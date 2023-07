NBA Gerüchte: Dallas Mavericks mit Interesse an Jaylen Nowell

Die Free Agency in der NBA ist im Prinzip vorbei, Trades sind jedoch weiter möglich. Die Dallas Mavericks könnten noch einmal zuschlagen, in Cleveland könnte es bald ein Donovan-Mitchell-Problem geben.

Hier gibt es die heißesten Gerüchte aus den vergangenen Tagen.

© getty NBA Gerüchte: Dallas Mavericks mit Jaylen Nowell in Verbindung gebracht Einen freien Kaderplatz haben die Dallas Mavericks noch, nachdem Portland das Offer Sheet für Matisse Thybulle matchte. Diesen Platz könnte womöglich Jaylen Nowell einnehmen, der laut Wolves-Insider Brian Wolfson (KSTP) nicht nach Minnesota zurückkehren wird. Nowell sei gemäß Wolfson auf dem Radar der Mavs, allerdings wolle der Guard abwarten, was mit Damian Lillard passiert und sich so seine Optionen offen zu halten. Der 24-Jährige gilt als bester verbleibender Guard auf dem Free-Agency-Markt, spielte jedoch nur eine mittelmäßige Saison, in welcher er 10,8 Punkte und 2,6 Rebounds im Schnitt auflegte, allerdings nur 29 Prozent von Downtown traf.

© getty NBA Gerüchte: Spurs an Evan Fournier dran? Evan Fournier glaubt nicht, dass er in der kommenden Saison noch bei den Knicks ist, sein Vertrag (18,8 Mio. für 23/24) ist jedoch nicht so leicht zu traden, da Fournier in der zweiten Saisonhälfte keine Rolle mehr spielte. Ein Team, welches aber interessiert sein könnte, sind laut Ian Begley (SNY) die San Antonio Spurs, die erst kürzlich Fourniers Landsmann Victor Wembanyama an Position eins zogen. Der Top-Pick und Fournier haben den gleichen Agenten, der Guard könnte Wembanyama bei der Eingewöhnung helfen. Dazu hätten die Spurs den finanziellen Spielraum, Fournier für die kommende Saison ohne große Schmerzen zu bezahlen. 2022/23 legte der Franzose in gerade einmal 27 Spielen 6,1 Punkte pro Spiel bei Quoten von 40,4 Prozent aus dem Zweier- und 30,7 Prozent aus dem Dreierbereich auf.

© getty NBA Gerüchte: Suns weiter an McConnell dran Nach dem Trade von Cam Payne nach San Antonio haben die Suns weiter keinen klassischen Spielmacher im Kader. Das soll durch Devin Booker und Bradley Beal abgefangen werden, dennoch wäre ein weiterer Einser für die Regular Season wünschenswert. Laut Marc Stein (Substack) besteht weiterhin Interesse an T.J. McConnell von den Indiana Pacers, welcher allerdings gerne in Indiana bleiben würde. Der 31-Jährige kassiert kommende Saison 8,7 Millionen Dollar, im Jahr darauf sind immerhin 5 Millionen garantiert. In 75 Spielen legte der Point Guard durchschnittlich 8,7 Zähler, 5,3 Assists sowie 1,1 Steals auf.

© getty NBA Gerüchte: Cavs wegen Donovan Mitchell in der Zwickmühle In der Theorie könnte Donovan Mitchell jederzeit eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschreiben, bislang ist aber noch nichts passiert. Der Deal des All-Stars läuft noch bis mindestens 2025, danach hat Spida noch eine Spieler-Option über 37,1 Millionen Dollar, welche er nicht ziehen wird. Tim Bontemps (ESPN) sagte zuletzt folgendes bei The Hoop Collective: "Ich glaube, dass Cleveland keine Chance hat, dass Mitchell vorzeitig verlängert. Und wenn es nach mir geht, würde ich Mitchell sofort traden." Harter Tobak, aber klar ist auch, dass sich Mitchell Cleveland im vergangenen Sommer nicht ausgesucht hatte und stattdessen lieber in seine Heimat New York gegangen wäre.