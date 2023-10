NBA News und Gerüchte: Liga prüft Fakten zur Verfügbarkeit von James Harden – Pacers-Coach Rick Carlisle verlängert

Das Fehlen von James Harden beim ersten Saisonspiel der Philadelphia 76ers wird von der NBA offiziell untersucht. Zudem: Rick Carlisle verlängert seinen Vertrag bei den Indiana Pacers. Das sind die aktuellen News und Gerüchte zur NBA.

James Harden und die Philadelphia 76ers – Kein Tag vergeht ohne Neuigkeiten zur Zukunft des ehemaligen MVPs in Philly. Nach seiner zehntägigen Abstinenz vom Training der 76ers ist Harden nun zurück im Trainingsbetrieb. Aber: " Er hat zehn Tage lang gefehlt , deswegen sind wir wieder in der Aufbauphase", sagte Sixers-Coach Nick Nurse. Für die ersten beiden Spiele sei Harden daher keine Option.

NBA, News und Gerüchte: Rick Carlisle verlängert seinen Vertrag bei den Indiana Pacers

Rick Carlisle hat seinen Vertrag bei den Indiana Pacers um mehrere Jahre verlängert. Das gab die Franchise am Donnerstag bekannt. "Es versteht sich von selbst, dass Coach Carlisle einer der kreativsten und erfolgreichsten Trainer in der Geschichte der Liga ist, daher war es nie eine Frage, dass er weiterhin die richtige Person ist, um unser Team zu führen", sagte Kevin Pritchard, President of Basketball Operations der Pacers. Der 63-jährige Carlisle ist seit 2021 Coach in Indiana, nachdem er zuvor 13 Jahre lang die Dallas Mavericks trainierte.