showspiels, bevor eine Änderung für die vergangenen sechs Saisons vorgenommen wurde, bei der zwei gewählte Mannschaftskapitäne sich ihre Mitspieler gewählt haben. Das Thema dieser Saison sei "Back to Basketball", erklärte Commissioner Adam Silver Reportern. Das gilt auch für den Spielmodus, der in den vergangenen Jahren mit dem Elam Ending experimentierte, bei dem das vierte Viertel bis zu einem gewissen Punktestand gespielt wird statt bis zum Ablauf der 12 Minuten. Am 18. Februar in Indianapolis werden klassisch vier Viertel a je zwölf Minuten gespielt. "Wir denken über einige Änderungen im Format nach", sagte Silver in der vergangenen Woche bei einer ESPN-Übertragung: "Vielleicht eine Rückkehr zu etwas traditionellerem bei der Präsentation der Teams. Es geht viel darum, den Spielern und Teams klar zu machen, wie wichtig das Spiel für die Fans ist. Wir erwarten keine Playoffintensität, aber ein umkämpftes Spiel für unsere Fans."

© getty NBA, News und Gerüchte: Phoenix Suns verlieren Pick nach Regelbruch Die Phoenix Suns müssen auf ihren Zweitrundenpick im kommenden Draft verzichten, da sie sich in der vergangenen Free Agency offenbar nicht an die zeitlichen Regeln hielten. Das teilte die Liga am Mittwoch (25. Oktober) mit. Demnach hätten die Suns frühzeitig Gespräche mit Drew Eubanks begonnen, bevor dies erlaubt war. Die Suns geben den Pick ab, der ursprünglich den Nuggets gehörte und in einem Trade mit den Orlando Magic erstanden wurde. "Wir sind enttäuscht von den Ergebnissen der NBA-Untersuchung", teilten die Suns in einer Stellungnahme mit: "Falls es einen Regelbruch gab, war dieser nicht beabsichtigt. Wir akzeptieren jedoch die Strafe der Liga und fokussieren uns auf die Saison." Die NBA erklärte, dass die Suns bei der Untersuchung kooperierten.