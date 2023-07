NBA - Power Ranking der Western Conference nach der Free Agency: Dallas Mavericks nur Außenseiter trotz Luka Doncic und Kyrie Irving

Kurz vor dem drohenden NBA-Sommerloch wird es Zeit für ein Zwischenfazit: Wo stehen die Teams nach Draft und Free Agency? Nach dem Osten nimmt SPOX nun die 15 Teams aus der Western Conference unter die Lupe. Das viel zu frühe Power Ranking.

© getty Platz 15: Portland Trail Blazers Neuzugänge Draft: Scoot Henderson (#3), Kris Murray (#23), Rayan Rupert (#43) Abgänge Free Agency: Cam Reddish (Lakers), Drew Eubanks (Suns), Justise Winslow, Kevin Knox, Trendon Watford (alle Free Agents) Irgendwann wird auch die Lillard-Trade-Saga beendet sein. Der Point Guard wird aller Voraussicht nach nicht mehr für die Blazers auflaufen. Alles andere ergibt auch kaum Sinn. Lillard will weg, also gibt es für Portland keinen Grund, diesen spielen zu lassen, wenn man bis zum Saisonstart noch immer keinen Trade hat. Nr.3-Pick Scoot Henderson wird früher oder später die Lillard-Rolle übernehmen, wird aber sicher trotz gutem Summer-League-Einstand eine Weile brauchen. Das ist aber nicht weiter schlimm, da Portland nach Jahren im Mittelmaß nun endlich mal wieder von vorne anfangen kann.

© getty Platz 14: San Antonio Spurs Neuzugänge Draft: Victor Wembanyama (#1)

Victor Wembanyama (#1) Trade: Cam Payne (Suns), Reggie Bullock (Mavs), Cedi Osman, Lamar Stevens (beide Cavs) Abgänge Free Agency: Keita Bates-Diop (Suns), Romeo Langford, Gorgui Dieng (beide Free Agents) Spoiler Alert: Wembanyama wird nicht über Nacht alle Probleme der Texaner lösen. Vor allem im Angriff wird der Franzose Zeit benötigen - und diese wird er in San Antonio bekommen. Die Qualität rund um den Top-Pick reicht für den Moment einfach noch nicht aus - erst recht nicht im starken Westen. Es fehlt vor allem ein überdurchschnittlicher Spielmacher, der Wemby das Leben leichter machen könnte.

© getty Platz 13: Houston Rockets Neuzugänge Draft: Amen Thompson (#4), Cam Whitmore (#20)

Amen Thompson (#4), Cam Whitmore (#20) Free Agency: Dillon Brooks (Grizzlies), Fred VanVleet (Raptors), Jock Landale (Suns), Jeff Green (Nuggets), Aaron Holiday (Hawks) Abgänge Trade: K.J. Martin (Clippers), Usman Garuba, TyTy Washington (beide Thunder), Josh Christopher (Grizzlies)

K.J. Martin (Clippers), Usman Garuba, TyTy Washington (beide Thunder), Josh Christopher (Grizzlies) Free Agency: Frank Kaminsky, Daishen Nix, Boban Marjanovic, D.J. Augustin, Willie Cauley-Stein (alle Free Agents) Die Rockets sind schwer einzuschätzen, weil völlig unklar ist, wie Coach Ime Udoka den neuen Kader verwenden wird. Es gibt jede Menge Youngster plus eben die akquirierten Veteranen wie Fred VanVleet oder Dillon Brooks, die spielen werden. Die Tiefe des Kaders ist auf jeden Fall gegeben, nun ist die Frage, wie das alles zusammenpasst. Sollten sich Youngster wie Jalen Green, Alperen Sengün oder Rookie Amen Thompson gut entwickeln, könnte Houston durchaus auf einen Play-in-Spot schielen. Für mehr ist die Konkurrenz im Westen wohl einfach zu stark.

© getty Platz 12: Utah Jazz Neuzugänge Draft: Taylor Hendricks (#9), Keyonte George (#16), Brice Sensabaugh (#28)

Taylor Hendricks (#9), Keyonte George (#16), Brice Sensabaugh (#28) Trade: John Collins (Hawks)

John Collins (Hawks) Free Agency: Ömer Yurtseven Abgänge Trade: Rudy Gay (Hawks)

Rudy Gay (Hawks) Free Agency: Juan Toscano-Anderson, Udoka Azubuike, Vernon Carey Jr. (alle Free Agents) Die Jazz schnupperten im Vorjahr bereits überraschend lange an den Playoffs, erst im Schlussspurt ging die Luft aus. Mit John Collins und Ömer Yurtseven kamen zwei weitere Bigs, womit der Frontcourt um Lauri Markkanen und Walker Kessler vorerst gesetzt sein sollte. Rookie Keyonte George soll auf Guard den Platzhirschen wie Jordan Clarkson, Talen Horton-Tucker oder Collin Sexton einheizen. Da aber auch die Konkurrenz nicht schlechter geworden ist, deutet vieles auf ein weiteres Jahr in der Lottery hin.

