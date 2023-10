NBA: Luka Doncic mit Triple-Double gegen Victor Wembanyama und San Antonio Spurs - Dennis Schröder glänzt beim Debüt für Toronto Raptors

Dereck Lively II klaute Victor Wembanyama die Show beim Debüt der Rookies, Luka Doncic markierte ein Triple-Double und sicherte den Sieg der Dallas Mavericks gegen die San Antonio Spurs. Dennis Schröder glänzte im ersten Spiel mit den Toronto Raptors und feierte wie Franz und Moritz Wagner mit den Orlando Magic einen Sieg.

Bei den Chicago Bulls gibt es dagegen die wohl früheste Krisensitzung jemals, die Indiana Pacers punkten und punkten, Miami und Cleveland zittern sich zum Sieg. Kristaps Porzingis genießt seine Rückkehr in den Madison Square Garden und überragt beim Debüt bei den Boston Celtics.

© getty NBA - Spieler der Nacht: Luka Doncic San Antonio Spurs (0-1) - Dallas Mavericks (1-0) 119:126 (BOXSCORE) Ein Einsatz von Doncic stand verletzungsbedingt wohl lange auf wackligen Beinen, die Verletzung an der linken Wade sah man dem 24-Jährigen jedoch nicht an. Vielleicht mit etwas zusätzlicher Motivation durch all die Vorschusslorbeeren für Victor Wembanyama auf der Gegenseite legte Doncic sein erstes Triple-Double der Saison auf mit 33 Punkten (13/25 FG), 13 Rebounds und 10 Assists. Doncic markierte zehn Zähler im Schlussabschnitt, inklusive des "Nagels im Sarg", um knapp 30 Sekunden vor Schluss auf +7 zu stellen. Den gut verteidigenden Devin Vassell schüttelte er mit einem Dribbling nach rechts gefolgt von einem Schritt nach hinten gerade genug ab, auch der sehr lange Arm des zweiten Verteidigers (Wemby) störte Luka nicht. Der Dreier saß mit nothing but net und als Buzzerbeater, damit war der gelungene Saisonstart der Mavs gesichert!

© getty NBA: So verlief das Debüt von Victor Wembanyama Victor Wembanyama hatte wieder den ein oder anderen Moment, in dem er wie ein Außerirdischer wirkte, der geschaffen wurde, um die NBA zu dominieren. Gerade beim heißen Start der Spurs machte der 19-Jährige eine gute Figur mit zwei verwandelten Triples nach einem Pick-and-Pop in den ersten vier Minuten. Später kam noch ein Dreier aus dem Dribbling dazu, im Fastbreak hatte Maxi Kleber einmal das Nachsehen gegen den Rookie. Auch defensiv deutete Wemby immer wieder sein Potenzial an. Insgesamt war es jedoch ein durchwachsenes Debüt für den Toppick. Wemby traf zwar gut (15, 6/9, FG, 3/5 3P) und in der späten Phase des Spiels, konnte aufgrund von Foultrouble jedoch nur knapp 23 Minuten auf dem Parkett stehen und verschuldete 5 Ballverluste.

© getty NBA: Dunk der Nacht Auch Dereck Lively II und Zion Williamson schickten würdige Bewerbungen für diese Ehre ab, doch Malik Monk schlägt heute zu. Im Fastbreak wird er von De'Aaron Fox in Szene gesetzt, zieht den rechten Arm schön weit nach hinten und lässt es krachen über Kris Dunn, der böse bestraft wird für seinen Ballverlust kurz zuvor!

© getty NBA: So spielten die Deutschen am 26. Oktober Sehr guter Einstand für Dennis Schröder als Raptor! Mit 22 Punkten (4/8 3P) und 7 Assists als Starter führte er sein Team zum 97:94-Sieg gegen die Timberwolves. Noch nichts Spektakuläres von den Wagner Bros, Franz war solide mit 19 Punkten (5/11 FG), 3 Rebounds und 2 Assists, Mo spielte eher durchwachsen mit 2 Punkten und 3 Turnover in 15 Minuten von der Bank kommend. Isaiah Hartenstein kam von der Bank auf fast 26 Minuten und steuerte 7 Punkte (3/4 FG) bei, holte 5 seiner 8 Rebounds am offensiven Brett, lieferte 2 Assists, sammelte jedoch auch 5 Fouls. Daniel Theis war der einzige Pacer, der trotz längerer Garbage Time nicht zum Einsatz kam. Maxi Kleber (6 Punkte, 7 Rebounds) traf zwar 2 seiner 5 Dreier, mit Dereck Lively II als Starter in der zweiten Halbzeit lief es jedoch besser bei den Mavericks. Kleber hatte mit Abstand den schlechtesten Net-Wert in Dallas mit -12, Lively war bei +20.

