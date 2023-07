NBA News: Neuer Vertrag für Gregg Popovich bei San Antonio Spurs

Der legendäre Trainer Gregg Popovich hat bei den San Antonio Spurs einen neuen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Der 74-Jährige ist der Coach mit den meisten Siegen in der NBA und kann nun auch das frisch an Position eins gedraftete Supertalent Victor Wembanyama (19/Frankreich) formen.

Popovichs Vertrag soll ESPN zufolge insgesamt 80 Millionen Dollar (rund 73 Millionen Euro) schwer sein. Der Coach der US-Olympiasieger von 2021 in Tokio trainiert die Spurs seit 1996, er ist damit Rekordhalter für die längste Amtszeit bei einem NBA-Team.

Der fünfmalige Champion ist bei den Spurs auch "President of Basketball Operations". Laut ESPN ist es deshalb auch möglich, dass er seinen Vertrag erfüllt, ohne die kompletten fünf Jahre als Head Coach an der Seitenlinie zu stehen. "Ob ich nächste Woche aufhöre, in sechs Jahren oder am Saisonende, darüber denke ich nicht nach. Eine Stimme in meinem Kopf wird mir sagen, wenn es genug ist", hatte er Anfang Januar erklärt.

In der vergangenen Saison hatten die Spurs nur 22 Spiele gewonnen und waren damit eines der schlechtesten Teams der Liga. Dennoch habe das Jahr laut "Pop" Spaß gemacht: "Wir waren nicht so viel im Fernsehen und haben einfach unsere Arbeit gemacht. Da ging es weniger um die Ergebnisse, sondern um die Entwicklung der Spieler und den Team-Aspekt für die Zukunft.

Popovich gilt im US-Basketball als Spezialist für die "Big Men". Wembanyama, der wahrscheinlich begehrteste Pick seit LeBron James vor 20 Jahren, ist 2,24 m groß. Er hatte in der Nacht auf Samstag sein Debüt in der Summer League gegeben.