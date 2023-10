NBA News und Gerüchte: Victor Wembanyama will jedes Saisonspiel für San Antonio Spurs bestreiten

Supertalent Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs hat große Ziele für die anstehende NBA-Saison - und Luka Doncic staunt über den neuen Gegner. Giannis Antetokounmpo erklärt seinen neuen Vertrag bei den Milwaukee Bucks, Kawhi Leonard bezeichnet sich selbst als vollständig fit. Und Charles Barkley hat eine unangenehme Frage für Commissioner Adam Silver. Aktuelle News und Gerüchte.

© getty NBA News: Victor Wembanyama will "jedes einzelne Spiel" machen Supertalent Victor Wembanyama geht mit Vorfreude und etwas Anspannung in sein NBA-Debüt. "Ich habe ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, wie ich es vor jedem Spiel habe, je nachdem, was auf dem Spiel steht. Aber es ist auch nicht so, dass ich zittere - nur ein bisschen Bauchschmerzen", sagte der 19-Jährige vor seiner Premiere in der Nacht zum Donnerstag (3.30 Uhr) gegen die Dallas Mavericks. Der erste Auftritt des Franzosen, der im Draft an erster Stelle ausgewählt wurde, wird seit Monaten mit Spannung erwartet. Der Big Man gilt als Jahrhunderttalent, weil er mit seinen 2,24 Metern über eine herausragende Athletik verfügt und dennoch im Dribbling sowie von der Dreierlinie enorm gefährlich ist. Seit der Ankunft von LeBron James 2003 begeisterte kein Neuling die Szene derartig. "Vor einem Monat dachte ich, dass mich einige Testspiele auf diesen Moment vorbereiten würden, aber es ist ganz anders", sagte Wembanyama, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit den Spurs "so viele Titel wie möglich" zu gewinnen. Er sagte jedoch auch: "Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Die meisten Spieler schaffen es im Laufe ihrer Karriere nie bis ins Finale oder gewinnen Meisterschaften." In seinen vier Testspielen während der Saisonvorbereitung machte Wembanyama bereits einen guten Eindruck und verzeichnete 19,3 Punkte im Schnitt. Damit will sich der Rookie jedoch nicht zufriedengeben. "Ich weiß, dass niemand bisher mein Bestes gesehen hat", sagte er. "Wenn es kein Risiko für meine Gesundheit darstellt - die Zukunft kann ich natürlich nicht vorhersagen - will ich jedes einzelne Spiel machen", betonte Wemby zudem. Tief beeindruckt von Wembanyama zeigte sich Superstar Luka Doncic, mit den Mavericks erster Gegner des Youngsters. "Es ist ziemlich verrückt, was er auf dem Spielfeld macht. Was ist er? Zwei Meter groß? Es ist unglaublich, was er für diese Länge alles macht", sagte Doncic, für den der Neuling ein "erstaunlicher Spieler" ist. Dabei misst der Slowene als Aufbauspieler selbst 2,01 Meter und lässt im Duell so manchen Center alt aussehen.

© getty NBA News: Kawhi Leonard von Verletzungen "vollständig genesen" Kawhi Leonard von den L.A. Clippers fühlt sich nach eigener Aussage so gut wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der zweimalige Champion hatte in den letzten Jahren immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen: Die Saison 2021/22 verpasste er nach einem Kreuzbandriss im rechten Knie komplett, in der vergangenen Spielzeit plagte er sich mit Knie- und Knöchelproblemen herum und verletzte sich in den Playoffs am Meniskus. "Ich fühle mich gut und bin bereit", sagte er am Dienstag am Rande einer Trainingseinheit. "Letztes Jahr kam ich von einem Kreuzbandriss zurück, dieser Prozess dauert eigentlich zwei Jahre." Mittlerweile habe er aber wieder volles Vertrauen in sein Knie. Der 32-Jährige wurde im Juni noch einmal am Meniskus operiert, konnte jedoch die komplette Vorbereitung absolvieren. Das freut auch Head Coach Ty Lue: "Mit Einschränkungen ist es einfach anders. Man kann nicht voll trainieren und den kompletten Plan umsetzen, das ist ein riesiger Unterschied." Nun wolle das Team "einen guten Start in die Saison hinlegen. Wir wollen uns nicht langsam herantasten." Für die Clippers geht es in der Nacht auf Donnerstag zunächst gegen die Portland Trail Blazers.

© getty NBA News: Giannis Antenokounmpo erklärt Vertragsverlängerung bei den Bucks Giannis Antetokounmpo hat seinen Vertrag bei den Milwaukee Bucks vorzeitig um drei Jahre verlängert, nun ist er bis mindestens 2027 an das Team gebunden - wird dafür allerdings auch fürstlich entlohnt. "Ich wusste tief im Inneren, dass ich bleiben will", erklärte der Grieche am Dienstag. Mit seinem neuen Vertrag habe er Irritationen rund um das Team vermeiden wollen: "Ich will nicht, dass die Leute nach einer Niederlage sagen: 'Oh, Giannis ist verärgert, ihm gefällt das alles nicht, er wird gehen, blablabla.' Nein. Jetzt wird sich alles nur um Basketball drehen." Zunächst habe er erst im Sommer 2024 verlängern wollen, doch nach Absprache mit Bruder Thanasis, der ebenfalls bei den Bucks unter Vertrag steht, habe er sich für diese Variante entschieden. Der 28-Jährige könnte 2026 einen kurzfristigen Deal unterschreiben, 2028 noch einmal für vier Jahre verlängern und so seine Einnahmen maximieren. "Ich glaube, das war die klügste Entscheidung für meine Familie und für meine sportlichen Aussichten", betonte der Champion von 2021. "Jetzt ist das alles vom Tisch. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken und kann einfach nur Basketball spielen."