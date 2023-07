NBA News: Oklahoma City Thunder entlassen Rudy Gay - Vertragsverlängerung für Mark Daigneault

Die Oklahoma City Thunder haben wohl Rudy Gay entlassen, wie Shams Charania (The Athletic) berichtet. Zudem haben sie sich mit ihrem Head Coach Mark Daigneault auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Das teilte General Manager Sam Presti am Mittwoch mit. Die jungen Thunder sahen unter Daigneault in der vergangenen Saison besser aus als von der Mehrheit erwartet und gewannen 40 ihrer 82 Spiele, dazu setzten sie sie sich im Play-In gegen die New Orleans Pelicans durch, bevor sie an den Minnesota Timberwolves scheiterten.

Daigneault bekam dafür die zweitmeisten Stimmen für den NBA Coach of the Year, hinter Sieger Mike Brown. Genaue Details der Verlängerung sind noch nicht bekannt.

Gay war nur für knapp eine Woche Teil der Thunder, nachdem er per Trade mit TyTy Washington Jr., Usman Garuba und einem Zweitrundenpick aus Atlanta nach Oklahoma City kam für Patty Mills. Die Hawks hatten Gay im Trade von John Collins aus Utah erhalten. Nun ist der 36-Jährige frei, sich vermutlich für das Vet Minimum einem anderen Team anzuschließen. Bei OKC hinterlässt er einen Dead Cap Hit von knapp 6,5 Millionen Dollar.

Gay spielt bereits seit 2006 in der NBA, in der vergangenen Saison legte er durchschnittlich 5,2 Punkte und 2,9 Rebounds auf für die Jazz bei schwachen 38,0 Prozent aus dem Feld und 25,4 Prozent von Downtown. In 56 Einsätzen stand er durchschnittlich 14,6 Minuten auf dem Parkett.