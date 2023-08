NBA - Die treuesten und dienstältesten Spieler der Liga: Nur zwei sind länger bei einem Team als Damian Lillard

Noch immer ist Damian Lillard ein Spieler der Portland Trail Blazers und zählt damit zu den dienstältesten Spielern für ihr Team. Wir blicken auf die Top 15.

Die Chancen, dass Jokic Denver während seiner Karriere nicht aus freien Stücken verlassen wird, sind hoch, sehr hoch. Der Joker hat seinen Supermax-Vertrag in der Tasche, ist zweifacher MVP und seit kurzem auch Finals-MVP. Mit 28 Jahren hat der Serbe im Prinzip alles erreicht und ist schon jetzt eine lebende Legende in der Mile High City. Wirklich interessieren dürfte ihn das nicht.

Es ist schon erstaunlich. Seit Jahren ranken sich um Turner Trade-Gerüchte und dennoch ist der Center weiterhin bei den Pacers. Nach seiner Vertragsverlängerung ist einer der besten Shotblocker der Liga nun bis 2025 gebunden, allerdings ist der Deal so strukturiert, dass sein Gehalt mit den Jahren abnimmt. So werden sicherlich bald wieder Gerüchte um Turner aus dem Boden sprießen.

Philly ohne Embiid? Eigentlich kaum mehr vorstellbar. "The Process" ist weiter das Alpha und Omega in der Stadt der brüderlichen Liebe, egal, wer der Co-Star ist. Der Playoff-Erfolg ist aber auch mit dem MVP bisher ausgeblieben. Die Sixers warten weiter auf die erste Conference-Finals-Teilnahme seit 2001. Wann wird Embiid ungeduldig?

© getty

Platz 5: GIANNIS ANTETOKOUNMPO

seit dem 30. Juli 2013 bei den Milwaukee Bucks (Draft)

Stats: 22,6 Punkte, 9,6 Rebounds und 4,7 Assists bei 53,7 Prozent FG und 28,7 Prozent Dreier (719 Spiele)

Für die besonderen Dinge ist in Milwaukee eh Antetokounmpo selbst zuständig, der 2013 als absoluter No Name von den Bucks an Position 15 gezogen wurde. Inzwischen ist Giannis zweifacher MVP und einer der drei besten Spieler der Liga. Das Risiko hat sich ausgezahlt.