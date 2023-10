NBA Preseason: Dennis Schröder gibt gutes Debüt für Toronto Raptors - Big Three der Phoenix Suns lässt die Muskeln spielen

Die Preseason nimmt langsam Fahrt auf. Dennis Schröder gibt ein gutes Debüt für die Toronto Raptors, auch die neuformierte Big Three der Phoenix Suns befindet sich in exzellenter Frühform. James Harden verpasst dagegen das erste Spiel der Philadelphia 76ers.

Ohne die beiden Stars konnte Tyrese Maxey glänzen, der Guard legte in 29 Minuten 24 Punkte (9/17) und 4 Assists auf. Boston trat dagegen mit voller Kapelle an, Kristaps Porzingis (17, 5/7), Jayson Tatum (13, 3/13) sowie Jaylen Brown (19, 7/10) scorten als Starter zweistellig, während Jrue Holiday (6, 2/10) zunächst einmal nur von der Bank kam. Coach Joe Mazzulla betonte hier aber, dass dies für die Regular Season nichts zu bedeuten habe.

Immerhin: Harden war in Boston mit dabei und absolvierte im TD Garden ein Workout. "Wir haben noch einige Spieler, die an ihrer Kondition arbeiten müssen, um Spiele zu absolvieren", meinte der neue Sixers-Coach Nick Nurse. "Einer hat auch ein bisschen zu viel gemacht und Furk[an Korkmaz [Anm. d. Red.] ist verletzt." Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Neben Harden und Embiid fehlten auch De'Anthony Melton und der angesprochene Korkmaz.

Wer auf James Harden in der Preseason gehofft hatte, wurde zunächst einmal enttäuscht. Die Sixers verzichteten in Boston auf den Bärtigen, aber auch auf Joel Embiid. Mögliches Drama wurde so abgewendet, zumindest für den Moment.

© imago images

NBA - Dennis Schröder mit gutem Debüt für die Raptors

Toronto Raptors (1-0) - Sacramento Kings (0-1) 112:99 (BOXSCORE)

Solides Debüt für Schröder im Raptors-Trikot. Der Braunschweiger ließ es in Vancouver ruhig angehen und spulte 17 Minuten ab. Dabei gelangen dem Guard 6 Zähler, 5 Rebounds, 5 Assists, aber auch 5 Fouls. Der Deutsche nahm lediglich drei Würfe, alle von draußen, zumindest einer war von der Birne erfolgreich.

Alles klappte natürlich noch nicht, wie zum Beispiel hier, doch Schröder half mit, dass die Raptors zur Pause zweistellig führten und am Ende mit 112:99 gewannen. Beste Scorer der Raptors waren Gary Trent Jr. (22) von der Bank kommend sowie Scottie Barnes (15, 5/9, 7 Rebounds), der die Starter anführte. Überraschungen gab es in der Starting Five übrigens nicht, es begannen Schröder, Barnes, O.G. Anunoby, Pascal Siakam sowie Jakob Pöltl (4, 5 Rebounds in 19 Minuten)

NBA - Daniel Theis setzt zum Auftakt aus

Memphis Grizzlies (1-0) - Indiana Pacers (0-1) 127:122 OT (BOXSCORE)

Der zweite deutsche Weltmeister kam dagegen nicht zum Einsatz. Theis schaute sich das Spiel der Pacers in Memphis nur in Straßenkleidung an, gleiches galt für den anderen WM-Fahrer der Pacers, Tyrese Haliburton. Noch lässt sich also nicht ablesen, ob Theis in der neuen Saison mehr Chancen in Indiana erhalten wird.

Indiana verlor übrigens mit 122:127 nach Verlängerung, wobei Indiana mit T.J. McConnell, Ben Mathurin, Myles Turner sowie den beiden Neuzugängen Bruce Brown und Obi Toppin startete. Auf Seiten der Grizzlies fehlte neben dem gesperrten Ja Morant auch Marcus Smart, sodass Derrick Rose (13, 6/8) auf der Eins begann.