© getty Platz 11: New Orleans Pelicans Neuzugänge Draft: Jordan Hawkins (#14)

Jordan Hawkins (#14) Free Agency: Cody Zeller (Heat) Abgänge Free Agency: Jaxson Hayes (Lakers), Josh Richardson (Heat), Garrett Temple, Willy Hernangomez (FC Barcelona) Die Pelicans zeigten im Vorjahr zwei Gesichter. Mit einem fitten Zion waren die Pels eines der besten Teams der Liga, ohne ihn kam eine beispiellose Talfahrt, die mit einer enttäuschenden Heimniederlage im Play-In gegen die Thunder endete. Am Kader hat sich wenig getan, lediglich Josh Richardson und mit Abstrichen Willy Hernangomez waren Konstanten in der Rotation. Es fehlt weiterhin an Schützen und dann bleibt natürlich die Frage, ob Williamson und Brandon Ingram zusammen funktionieren können. Noch haben wir darauf keine echte Antwort, vielleicht gibt es sie in der kommenden Spielzeit.

© getty Platz 10: Oklahoma City Thunder Neuzugänge Draft: Cason Wallace (#10)

Cason Wallace (#10) Trade: Victor Oladipo (Heat), Davis Bertans (Mavs), Patty Mills (Nets), TyTy Washington Jr., Usman Garuba (beide Rockets)

Victor Oladipo (Heat), Davis Bertans (Mavs), Patty Mills (Nets), TyTy Washington Jr., Usman Garuba (beide Rockets) Free Agency: Vasilije Micic (Anadolu Efes), Jack White (Nuggets) Abgänge Free Agency: Dario Saric (Warriors), Lindy Waters III (Free Agent) Wird dies das Jahr der Thunder? Mit Ex-Nr.2-Pick Chet Holmgren kann endlich der (potenzielle) Co-Star von Shai Gilgeous-Alexander ins Geschehen eingreifen. Der Big Man wird die ohnehin schon gute Defense OKCs noch einmal etwas besser machen und auch im Angriff helfen. OKC spielte schon im Vorjahr stets Five Out (also ohne Center in der Zone), mit Holmgren haben die Thunder nun auch einen Fünfer, der sich am Perimeter pudelwohl fühlt und auch selbst attackieren kann. Ein Lineup aus SGA, Jalen Williams, Josh Giddey, Holmgren plus X wird jede Defense stressen können.

© getty Platz 9: Minnesota Timberwolves Neuzugänge Draft: Leonard Miller (#33)

Leonard Miller (#33) Free Agency: Shake Milton (Sixers), Troy Brown Jr. (Lakers) Abgänge Free Agency: Taurean Prince (Lakers), Austin Rivers, Jaylen Nowell (beide Free Agents), Nathan Knight (RFA) Von den Wolves hörte man in der Offseason kaum etwas, dennoch gibt es Hoffnung, dass es besser laufen wird. Anthony Edwards ist die klare Nummer eins, sein Zusammenspiel mit Rudy Gobert sollte nach einem Jahr Anlaufzeit besser werden. Ähnlich sieht es mit Karl-Anthony Towns aus, der lediglich 29 Spiele absolvierte. Der im Februar gekommene Mike Conley dürfte ebenfalls stabiler agieren, während die Neuzugänge dem Team einen Ticken mehr Tiefe verleihen. Der Abgang vom sehr soliden Flügelspieler Taurean Prince und dessen Führungsqualitäten sollte nicht übersehen werden, gerade bei einem Team mit Konfliktpotenzial wie den Wolves. Man erinnere sich an das Play-In der vergangenen Saison!

