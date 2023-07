NBA Summer League: Brandon Miller stark verbessert - Louis Olinde startet bei Suns-Niederlage

Nr.2-Pick Brandon Miller hat sich in der Summer League mit einer guten Vorstellung zurückgemeldet. Nationalspieler Louis Olinde darf für die Phoenix Suns starten und macht seine Sache ordentlich.

Die Hornets verloren zwar auch ihr drittes Spiel in Las Vegas, immerhin zeigte sich Miller aber stark verbessert und beendete die Partie mit 26 Punkten (8/15) in 31 Minuten. Dabei wurde der Forward aber von seinem Rookie-Kollegen Nick Smith Jr. überstrahlt. Der Nr.27-Pick markierte sogar 33 Zähler (13/20) und brachte die Blazers mit 16 Punkten im vierten Viertel noch einmal ins Schwitzen.

Der Guard verbuchte die letzten 12 Punkte der Hornets und verkürzte per Jumper noch einmal auf -1, bevor Shaedon Sharpe 14 Sekunden vor Schluss mit einem Dreier alles klar machte. Der Sophomore stand Smith Jr. in nichts nach und erzielte 17 seiner 26 Punkte (8/17 FG, 8/11 FT) in den letzten zehn Minuten der Partie.

Die Rockets gewannen derweil auch ohne die bisher überragenden Jabari Smith Jr. und Tari Eason, dafür erhielt Nr.17-Pick Cam Whitmore mehr Möglichkeiten, jedoch mit wechselhaftem Erfolg (16, 6/14 FG, 1/8 3P, 6 TO). Auch Gegner OKC schonte seine besten Spieler, Nr.10-Pick Cason Wallace (8, 2/12) konnte seine zuvor guten Leistungen nicht bestätigen.

DBB-Nationalspieler Louis Olinde durfte bei der 73:82-Pleite der Suns sogar starten und riss knapp 30 Minuten ab. Es wurden 5 Punkte (2/4), 8 Rebounds, 3 Steals sowie 1 Block im Boxscore notiert. Nr.14-Pick Jordan Hawkins (7, 1/12, 6 TO) erwischte dagegen für New Orleans einen gebrauchten Tag.

Die Spurs schlugen auch ohne Victor Wembanyama die Wizards, da Malaki Branham (29, 12/20 FG) diesmal deutlich besser traf. Für die Wizards machte Nr.7-Pick Bilal Coulibaly (10, 3/8, 6 Rebounds, 3 Blocks) ein solides Spiel und konnte sich vor allem defensiv mit einem Chasedown-Block auszeichnen.

NBA Summer League: Die Ergebnisse im Überblick