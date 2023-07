NBA - Bronny James nach Herzstillstand aus Krankenhaus entlassen - LeBron mit emotionaler Botschaft

Bronny James, ältester Sohn von NBA-Superstar LeBron James, ist nach seinem Herzstillstand aus dem Krankenhaus entlassen worden. Dies teilte das zuständige Hospital am Donnerstag mit.

"Er kam bei vollem Bewusstsein, neurologisch intakt und stabil im Cedars-Sinai Medical Center an. Mr. James wurde umgehend von hochqualifiziertem Personal betreut und nach Hause entlassen, wo er sich ausruht", hieß es in der Mitteilung.

LeBron James hatte sich zuvor bereits an die Öffentlichkeit gewendet. "Allen geht es gut. Wir haben unsere Familie beieinander, sicher und gesund, und wir spüren eure Liebe. Ich werde mehr sagen, wenn wir soweit sind, aber ich wollte allen sagen, wie viel uns eure Unterstützung bedeutet", schrieb der viermalige NBA-Champion bei Twitter.

Er wolle sich "bei den unzähligen Menschen bedanken, die meiner Familie Liebe und Gebete schicken", schrieb der 38-Jährige: "Wir spüren euch, und ich bin so dankbar."

Bronny James (18) soll während einer Einheit am Montag mit seinem College-Basketballteam der University of Southern California zusammengebrochen sein.

Am Dienstagmorgen (Ortszeit) hatte ein Sprecher der James-Familie eine Erklärung abgegeben, in der bestätigt wurde, dass er einen Herzstillstand erlitten habe, ins Krankenhaus gebracht worden sei, die Intensivstation verlassen habe und sich in einem stabilen Zustand befinde.

Am Mittwoch wurden keine neuen Details bekannt, obwohl LeBron James von Fotografen beim Betreten des Cedars-Sinai Medical Center gesehen wurde.

Bronny James kam im vergangenen Monat als Freshman an die USC. Das Team begibt sich in der nächsten Woche auf eine Reise nach Kroatien und Griechenland. Der 1,80 Meter große Guard gilt als einer der besten Nachwuchsspieler des Landes.