© getty Platz 8: Dallas Mavericks Neuzugänge Draft: Dereck Lively II (#12), Olivier-Maxence Prosper (#24)

Dereck Lively II (#12), Olivier-Maxence Prosper (#24) Trade: Richaun Holmes (Kings)

Richaun Holmes (Kings) Free Agency: Seth Curry (Nets), Dante Exum (Partizan), Grant Williams (Celtics) Abgänge Trade: Davis Bertans (Thunder), Reggie Bullock (Spurs)

Davis Bertans (Thunder), Reggie Bullock (Spurs) Free Agency: Justin Holiday (Nuggets), Christian Wood, Markieff Morris, Theo Pinson, Frank Ntilikina (alle Free Agent) Gefühlt ist Platz acht im Westen zu tief für ein Team, welches in Doncic und Irving zwei echte Superstars in ihren Reihen weiß. Für die beiden spricht, dass sie zusammen eine Vorbereitung spielen können und der Kader nun etwas ausbalancierter ist. Die Betonung liegt hier auf etwas, vor allem im Frontcourt muss noch etwas passieren, wenn die Mavs wirklich angreifen wollen. Der Kader bleibt dünn, es sei denn Josh Green macht einen weiteren Sprung und zumindest einer der Rookies schafft es, sich das Vertrauen von Coach Jason Kidd zu erspielen. Und dann schwingt immer der Umstand mit, dass noch der ein oder andere Trade lauert.

© getty Platz 7: Memphis Grizzlies Neuzugänge Trade: Marcus Smart (Celtics), Isaiah Todd (Wizards), Josh Christopher (Rockets)

Marcus Smart (Celtics), Isaiah Todd (Wizards), Josh Christopher (Rockets) Free Agency: Derrick Rose (Knicks) Abgänge Trade: Tyus Jones (Wizards)

Tyus Jones (Wizards) Free Agency: Dillon Brooks (Rockets) Ja Morant wird die ersten 25 Spiele gesperrt verpassen, in den Vorjahren war das für Memphis dank Backup Tyus Jones kein Problem. Der ist nun aber weg, während Marcus Smart erstmal seinen Platz finden muss. Gerade in der Regular Season könnte sich auch der Abgang von Dillon Brooks bemerkbar machen, der nicht ohne Grund im All-Defensive First Team stand. Nach der Enttäuschung in Runde eins gegen die Lakers ist das Team nicht wirklich besser geworden, die klaren Schwachstellen (Shooting, Tiefe auf Forward-Positionen) wurden nicht behoben. Nach zwei Jahren mit Heimvorteil könnte es in dieser Saison erstmals mit Morant eine größere Delle geben, da auch die Konkurrenz nicht geschlafen hat.

© getty Platz 6: L.A. Clippers Neuzugänge Draft: Kobe Brown (#30)

Kobe Brown (#30) Trade: K.J. Martin (Rockets) Abgänge Free Agency: Eric Gordon (Suns) Sind wir ehrlich: Wie wahrscheinlich ist es, dass die Clippers ohne Verletzungen durch die Saison kommen und auch in den Playoffs in Bestbesetzung antreten können? Wir haben den Glauben daran verloren, weswegen die Clippers schon hier auftauchen. Leonard (32) und George (33) werden nicht jünger, gleiches gilt für Westbrook (wird im November 35). Mit Eric Gordon wurde ein wichtiger Rotationsspieler abgegeben, ersetzt wurde der Guard nicht. Wenn alles gut läuft, kann L.A. womöglich ins Titelrennen eingreifen, aber nach all den Jahren gibt es im Westen inzwischen bessere Teams als die Truppe von Ty Lue. Die Wildcard bleibt Kawhi, wenn dieser doch noch einmal über mehrere Wochen in den Terminator-Modus schalten kann.

© getty Platz 5: Sacramento Kings Neuzugänge Draft: Colby Jones (#34)

Colby Jones (#34) Trade: Chris Duarte (Pacers)

Chris Duarte (Pacers) Free Agency: Sasha Vezenkov (Olympiakos) Abgänge Trade: Richaun Holmes (Mavs)

Richaun Holmes (Mavs) Free Agency: Chimezie Metu (Suns), Terence Davis, Matthew Dellavedova, P.J. Dozier (alle Free Agent) "Never change a winning team" lautet das Motto in Kaliforniens Hauptstadt. Der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben, mit EuroLeague-MVP Sasha Vezenkov bekommt die beste Offense der NBA noch einmal Zuwachs. Die Konkurrenz ist stärker geworden, dennoch werden die Kings auch in der kommenden Saison wieder um die Playoff-Plätze mitmischen. Es würde jedoch nicht verwundern, wenn Platz drei nicht wiederholt wird, da die Kings im Vorjahr fast ohne jegliche Verletzungen durch die Saison kamen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dies meist nicht haltbar ist. Und dennoch: Sacramento sollte man erneut als unangenehmen Gegner auf dem Zettel haben.

