NBA - Die schlechtesten All-Stars aller Zeiten: Von wegen Spiel der Besten

Die Nominierung zum All-Star ist eigentlich eine große Auszeichnung. Dennoch gibt es Jahre, in denen Akteure beim Spiel der Besten sind, die dort unter normalen Umständen nichts verloren gehabt hätten. SPOX zeigt die 15 "schlechtesten" All-Stars ever.

Umstrittene Nominierungen wird es immer geben, zuletzt war dies 2022 mit Andrew Wiggins der Fall, der vor allem von den Fans ins Team gewählt wurde. Wie sich allerdings herausstellte, war Wiggins danach der drittbeste Spieler beim späteren Champion Golden State. Auch deswegen fehlt der Kanadier (trotz guter Argumente) in dieser Liste. Nun aber zu den "Top 15".

Putbacks und Dunks, dazu gute Defense, das war Davis' Calling Card. Das reichte damals schon für die All-Star-Teilnahme im Osten in einem guten Pacers-Team.

Die Nets waren eine Überraschung, also brauchten sie einen All-Star, die Wahl fiel auf Williams. Ein Jahr später war seine Karriere bereits vorbei, nachdem er sich bei einem Zusammenstoß mit Mitspieler Stephon Marbury das Bein brach.

© imago images

Platz 12: DON BUSE (Indiana Pacers) im Jahr 1977

Stats: 8,0 Punkte, 8,5 Assists, 3,5 Steals.

Im Jahr nach dem Merger mit der ABA war die NBA so ausgeglichen wie wohl nie wieder. Was fehlte, waren Guards, deswegen schaffte es Buse. War in diesem Jahr Assist-Leader und einer der besseren Verteidiger der Liga.