NBA News: Golden State Warriors holen Rodney McGruder - und verzichten auf Dwight Howard

Die Golden State Warriors haben Rodney McGruder unter Vertrag genommen. Der Forward, der zuletzt für die Detroit Pistons aktiv war, darf sich in der Vorbereitung für einen Rosterspot empfehlen.

Laut Shams Charania und Anthony Slater (The Athletic) unterschreibt McGruder einen Camp-Deal mit den Warriors. Das bedeutet, dass ihn die Dubs vor Saisonstart ohne Probleme entlassen können und dass das Geld für McGruder nicht garantiert ist.

Der 32-Jährige spielte bereits für die Miami Heat, L.A. Clippers und die Detroit Pistons in den vergangenen sieben Jahren. Für die Pistons kam McGruder in der Vorsaison in 33 Partien zum Einsatz und legte in durchschnittlich 15,9 Minuten 5,5 Punkte sowie 2,2 Rebounds bei 42,3 Prozent von der Dreierlinie auf.

McGruder ist damit der erste Spieler, der einen Camp-Deal ergattern konnte, nachdem die Warriors über laut eigenen Angaben rund 50 Spieler für Workouts eingeladen hatten. Einer davon war auch Dwight Howard, der sich jedoch nicht den Dubs anschließen wird. Gemäß Charania suchen die Warriors nun doch eher Kadertiefe für den Flügel, McGruder passt zu dieser Beschreibung.

Im Moment haben die Warriors 13 Kaderplätze besetzt, zu Beginn der Saison müssen es 14 sein. Dazu wurden bereits zwei der verfügbaren Two-Way-Slots mit Lester Quinones sowie Usman Garuba vergeben.

McGruder hat übrigens eine kleine Vergangenheit mit den Warriors, im Januar 2021 gerriet der Flügelspieler mit Juan Toscano-Anderson aneinander, was Klay Thompson, damals verletzt als Co-Kommentator, wie folgt kommentierte: "Ich weiß nicht, was er hat. Der Junge ist womöglich bald nicht mehr in der Liga. Wahrscheinlich ist er deswegen sauer, wer weiß das schon"

Auch Draymond Green legte auf der anschließenden Pressekonferenz noch einmal nach: "Wir haben zu viele harte Jungs in der Liga, aber ich weiß, dass niemand Angst vor Rodney McGruder hat", stellte Green fest.

Golden State Warriors: Der Kader im Überblick

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Stephen Curry Klay Thompson Andrew Wiggins Draymond Green Kevon Looney Chris Paul Gary Payton II Moses Moody Jonathan Kuminga Dario Saric Cory Joseph Brandin Podziemski Rodney McGruder - Trayce Jackson-Davis

kursiv = nicht garantiert