© getty NBA: Krisenrekord bei Chicago Bulls? Chicago Bulls (0-1) - Oklahoma City Thunder (1-0) 104:124 (BOXSCORE) Wir haben wohl schon die erste Alarmstufe Rot der Saison, das muss doch ein Rekord sein für eine Krise! Die Chicago Bulls gingen mit 104:124 unter gegen die Oklahoma City Thunder, die Spieler diskutierten laut Bulls-Coach Billy Donovan bereits "hitzig", als er die Kabine nach der Niederlage betrat. Er bot an, die Spieler erstmal unter sich zu lassen, und das nahmen Zach LaVine, DeMar DeRozan und Co. an. Die Bulls hielten eine Krisensitzung ohne Trainer nach ihrem ersten Spiel ab, niemand ist schon so in Midseason-Form wie sie! Donovan erklärte danach, dass es für die Bulls diese Saison essentiell sei, Konflikte anzunehmen. Ganz merkwürdige Vorzeichen aus Chicago! Donovan stellte zumindest noch klar, dass es keinen riesigen Streit gab: "Sie haben sich nicht angeschrien". Das bestätigten die Spieler anschließend, LaVine bemängelte jedoch die Einstellung der Bulls in der zweiten Hälfte: "Ich glaube nicht, dass wir mit genug Herz gespielt haben." Chicago lag zur Halbzeitpause nur mit 55:61 hinten. Shai Gilgeous-Alexander war der Mann der Partie mit 31 Punkten (12/18 FG) und 10 Assists.

© getty NBA: Die Spiele der Nacht in der Übersicht - Porzingis ärgert Knicks-Fans Charlotte Hornets (1-0) - Atlanta Hawks (0-1) 116:110 (BOXSCORE) Sehr durchwachsener Einstand für das Backcourt-Duo der Hawks, Trae Young (23 Punkte, 9 Assists) und Dejounte Murray (11, 6) verwandelten gemeinsam nur 7 ihrer 33 Würfe. Clint Capela (15, 6 seiner 13 Rebounds am offensiven Brett) und Reservist Jalen Johnson (21, 9/13 FG) sprangen in die Bresche, es reichte dennoch nicht zum Sieg gegen die Hornets.

Nr.2-Pick Brandon Miller markierte von der Bank kommend 13 Punkte (3/7 3P) für die Hornets. P.J. Washington führte sein Team mit 25 Punkten (12/18 FG) zum Sieg, Mark Williams steuerte ein Double-Double mit 13 Punkten (5/6) und 15 Rebounds bei. Indiana Pacers (1-0) - Washington Wizards (0-1) 143:120 (BOXSCORE) Die Pacers waren schon in den vergangenen Saisons immer wieder gut für Punkteexplosionen, das bewiesen sie auch direkt zum Saisonauftakt. Bruce Brown feierte ein exzellentes Debüt in Indiana mit 24 Punkten bei 6/8 Triples, gleich 7 seiner Teamkollegen landeten ebenfalls in Double Digits. Die Pacers sammelten 38 Assists, das reichte sowohl bei Tyrese Haliburton (20, 11 Assists) und Andrew Nembhard (12, 10) von der Bank kommend für Double-Doubles. New York Knicks (0-1) - Boston Celtics (1-0) 104:108 (BOXSCORE) Kristaps Porzingis erzielte die meisten Punkte (30, 5/9 3P, 4 Blocks) jemals bei einem Celtics-Debüt, und das auch noch gegen sein erstes NBA-Team! Die liebevollen Fans im Madison Square Garden stimmten spät im Spiel "Fuck Porzingis" an, der Lette nahm es jedoch offenbar gelassen: "Dass die Menge das gerufen hat, hat mir Spaß gemacht", sagte Porzingis anschließend: "Ich habe es genossen und als Motivation genommen, ein paar wichtige Aktionen zu machen am Ende. Es hat viel, viel Spaß gemacht in dieser Atmosphäre."

Jrue Holiday überragte bei seinem Debüt noch nicht mit 9 Punkten (4/10 FG), blockte aber auch 3 Würfe. Jayson Tatum übertraf Porzingis noch mit 34 Zählern und 11 Rebounds. Er, Porzingis und Brown standen alle knapp 38 Minuten auf dem Parkett. Bei den Knicks glänzte Immanuel Quickley mit 24 Punkten (5/7 3P) von der Bank kommend. Orlando Magic (1-0) - Houston Rockets (0-1) 116:86 (BOXSCORE) Cole Anthony war der Topscorer der Magic mit 20 Punkten (8/12 FG) von der Bank kommend, Orlando glänzte vor allem defensiv und ließ Dillon Brooks und Fred VanVleet (jeweils 14 Punkte) keine besonders gelungenen Debüts als Rockets feiern. Brooklyn Nets (0-1) - Cleveland Cavaliers (1-0) 113:114 (BOXSCORE) Donovan Mitchell trifft zum Sieg! 13 Sekunden vor Schluss versenkte Spida (27, 6 Assists, 4 Steals) einen Dreier aus dem Dribbling zum Endstand von 114:113, auf der Gegenseite verfehlte Edelreservist Cam Thomas (36, 13/21 FG) in letzter Sekunde. Die Cavaliers sicherten sich ihren ersten Sieg bei einem Saisonbeginn auswärts seit 23 Jahren, auch weil Max Strus (27, 12 Rebounds) bei seinem Cavs-Debüt 7 seiner 13 Triples in fast 39 Minuten verwandelte.