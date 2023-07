NBA - LeBron James macht weiter - doch kein Karriereende des Superstars

LeBron James wird seine Karriere nicht beenden. Bei den ESPYs bestätigte der 38-Jährige, dass er auch in der kommenden Saison für die Los Angeles Lakers auflaufen werde.

"An dem Tag, an welchem ich auf dem Feld nicht mehr alles geben kann, ist der, an welchem ich aufhöre", sagte James bei den ESPYs, wo er in der Kategorie "Bester Rekordbrecher" ausgezeichnet wurde. "Glücklicherweise ist dieser Tag noch nicht heute."

Direkt nach dem Playoff-Aus gegen die Denver Nuggets hatte der Superstar aufhorchen lassen, als er ein mögliches Karriereende nicht ausschließen wollte. "Ich muss jetzt schauen, wie es für mich persönlich mit Basketball weitergeht. Ich werde darüber nun viele Gedanken verlieren", sagte James, der sich mit einer Fußverletzung durch die Playoffs schleppte.

Ob sich James inzwischen einer Operation unterzogen hat, ist unklar, allerdings will LeBron in der neuen Saison wieder voll angreifen. Der 38-Jährige hat bei den Lakers noch zwei Jahre Vertrag, allerdings kann James im kommenden Sommer bereits wieder aus seinem Deal aussteigen.

Wie lange James noch weitermachen möchte, verriet dieser nicht. Dafür spekulierte Berater Rich Paul bei SiriusXM, dass LeBron womöglich noch bis Mitte 40 auf dem Feld stehen wird. "Bei ihm möchte ich das nicht ausschließen. Es ist wichtig zu verstehen, was ihn wirklich motiviert. (...) So lange er mit dem Kopf bei der Sache ist, er Spaß an den Spielen hat und der Körper mitmacht, kann ich mir das wirklich vorstellen."

James wurde 2003 von den Cleveland Cavaliers an Position eins gedraftet und geht nun in seine 21. Saison. Der Forward wurde dabei viermal Meister und jeweils mit dem Finals-MVP-Award ausgezeichnet. Darüber hinaus gewann James auch viermal den MVP-Award, letztmals in der Saison 2012/13, als er noch für die Miami Heat spielte.