Medien: Giannis Antetokounmpo nach Knie-OP fraglich für Basketball-WM

Superstar Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks muss um seine WM-Teilnahme mit Griechenland bangen.

Laut eines Berichts von ESPN am Mittwoch sei der zweimalige MVP vor zwei Wochen in New York am linken Knie operiert worden, zuerst hatte die griechische Zeitung Gazzetta berichtet. Die WM-Endrunde mit den Austragungsorten Japan, Philippinen und Indonesien beginnt am 25. August.

Der 28-Jährige hatte während der vergangenen Saison mit mehreren schweren Verletzungen zu kämpfen, verpasste schon im Januar fünf aufeinanderfolgende NBA-Spiele wegen anhaltender Knieprobleme. Insgesamt bestritt er 63 Spiele. Mit den Bucks war jedoch früh Schluss, das beste Hauptrundenteam der Liga schied bereits in der ersten Play-off-Runde gegen die Miami Heat aus.

International führte Antetokounmpo seine Heimat Griechenland bei der EuroBasket im vergangenen Jahr ins Viertelfinale, scheiterte dort aber an Gastgeber Deutschland.