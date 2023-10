Die Regular Season der NBA beginnt in acht Tagen. In der Preseason zeigen sich Devin Booker, Kevin Durant und Co. von den Phoenix Suns schon in beeindruckender Frühform. Auch Ben Simmons macht endlich wieder positive Schlagzeilen. Maccabi Ra'Anana aus Israel absolviert derweil das zweite Spiel seiner US-Tour.

© getty NBA Preseason: Stars der Phoenix Suns bereit für den Saisonstart Zweites Preseason-Spiel zwischen den Suns und den Trail Bilazers - zweiter Sieg für Phoenix. Diesmal gab es im heimischen Footprint Center ein 117:106. Gerade in der ersten Halbzeit spielten die Stars groß auf: Devin Booker kam in den ersten neun Minuten auf 17 Punkte, im zweiten Spielabschnitt markierte Kevin Durant dann 13 Zähler. Zur Pause stand es 76:54 für die Suns, Book und KD hatten jeweils 19 Punkte auf dem Konto. Bradley Beal und Grayson Allen mussten sich mit 11 und 13 Punkten aber auch nicht verstecken. In Hälfte zwei waren dann hauptsächlich die Reservisten an der Reihe. Zur Ehrenrettung der Blazers muss man sagen, dass dort eine ganze Reihe an Stars pausierten: Deandre Ayton, Jerami Grant, Malcolm Brogdon, Anfernee Simons und Matisse Thybulle wurden allesamt geschont. Rookie Scoot Henderson spielte mit 30 Minuten fast komplett durch, tat sich aber schwer. Am Ende kam er auf 8 Punkte (3/11 FG), mit 5 Assists und 5 Turnovern. Bester Werfer der Blazers war Shaedon Sharpe mit 19 Punkten.

© getty NBA Preseason: Israelisches Team Maccabi Ra'Anana trifft auf Cavaliers Nach dem Spiel gegen die Brooklyn Nets war es für Maccabi das zweite von drei Spielen auf der kurzen US-Tour. Erneut stand der Basketball eher im Hintergrund. "Unsere Herzen und Gedanken sind in der Heimat", sagte Head Coach Yehu Orland. "Unsere Körper sind hier." Warum man die US-Tour nicht abgebrochen habe? "Wir haben entschieden, dass das, was ich gerade tue - Interviews geben, über die Situation aufklären und dann zu spielen - wenn Israelis in der Heimat sehen, dass wir uns durchkämpfen und versuchen, wieder ein normales Leben zu führen, ist das vielleicht besser als einfach nur zu unseren Familien zu reisen", erklärte Spieler Jonathan Mor im Vorfeld der Partie. Die Cavaliers schonten die komplette Starting Five, gewannen am Ende aber dennoch komfortabel mit 120:89. Bester Werfer war Rookie Emoni Bates von der Bank mit 16 Punkten. Mamadi Diakité, der letzte Saison bei den Cavs unter Vertrag stand, machte für Maccabi 17 Punkte. Am Dienstag geht es für das Team aus Israel zum Abschluss gegen die Minnesota Timberwolves.

© getty NBA Preseason: Play der Nacht - Ben Simmons Sehen wir den Australier endlich wieder regelmäßig auf dem Court in der neuen Saison? Es sieht so aus! Beim 119:127 seiner Nets gegen die Philadelphia 76ers kam Simmons in 29 Minuten auf dem Parkett auf 8 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists und 3 Steals. Gut, es waren auch gleich 8 Turnover - aber eben auch richtig nette Plays. Darunter die Sequenz der Nacht: Zunächst steckte Simmons in der Halfcourt-Offense einen Ball wunderbar per Behind-the-Back-Bodenpass zu Spencer Dinwiddie durch, der einen Dreier aus der Ecke verwandelte - und nur wenige Sekunden später klaute er einen Pass in der eigenen Hälfte und vollendete im Alleingang zum Fastbreak-Slam. So kann es weitergehen!