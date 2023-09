NBA News: Danny Green kehrt zu den Philadelphia 76ers zurück

Die Philadelphia 76ers bringen mit Danny Green einen alten Bekannten zurück. Die New Orleans Pelicans bangen um Trey Murphy III.

NBA - Philadelphia 76ers holen Danny Green zurück

Danny Green hat ein neues Team, laut Adrian Wojnarowski kehrt der Oldie zu den Philadelphia 76ers zurück. Der 3-and-D-Spezialist erhält bei den Sixers einen Einjahresvertrag. Damit stehen nun 14 Spieler mit garantierten Verträgen im Kader.

Green spielte zwischen 2020 und 2022 für die Sixers, bevor sich der 36-Jährige in den Playoffs das Kreuzbandriss. Philly tradete Green nach Memphis, im Februar machte der Forward nach seinem Comeback drei Partien für die Grizzlies, bevor diese ihn nach Houston tradeten.

Dort wurde Green entlassen und schloss sich in der Folge den Cleveland Cavaliers an. Für die Cavs machte Green noch acht Partien und legte in 11,9 Minuten 6,5 Punkte bei einer Dreierquote von 44,8 Prozent auf.

NBA - Pelicans-Forward Trey Murphy III verletzt sich am Meniskus

Trey Murphy III hat sich bei einem Workout am Meniskus verletzt. Das berichtet Adrian Wojnarowski (ESPN). Noch ist unklar, ob sich der Forward einer Operation am Knie unterziehen muss. Weitere Untersuchungen in den kommenden Tagen sollen hier Klarheit schaffen.

Murphy wurde 2021 an Position 17 von den Pelicans gedraftet und spielte sich spätestens in der vergangenen Saison in der Rotation von Coach Willie Green fest. In durchschnittlich 31,0 Minuten verbuchte Murphy 14,5 Punkte sowie 3,6 Rebounds bei Quoten von 48,4 Prozent aus dem Feld sowie 40,6 Prozent von der Dreierlinie.