NBA: 62 Millionen Dollar pro Jahr! Lakers statten Anthony Davis mit Rekordvertrag aus

Die Los Angeles Lakers haben den Vertrag mit Superstar Anthony Davis vorzeitig verlängert. Klub und Spieler stellen dabei einen neuen NBA-Rekord auf.

Das bestätigte Davis-Manager Rich Paul gegenüber ESPN am Freitag. Davis hatte noch zwei Jahre Laufzeit und 84 Millionen Dollar auf seinem laufenden Vertrag. Der neue Kontrakt bringt ihm 186 Millionen Dollar für weitere drei Jahre - und damit mit 62 Millionen Dollar das höchste durchschnittliche Jahresgehalt, das jemals in der NBA ausgehandelt wurde.

Davis' Kontrakt toppt in dieser Hinsicht den neuen Supermax-Vertrag von Bostons Jaylen Brown, der Ende Juli für fünf Jahre und 304 Millionen Dollar bei den Celtics unterschrieb (2024 bis 2029) und damit als erster Spieler die 60-Millionen-per-annum-Schallmauer durchbrach.

Davis konnte den neuen Vertrag frühestens am Freitag unterschreiben und Paul sowie Lakers-Boss Rob Pelinka machten sofort Nägel mit Köpfen.

Davis und James holen Titel 2020

Davis kam 2019 in einem Blockbuster-Trade von den New Orleans Pelicans zu den Los Angeles Lakers und führte das Team an der Seite von LeBron James zum ersten Titel seit acht Jahren.

In der vergangenen Saison, als die Lakers die Conference Finals erreichten, verbuchte der 30-jährige Davis 26 Punkte, 12,5 Rebounds und zwei Blocks. Seine Trefferquote von 56 Prozent aus dem Feld waren ein Career High. Davis wurde viermal ins All-NBA First Team gewählt, achtmal war er All-Star.

Wie lange das Duo Davis/James noch zusammenspielen wird, ist offen. James, der im Dezember 39 Jahre alt wird, hat nur noch für die Saison 2023/24 einen festen Vertrag sowie eine Spieleroption für die folgende Spielzeit. Der beste Scorer der NBA-Geschichte hatte immer wieder durchblicken lassen, noch mit seinem ältesten Sohn Bronny (18) in einem Team zusammenspielen zu wollen.

Dieser darf sich zur Draft 2024 anmelden - so es denn seine Gesundheit nach seinem dramatischen Herzstillstand Ende Juli erlaubt.