NBA - Team USA mit LeBron, Curry und Durant zu Olympia? Nichts gelernt

LeBron James will angeblich zusammen mit Stephen Curry und einigen anderen Stars für Team USA bei Olympia 2024 in Paris antreten. Es bleibt die Frage: Wem hilft das eigentlich?

Als wäre Platz vier bei der WM nicht bitter genug. Als sich Team USA auf dem Rückflug nach Los Angeles befand, sickerte via The Athletic durch, dass LeBron James einige seiner Star-Kollegen rekrutieren wolle, um als eine Art "The Last Dance" die Ordnung im Welt-Basketball wieder herzustellen.

Aus Sicht von LeBron ist das natürlich ein kluger Schachzug. Schaut her, jetzt greifen wir noch einmal ins große Regal und zeigen der Jugend, wie das gemacht wird. Die Ehre der USA muss gerettet werden, eine pompöse Netflix-Doku über LeBrons Produktionsfirma Uninterrupted ist sicherlich auch noch drin. Und das alles in Paris, einer Weltstadt, in der NBA-Stars im Sommer ein- und ausgehen.

Ob LeBron weiß, dass die Gruppenspiele im wenig glamourösen Lille ausgetragen werden? Verschwenden wir unsere Zeit nicht mit solch unnötigen Details! Außerdem fährt der TGV bzw. EuroStar in gut einer Stunde nach Paris oder London (wenn denn mal der Privatjet nicht zur Verfügung steht).

