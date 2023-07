NBA News: Golden State Warriors verpflichten Dario Saric mit Einjahresvertrag

Die Golden State Warriors und Dario Saric haben sich auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Das berichtet Adrian Wojnarowsi (ESPN). Saric spielte in der vergangenen Saison für die Oklahoma City Thunder und Phoenix Suns.

Auch Phoenix war wohl daran interessiert, den vielseitigen Big Man zurückzuholen. Die Suns hatten ihn im vergangenen Februar gemeinsam mit einem Zweitrundenpick und einer Million Dollar nach Oklahoma City geschickt für Darius Bazley.

Saric spielte seine beste Saison als 23-Jähriger in Philadelphia und legte damals 14,6 Punkte pro Spiel auf in seiner zweiten Spielzeit, seitdem entwickelt sich seine Karriere jedoch eher in die falsche Richtung.

In der vergangenen Saison beteiligte er sich in insgesamt 57 Spielen für Phoenix und OKC mit durchschnittlich 6,4 Punkten und 3,6 Rebounds bei 45,8 Prozent aus dem Feld und 39,1 Prozent von Downtown in 14,1 Minuten pro Spiel. Die Saison 21/22 verpasste er aufgrund eines Kreuzbandrisses komplett.

Bei den Warriors wird er per Minimumvertrag 2,7 Millionen Dollar verdienen und mit 2,0 Millionen gegen den Cap Space zählen. Dort nimmt er den vorletzten Platz im Roster ein, Medienberichten zufolge will Golden State auch den letzten Platz mit einem weiteren Big Man besetzen.