NBA: Überragender Damian Lillard führt die Milwaukee Bucks zu Sieg über Philadelphia 76ers

Anlaufschwierigkeiten? Von wegen! Die Milwaukee Bucks starten dank eines bärenstarken Damian Lillard erfolgreich in die Saison und schlagen die Philadelphia 76ers mit 118:117.

In der Schlussphase übernahm dann Lillard für die Bucks: Beim Stand von 113:111 für die Bucks bei 1:16 Minuten verbleibend drückte er Oubre Jr. einen Side-Step-Dreier ins Gesicht. Es war der Dagger in einem umkämpften Spiel der zwei Giganten aus dem Osten.

Philly kam jedoch brandheiß aus der Kabine, drei Dreier in den ersten zwei Minuten des dritten Viertels ließen den Abstand auf wenige Zähler schmelzen – doch mehr war nicht drin. Auch wegen Highlight-Plays wie jenem von Giannis Antetokoumpo, der einen sicher geglaubte Lay-Up von Tyrese Maxey mit ordentlich Wucht ans Backboard beförderte. Maxey zeigte ansonsten eine starke Partie, kam am Ende auf 31 Punkte und 8 Assists.

Die Bucks fanden sehr gut in die Partie und führten Mitte des ersten Viertels vor prächtiger Kulisse mit 19:9. Lillard kam früh mit einem Side-Step-Jumpshot aus der Midrange in das Spiel. Den frühen Run der Gastgeber stoppte 76ers-Flügel Kelly Oubre Jr. mit einem Dreier. Der im Sommer nach Philadelphia gekommene Oubre Jr. erwischte generell einen starken Tag und fing von draußen schnell Feuer (5/6 3PT). Lange blieb es beim Zehn-Punkte-Abstand, bis die Bucks Mitte des zweiten Viertels ordentlich aufs Gaspedal drückten: Aus einer 40:33-Führung wurde binnen von zwei Minuten ein 55:37 – Auszeit 76ers bei 4:27 verbleibend bis zur Hälfte. Es war der mit Abstand stärkste Run der Bucks. Philadelphia kam zur Halbzeit zumindest auf ein 54:63 heran.

Damian Lillard (Milwaukee Bucks): "Ich habe mit Giannis vor der Saison lange gesprochen. Er hat mir gesagt, dass ich die Spiele am Ende entscheiden soll. Meine Teamkollegen vertrauen mit und meinen Entscheidungen. Giannis hat mir in der Schlussphase den Ball gegeben, dass ein Spieler seines Niveaus mich auf diese Weise respektiert, bedeutet mir sehr viel."

© getty

Der Top des Spiels: Damian Lillard (Bucks)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag mussten die Bucks-Fans ihre Uhren neu einstellen - die Dame-Time läuft jetzt beim Champion von 2021! Lillard legte in seinem ersten Regular-Season-Game für die Bucks 39 Punkte auf und avancierte vor allem in der Schlussphase zum Matchwinner. 14 Punkte in den letzten vier Minuten sind in einem derart knappen Spiel die Definition von "Clutch".

Der Flop des Spiels: Joel Embiid (76ers)

Die Statline von Joel Embiid liest sich auf den ersten Blick nicht schlecht: 24 Punkte, dazu 7 Rebounds und 6 Assists. Doch 7 Turnover sind für den amtierenden MVP einfach zu viel, dazu kam Embiid nur achtmal an die Freiwurflinie - und ließ 5 einfache Zähler liegen! In einem knappen Spiel hätte Philly einen Embiid in Bestform gebraucht, davon war der Big Man zumindest in Spiel 1 der Saison 2023/2024 aber noch weit entfernt.

Bucks vs. Sixers: Die Stats Leader in der Übersicht