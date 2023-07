NBA News: Victor Wembanyama hat Ärger mit Britney Spears - Polizei von Las Vegas schaltet sich ein

Victor Wembanyama droht vor seinem Debüt in der Summer League doch kein juristischer Ärger.

Wie TMZ meldete, hat Pop-Star Britney Spears bei der Polizei in Las Vegas Anzeige gegen einen Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts von Wembanyama erstattet. Die 41-Jährige behauptet, ins Gesicht geschlagen worden zu sein, als diese versuchte, Wembanyama anzusprechen. Demnach habe Spears den Franzosen in einem Casino in Las Vegas auf die Schulter getippt, um dessen Aufmerksamkeit zu bekommen, bevor die Security eingriff und ihr angeblich die Brille aus dem Gesicht schlug.

Spears schrieb später in einer Instagram-Story, dass es "sehr peinlich" sei, dies mit der Welt zu teilen. "Ich habe bislang noch keine Entschuldigung vom Spieler, der Security oder der Organisation erhalten. Ich hoffe, sie werden das tun", schrieb Spears.

Die Polizei von Las Vegas erklärte zunächst in einem Statement, dass bislang niemand verhaftet wurde: "Der Vorfall wurde in einem Polizeibericht dokumentiert", allerdings "wurden keine Verhaftungen oder Vorladungen ausgesprochen. Weitere Einzelheiten werden zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben."

Die Polizei teilte schließlich mit, dass die Sicherheitsleute Spears' Hand abgewehrt hätten, die Sängerin habe dabei ihre eigene Hand ins Gesicht bekommen. Ein Mitglied von Wembanyamas Crew habe sich daraufhin bei Spears entschuldigt, Sicherheitskräfte der Künstlerin betonten im Gespräch mit der Polizei, man "bedauere das Missverständnis".

Wembanyama erklärt Vorfall mit Britney Spears

Auch Wembanyama äußerte sich und gab an, dass er Spears weder gesehen noch erkannt habe. Stattdessen wurde ihm empfohlen, auf dem Weg zum Restaurant nicht stehen zu bleiben, um eine Menschentraube zu verhindern.

"Eine Person rief nach mir und hielt mich dann von hinten fest", berichtete der 19-Jährige. "Ich habe nicht gesehen, was passiert ist, weil ich einfach weitergelaufen bin (...) Ich weiß, dass die Security die Person weggeschoben hat, aber nicht wie fest." Für Wembanyama hatte sich die Sache erledigt, bevor es in den sozialen Medien die Runde machte.

"Das war eigentlich kein Problem, doch dann kamen Leute von den Spurs zu mir und sagten, dass es Britney Spears war. Ich hielt das für einen Witz, aber es war wohl so. Ich habe sie nicht gesehen, weil ich einfach weitergelaufen bin."

Wembanyama weilt derzeit in Las Vegas, da er sich mit den Spurs auf die Summer League vorbereitet. Der Top-Pick des Drafts von 2023 wird in der Nacht auf Samstag gegen die Charlotte Hornets sein Debüt für die Spurs geben.