NBA Preseason: LeBron James und Kevin Durant glänzen in erstem Duell seit 2018

Die Preseason neigt sich dem Ende zu - in der Nacht auf Mittwoch beginnt endlich die reguläre Saison der NBA. Heute wurde aber noch einmal richtiger guter Basketball geboten - unter anderem von LeBron James und Kevin Durant im direkten Duell. Auch die Boston Celtics und Nikola Jokic sind bereits in Topform. Und Anthony Edwards lässt den Ring zittern.

© getty NBA Preseason: LeBron James und Kevin Durant glänzen im ersten Duell seit 2018 Kaum zu glauben, aber die NBA-Fans mussten fast fünf Jahre auf das Duell der beiden Superstars warten: Zuletzt gleichzeitig auf dem Court standen LeBron James und Kevin Durant in einem Christmas Game 2018 - damals gewannen die Lakers mit 127:101 gegen die Golden State Warriors. Seitdem ist viel passiert - aber LeBron und KD können immer noch Basketball spielen: Bei den Suns fehlten mit Devin Booker und Bradley Beal die beiden Co-Stars von Durant, also sorgte er in der ersten Halbzeit für das Scoring und legte in 17 Minuten 21 Punkte auf (8/14 aus dem Feld). James musste sich aber keineswegs verstecken: Er spielte wie Anthony Davis (15 Punkte, 6 Blocks) bis ins dritte Viertel und knallte gleich drei Dreier rein. Am Ende waren es bei ihm in 22 Minuten 19 Punkte und 6 Rebounds. Zur Pause führten die Lakers mit 58:54, Mitte des dritten Viertels zogen die Reservisten der Suns dann davon und sorgten für einen Blowout (123:100). Für beide Teams war es das letzte Preseason-Spiel: Die Suns beginnen ihre Saison in der Nacht auf den 25. Oktober mit einem Gastspiel bei Stephen Curry und den Golden State Warriors, die Lakers müssen ein paar Stunden zuvor bei den Denver Nuggets ran. Aber: Schon zwei Tage später könnten LeBron und KD erneut aufeinandertreffen. Drücken wir die Daumen, dass sie gesund bleiben.

© getty NBA Preseason: Boston Celtics und Nikola Jokic bereit für die Saison Wenn die neuformierten Boston Celtics so aufspielen, dann wird es happig für den Rest der Liga: Ohne Al Horford bot Coach Joe Mazzulla eine Starting Five aus White-Holiday-Brown-Tatum-Porzingis auf - und die zeigten in Charlotte, was sie drauf haben: Alle fünf spielten insgesamt 23 Minuten, alle fünf scorten zweistellig (Brown war am Ende Topscorer mit 20 Zählern) - und zur Pause führte Boston mit 66:40! Da hatten die Hornets um LaMelo Ball (16 Punkte, 5 Assists) und Terry Rozier (114 Punkte) keine Chance. Ebenfalls in guter Frühform ist der Finals-MVP aus Denver: Center Nikola Jokic spielte beim 103:90 der Nuggets bei den Clippers insgesamt 28 Minuten und beendete seinen Arbeitstag mit 25 Punkten, 14 Rebounds und 8 Assists - so wie man den Joker eben kennt. Wobei die Clippers aber auch auch ohne ihre Stars wie Kawhi Leonard oder Paul George antraten.

© getty NBA Preseason: Play der Nacht von Anthony Edwards Beim 114:105 seiner Minnesota Timberwolves in Chicago legte Anthony Edwards in 20 Minuten auf dem Parkett 19 Punkte auf. Am schönsten waren zwei im zweiten Viertel, nachdem Shake Milton aus einem Drive unter dem Korb zu "Ant" herauskickte. Der musste nur zweimal dribbeln, um kraftvoll in die Zone zu ziehen - und dann krachte ein wunderschöner Dunk durch den Ring!