Basketball: Team USA zerlegt Slowenien ohne Luka Doncic

Team USA hat auch den zweiten Test vor der WM souverän für sich entschieden. In Malaga schlug das Team von Head Coach Steve Kerr Slowenien ohne den verletzten Luka Doncic mit 92:62.

Bester Scorer der Amerikaner war dabei Anthony Edwards (Timberwolves) mit 15 Punkten, es folgte Jalen Brunson (Knicks) mit 11 Zählern und 8 Assists. Alle zwölf eingesetzten Spieler scorten, Austin Reaves (Lakers) und Tyrese Halliburton (Pacers) taten dies mit je 10 Zählern zweistellig.

Slowenien verzichtete jedoch auf Superstar Luka Doncic, der am Tag zuvor bei der 79:99-Niederlage gegen Spanien unglücklich gelandet war. Die WM-Teilnahme des Guards der Dallas Mavericks soll aber nicht gefährdet sein.

Die USA treffen nun am Sonntag auf den amtierenden Welt- und Europameister aus Spanien (21.30 Uhr), die bei der WM auf Ricky Rubio und den letztjährigen EM-Star Lorenzo Brown verzichten müssen.

Womöglich wird Coach Kerr dann einige Veränderungen vornehmen, nachdem er zum zweiten Mal mit der gleichen Starting Five aus Brunson, Edwards, Mikal Bridges, Brandon Ingram und Jaren Jackson Jr. begann. Nach dem Spanien-Spiel werden die USA noch zwei weitere Testspiele absolvieren. In Abu Dhabi treffen die Goldfavoriten am Freitag auf Griechenland und zwei Tage später im letzten Test auf die deutsche Nationalmannschaft um Kapitän Dennis Schröder.