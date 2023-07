NBA Summer League: Rookies der Dallas Mavericks geben Debüt - Keyonte George überragt für Utah Jazz

Bei der NBA Summer League in Las Vegas haben mit Dereck Lively II (12. Pick) und Olivier-Maxence Prosper (24. Pick) die beiden Draft Pick der Dallas Mavericks aus diesem Jahr ihr Debüt gegeben. Die besten Leistungen der Nacht gehörten allerdings einem Shooting Guard aus Utah und einem Big Man aus Miami.

Beim 80:91 der Mavericks gegen OKC standen Lively II und Prosper jeweils in der Starting Five, sahen aber nur begrenzte Minuten auf dem Court: Center Lively brachte es auf 4 Punkte und 5 Rebounds in 16 Minuten Spielzeit (1/2 FG, 2/6 FT), dabei beging er insgesamt vier Fouls. Prosper lief als Power Forward auf und legte in 17 Minuten 7 Punkte (3/4 FG) auf. Bester Schütze der Mavericks war Jaden Hardy, 37. Pick des Drafts von 2022, mit insgesamt 24 Punkten (8/18 FG).

Auf der Gegenseite lieferte Big Man Chet Holmgren auch in seinem zweiten Summer-League-Spiel ab. Der 21-Jährige, der die komplette letzte Saison mit einer Fußverletzung verpasst hatte, steuerte in 30 Minuten ein Double-Double aus 16 Punkten und 10 Rebounds bei. Cason Wallace, der 10. Pick des diesjährigen Drafts, markierte 20 Punkte (6/10 3FG).

Shooting Guard Keyonte George von den Utah Jazz, 16. Pick des Drafts von 2023, war einer der besten Spieler der Nacht: Beim Sieg über die Clippers legte der 19-Jährige in 34 Minuten stolze 33 Punkte (12/24 FG) und 10 Assists auf (nur 2 Turnover). Ebenfalls stark präsentierte sich der 7-Footer Orlando Robinson von den Miami Heat: Der 22-Jährige, der 2022 nicht gedraftet worden war, steht seitdem in Miami unter Vertrag und dominierte gegen die Celtics mit 36 Punkten, 11 Rebounds, 4 Assists und 2 Blocks (kein Ballverlust).

