NBA: Dennis Schröder und das Debüt bei den Toronto Raptors: Ein Auftakt, der Mut macht

Dennis Schröder hat in der Nacht auf Montag sein Debüt für die Toronto Raptors gegeben. Zum Auftakt in die NBA Pre-Season stand das Team den Sacramento Kings gegenüber. SPOX war dabei.

Dennis Schröder ist in diesem Sommer viel gereist. Mit dem DBB ging es aus der Heimat über Abu Dhabi und Okinawa bis zum WM-Titel in Manila, nun begann für den MVP der Weltmeisterschaft in der NBA ein neues Kapital - in Vancouver, wo die Toronto Raptors sich auf die neue NBA-Saison vorbereiten.

Toronto ist Team Nummer sechs für den inzwischen 30-Jährigen, das Gehalt passt nach zwei Minimalverträgen in Folge nun auch wieder und wie es scheint, wird Schröder bei den Kanadiern wieder das bekommen, wonach er strebte - einen Platz in der Starting Five als Anführer.

Über die Rolle, die der gebürtige Braunschweiger in seinem neuen Team spielen würde, wurde vor Beginn der Saison viel spekuliert. Kann er die Lücke als Starting Point Guard füllen, die VanVleet hinterlassen hat? Oder wird er als Sixth Man die zweite Garde anführen? Neu-Trainer Darko Rajakovic, den Schröder bereits aus seiner Zeit bei OKC (damals noch als Assistent) kennt, wählte erstere Option.