© getty Platz 4: Golden State Warriors Neuzugänge Draft: Brandin Podziemski (#19), Trayce Jackson-Davis (#57)

Brandin Podziemski (#19), Trayce Jackson-Davis (#57) Trade: Chris Paul (Suns)

Chris Paul (Suns) Free Agency: Cory Joseph (Pistons), Dario Saric (Thunder) Abgänge Trade: Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr., Jordan Poole (alle Wizards), Donte DiVincenzo (Knicks), Ty Jerome (Cavs), Andre Iguodala (Karriereende)

Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr., Jordan Poole (alle Wizards), Donte DiVincenzo (Knicks), Ty Jerome (Cavs), Andre Iguodala (Karriereende) Free Agency: JaMychal Green, Anthony Lamb (beide Free Agents) Zweigleisig fahren? Diesen Plan haben die Dubs über den Haufen geschmissen. Mit Chris Paul kommt die geballte Erfahrung, der Point God wird aller Voraussicht nach den Backup für Stephen Curry geben und der Second Unit damit mehr Struktur verleihen. Dennoch brauchen die Warriors auch mehr Input von Moses Moody sowie Jonathan Kuminga, sonst ist dieses Team vermutlich zu dünn. Dario Saric ist dagegen eine gute Ergänzung und könnte die Rolle von Nemanja Bjelica und/oder Otto Porter Jr. von vor zwei Jahren einnehmen, die Golden State 2022/23 einfach nicht besetzen konnte. Durch den Poole-Trade wurden auch teaminterne Probleme gelöst, das Chaos aus dem Vorjahr ist so hoffentlich Geschichte. Es könnte die letzte Chance in der Ära Curry sein.

© getty Platz 3: Los Angeles Lakers Neuzugänge Draft: Jalen Hood-Schifino (#17), Maxwell Lewis (#40)

Jalen Hood-Schifino (#17), Maxwell Lewis (#40) Free Agency: Taurean Prince (Wolves), Gabe Vincent (Heat), Cam Reddish (Blazers), Jaxson Hayes (Pelicans) Abgänge Free Agency: Dennis Schröder (Raptors), Mo Bamba (Sixers), Malik Beasley (Bucks), Troy Brown Jr. (Wolves), Lonnie Walker IV (Nets), Wenyen Gabriel, Tristan Thompson, Shaquille Harrison (alle Free Agents) Ist es das letzte Hurra für LeBron James? Der Kader wurde an den Rändern etwas verbessert und so chancenlos waren die Lakers auch gegen den späteren Champion trotz des Sweeps in den Conference Finals nicht. Taurean Prince passt als 3-and-D-Spieler perfekt in das System von Coach Darvin Ham, dazu wird Vincent Dennis Schröder zumindest defensiv Eins-zu-Eins ersetzen. Das Team ist wie seit der Trade Deadline sehr tief, sodass Ausfälle von LeBron oder Davis zumindest zeitweise abgefangen werden können. Die Schlüsselfigur bleibt aber Davis, der L.A. fast im Alleingang zur besten Defense der NBA machte. Aus Lakers-Sicht wäre es wünschenswert, wenn er endlich mal wieder ohne Verletzungen durch die Saison kommt und auf konstant hohem Niveau agiert.

© getty Platz 2: Phoenix Suns Neuzugänge Draft: Toumani Camara (#52)

Toumani Camara (#52) Trade: Bradley Beal, Jordan Goodwin (beide Wizards), Bol Bol (Magic)

Bradley Beal, Jordan Goodwin (beide Wizards), Bol Bol (Magic) Free Agency: Drew Eubanks (Blazers), Keita Bates-Diop (Spurs), Chimezie Metu (Kings), Eric Gordon (Clippers), Yuta Watanabe (Nets) Abgänge Trade: Chris Paul (Warriors), Landry Shamet (Wizards), Cam Payne (Spurs)

Chris Paul (Warriors), Landry Shamet (Wizards), Cam Payne (Spurs) Free Agency: Jock Landale (Rockets), Torrey Craig (Bulls), Darius Bazley (Nets), Bismack Biyombo, T.J. Warren, Terrence Ross (alle Free Agents) Was ist das bitte für ein Team? 3,5 Stars (sorry Deandre Ayton) plus elf Minimalverträge - das hat in der NBA so noch niemand versucht. In Bestbesetzung ist diese Truppe brandgefährlich, doch eine Verletzung zur falschen Zeit könnte das Kartenhaus ganz schnell zum Einstürzen bringen. Es bleiben Fragezeichen, ob Beal und Booker das Playmaking alleine stemmen können und ob die zahlreichen neuen Rollenspieler den Ansprüchen genügen können (heißt: Dreier versenken und angemessen verteidigen). Vieles erinnert an die Big Three der Nets der vergangenen Jahre - zwischen Meisterschaft und Verpassen der Playoffs erscheint alles möglich.