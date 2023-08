NBA: Erster Spieltag und Christmas Games stehen wohl fest

Die ersten Details für den neuen Spielplan sind durchgesickert. An Weihnachten wird werden unter anderen die Los Angeles Lakers auf die Boston Celtics treffen, die Dallas Mavericks sind in Phoenix zu Gast.

Wie Shams Charania (The Athletic) meldet, werden erneut die New York Knicks mit einem Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks den wichtigsten Spieltag im Kalender der Regular Season am 25. Dezember eröffnen. Es folgt das Duell zwischen den Miami Heat und den Philadelphia 76ers in Florida.

Außerdem sind aus dem Osten auch die Boston Celtics im Einsatz, sie gastieren beim ewigen Rivalen, den Los Angeles Lakers. Die Dallas Mavericks sind trotz der schwachen Saison ebenfalls wieder an Weihnachten im Einsatz, sie reisen zu den Phoenix Suns. Abgeschlossen wird die Nacht mit dem Meister, wenn die Denver Nuggets auf die Golden State Warriors treffen.

NBA: Die Christmas Games in der Übersicht

Heim Gast New York Knicks Milwaukee Bucks Miami Heat Philadelphia 76ers Los Angeles Lakers Boston Celtics Phoenix Suns Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors

Die Nuggets eröffnen zudem als Champion traditionell die Saison. Am 24. Oktober werden Nikola Jokic und Co. die Los Angeles Lakers für ein Rematch der Western Conference Finals empfangen. Das zweite Duell des Tages wird zwischen den Phoenix Suns und den Golden State Warriors ausgetragen.

Des Weiteren meldet Marc Stein (Substack), dass Victor Wembanyama mit den San Antonio Spurs einen Tag später sein Debüt geben wird. Die Texaner erhalten dafür auch ein Heimspiel. Gegner werden die Dallas Mavericks um Luka Doncic sein.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Der komplette Spielplan steht dagegen noch nicht, wird aber in der kommenden Woche erwartet.