NBA Summer League: Victor Wembanyama mit durchwachsenem Debüt - Top-5 Picks verletzt in Duell

Victor Wembanyama landete in seinem Debüt in der Summer League zwar auf einem Poster und traf kaum einen seiner Würfe, zeigte jedoch auch seine Stärken. Amen Thompson und Scoot Henderson verletzten sich im Duell.

Victro Wembanyama sorgte gerade am defensiven Ende bereits für einige Highlight mit 5 Blocks, der Toppick hat jedoch auch ein Ziel auf seinem Rücken - und Kai Jones landete einen Volltreffer. Mit zwei Jahren an NBA-Erfahrung sah der Big Man der Charlotte Hornets sich offenbar in der Pflicht, Wemby in der Liga willkommen zu heißen, und ließ es bei einem Alley-Oop mächtig krachen. Wembanyama war noch in der Drehung und fand den Ball erst mit seinen Armen, als es bereits zu spät war.

Wembanyama (9 Punkte) traf nur 2/13 aus dem Feld in 27 Minuten, dazu sammelte er 8 Rebounds und spielte 3 Assists. In 27 Minuten leistete er sich zudem 3 Turnover und 4 Fouls, die San Antonio Spurs setzten sich dennoch mit 76:68 gegen die Hornets durch. Der Toppick traf nur einen seiner sechs Distanzwürfe, diesen jedoch direkt mit Foul.

Brandon Miller zeigte sich auf der Gegenseite leicht verbessert, aber weiter mit wenig Erfolg im Abschluss. Er beendete das Spiel mit 16 Punkten bei 5/15 FG und 3/10 Triples, fiel jedoch positiv auf mit 11 Rebounds und 3 Steals. Beide Mannschaften trafen unterirdisch, die Spurs stellten mit 33,3 Prozent aus dem Feld noch die bessere Offense.

Bei einem Blick auf das jeweils erste Spiel der Portland Trail Blazers und Houston Rockets in der diesjährigen Summer League werden Fans der Spurs und Hornets wohl dankbar sein, dass die Toppicks ihrer Teams bisher nur Probleme beim Abschluss hatten. Denn Scoot Henderson (Blazers) und Amen Thompson (Rockets) trafen in ihren Debüts bereits auf ihre ersten Verletzungsprobleme in der NBA.

NBA Summer League: Thompson fraglich für Rest der Summer League

Henderson erwischte es zuerst, er verließ das Spiel mit Schulterproblemen im dritten Viertel. Thompson blockte im Schlussabschnitt einen Wurf, landete unglücklich und verletze sich am linken Knöchel. "Es schmerzt sehr", bestätigte der 5. Pick des Draft 2023: "Ich habe den Wurf geblockt, bin auf dem Fuß des Gegenspielers gelandet und umgeknickt." Thompson konnte noch nicht sagen, ob er dieses Jahr noch einmal in der Summer League spielen würde.

Henderson, der 3. Pick, gab den Reportern nach der Partie keine Informationen, war jedoch ohne sichtbare Schmerzen zu beobachten. "Ich habe noch nicht mit den Trainern geredet, sie waren einfach nur vorsichtig", erklärte Jonah Herscu, Head Coach der Blazers in der Summer League, in einer widersprüchlichen Aussage. Vor den Verletzungen hatten sowohl Henderson (15, 5/13 FG, 6 Assists) als auch Thompson (16, 6/13 FG, 5 Assists, 4 Blocks) solide erste Eindrücke gemacht.

Topscorer auf beiden Seiten waren jedoch die Erstrundenpicks des vergangenen Jahres, Jabari Smith Jr. ging voran mit 33 Zählern bei 8/18 FG und ganzen 14/17 an der Freiwurflinie, dazu traf er den Gamewinner von Downtown zum 100:99 mit auslaufender Uhr. Shaedon Sharper markierte 21 Punkte (7/21 FG) auf der Gegenseite.

NBA Summer League: Die Ergebnisse im Überblick