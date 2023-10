NBA – Erkenntnisse: Wird D'Angelo Russell zum Problem für die Los Angeles Lakers? LeBron James, Kevin Durant und Damian Lillard beweisen: Klasse hat kein Alter

Am frühen Freitagmorgen standen in der NBA gleich zwei Kracherspiele an: Die Los Angeles Lakers schlugen die Phoenix Suns und die Milwaukee Bucks triumphierten gegen die Philadelphia 76ers. Wird D'Angelo Russell noch ein Problem für die Lakers? Dazu zeigen gleich drei Stars: Klasse hat kein Alter! Die Erkenntnisse zu den Top-Partien.

Der zweite Pick des 2015er Drafts ist verliebt in Pull-Up-Würfe, ob aus der Midrange oder hinter der Dreierlinie und trifft diese im Trend immer schlechter. Seine Effizienz muss sich klar steigern, vor allem wenn er mehr Würfe nimmt, als ein gewisser LeBron James. Kommt es nicht zu dieser Kehrtwende, könnte Russell für die Los Angeles Lakers zum Problem werden – Speziell im Hinblick auf die Postseason.

Grundsätzlich ist das nach zwei Spielen in der kürzlich gestarteten NBA-Saison 2023/2024 natürlich noch kein großes Problem. Doch Russell kam aus einer extrem schwachen Play-Off-Runde gegen die Denver Nuggets, in welcher der 27-Jährige überhaupt kein Faktor war. Beim Sweep gegen den späteren Champion scorte die Nummer 1 der Lakers nur einmal zweistellig und sah im entscheidenen Spiel 4 nur 15 Minuten.

© getty

NBA: LeBron James, Kevin Durant und Damian Lillard beweisen: Klasse hat kein Alter

Die Namen, welche die NBA-Nacht dominierten, kursieren schon seit einigen Jahren durch die Medien. LeBron James, Kevin Durant, Damian Lillard. Alle über 30 Jahre alt, teilweise schon von mehrere Verletzungen gezeichnet. Der britische Schauspieler Sean Connery sagte einst: "Manche Leute altern, andere reifen!" Es gibt wenig Sprichwörter, die den Nagel so auf dem Kopf treffen. Hier ein kurzer Recap, was die vermeintlich älteren Herrschaften in der vergangenen Nacht geleistet haben:

NBA: LeBron James zündet in der Schlussphase den Turbo

Über weite Strecken des Spiels der Lakers gegen die Suns sah es nach einem unspektakulären Spiel des "King" aus. Vor dem letzten Viertel stand er bei zwölf Punkten, die Lakers lagen mit zehn zurück. Doch als es wichtig wurde, zeigte der mittlerweile 38-Jährige, was ihn auszeichnet. In der Crunchtime zog James mehrfach unnachahmlich und mit unfassbarer Power zum Korb und holte sich die vermeintlich einfachen Punkte. Es ist seine 21. Saison in der NBA, das kann man nicht oft genug betonen, und dennoch ist James immer noch ein Spieler, der den Unterschied machen kann – das zeigte er auch gegen Suns mit 21 Punkten, 9 Assists und 8 Rebounds

NBA: Kevin Durant trägt die Suns fast bis zur Ziellinie

Nach 1775 Tagen traf LeBron in der Regular Season erstmals wieder auf Kevin Durant. Mittlerweile 35 Jahre alt und vor drei Jahren noch durch einen Achillessehnenriss gestoppt, zeigt auch Durant nahezu keine Alterserscheinungen. Gegen die Lakers fielen Devin Booker und Bradley Beal verletzt aus, Durant musste es alleine richten. Am Ende stand er bei 39 Punkten und 11 Rebounds und das ohne große Unterstützung seiner Teamkollegen. Aufgrund eines schwachen letzten Viertels mussten die Suns zwar eine Niederlage hinnehmen, an Durant lag das aber definitiv nicht.

Lakers vs. Suns: Die Stats Leader in der Übersicht

Kategorie Lakers Suns Punkte Davis (30) Durant (39) Rebounds Davis (12) Durant (11) Assists James (9) Allen (4) Steals Davis, Vincent (je 3) Nurkic (3) Blocks Davis (3) Durant, Little, Okogie (je 1)

NBA: Damian Lillard feiert einen Traumeinstand für die Bucks

Lillard ist mit 33 Jahren in der bisherigen Aufzählung verhältnismäßig fast ein Jungspund, doch auch zeigte direkt wieder Leistung. In seinem Regular-Season-Debüt für die Bucks schoss Dame die Philadelphia 76ers mit 39 Punkten, 8 Assists und 4 Vorlagen aus dem Fiserv Forum. Der Point Guard zog insgesamt 17 Freiwürfe, von denen er alle traf und war für die Sixers kaum zu verteidigen. Was für ein Einstand!