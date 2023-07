NBA - Dallas Mavericks holen Grant Williams von den Boston Celtics - Raptors blockieren bei Matisse Thybulle

Die Dallas Mavericks werden sich mit einem Sign-and-Trade-Deal die Rechte an Grant Williams sichern. Der Forward kommt von den Boston Celtics. Auch Matisse Thybulle könnte zeitnah zu den Texanern stoßen.

Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet, fädeln die Mavs einen Drei-Team-Trade ein, um Williams nach Dallas zu lotsen. Der 24-Jährige ist Restricted Free Agent, die Mavs entschieden sich jedoch für den Weg, Williams via Sign-and-Trade zu holen. Dafür geben sie Reggie Bullock sowie einen Pick-Swap (2030) an die San Antonio Spurs ab. Im Gegenzug erhalten sowohl Boston als auch Dallas je zwei Zweitrundenpicks von den Spurs.

Williams wird in Dallas einen Vierjahresvertrag über 53 Millionen Dollar unterschreiben. Der Flügelspieler legte im Vorjahr 8,1 Punkte sowie 4,6 Rebounds für die Celtics im Schnitt auf und verwandelte dabei 39,5 Prozent seiner Dreier. Der bullige Forward gilt als 3-and-D-Spezialist und kann bei Bedarf auch Small-Ball-Center spielen. Dazu ist er ein Experte aus der Ecke, was an der Seite von Luka Doncic und Kyrie Irving gut zur Geltung kommen sollte.

Da die Mavs Williams per Sign-and-Trade holten, steht den Mavs weiter die volle Midlevel Exception zur Verfügung. Die Mavs stehen bei 14 Spielern, ein Rosterplatz ist noch frei. Weitere Nezugänge waren bislang Seth Curry, Dante Exum, Richaun Holmes sowie die beiden Rookies Olivier-Maxence Prosper und Center Dereck Lively II.

Dallas Mavericks: Trail Blazers ziehen mit Angebot für Thybulle mit

Die Mavericks versuchten sich weiter auf dem Flügel zu verstärken mit einem Dreijahresvertrag im Wert von 33 Millionen Dollar für Matisse Thybulle, dem dieser schon zugestimmt hatte. Wie zu befürchten bei einem Restricted Free Agent wie Thybulle machten die Portland Trail Blazers den Mavs jedoch einen Strich durch die Rechnung und zogen mit dem Angebot mit, wodurch Thybulle nun für drei Jahre unter Kontrolle in Portland steht.

Über seine Karriere legte der Australier in durchschnittlich gut 20 Minuten pro Spiel 1,5 Steals sowie 0,8 Blocks auf. Das Problem ist jedoch die Offense, weil Thybulle über keinen guten Wurf verfügt. In 267 Partien erzielte der Forward lediglich 4,6 Zähler pro Spiel und verwandelte nur 33,4 Prozent seiner insgesamt 592 Dreier.

Dallas Mavericks holen Williams: Der Trade in der Übersicht