NBA, Free Agency - Zeugnisse Western Conference: Die Los Angeles Lakers haben ihre Lektion gelernt

Fast alle wichtigen Free Agents sind vom Markt, es wird Zeit, Bilanz zu ziehen. Welche Teams machten in der Free Agency ihre Sache gut, wer eher weniger? Wir blicken auf alle Teams aus der Western Conference.

© getty Dallas Mavericks Zugänge: Seth Curry (Nets), Dante Exum (Partizan), Grant Williams (Celtics via Trade), Richaun Holmes (Kings via Trade)

Seth Curry (Nets), Dante Exum (Partizan), Grant Williams (Celtics via Trade), Richaun Holmes (Kings via Trade) Abgänge: Davis Bertans (Thunder via Trade), Reggie Bullock (Spurs via Trade), Justin Holiday (Nuggets)

Davis Bertans (Thunder via Trade), Reggie Bullock (Spurs via Trade), Justin Holiday (Nuggets) Draft: Dereck Lively II (#12), Olivier-Maxence Prosper (#24)

Dereck Lively II (#12), Olivier-Maxence Prosper (#24) Verlängerungen: Kyrie Irving (3 Jahre, 126 Mio.), Dwight Powell (3 Jahre, 12 Mio.)

Kyrie Irving (3 Jahre, 126 Mio.), Dwight Powell (3 Jahre, 12 Mio.) Noch offen: Christian Wood, Markieff Morris, Theo Pinson, Frank Ntilikina Es waren keine großen Moves, dennoch hat GM Nico Harrison in diesem Sommer gute Arbeit verrichtet. Bei aller Kritik am Irving-Vertrag war sein Verbleib alternativlos und ein zu niedriges Angebot hätte den Guard womöglich vergrault. So bleibt Irving langfristig und streicht auch nicht den vollen Maximalvertrag ein. Mit Grant Williams wurde der Kader verjüngt, dazu verschaffte man sich durch den Bertans-Trade etwas Flexibilität für die kommenden Jahre. Die Rookies sind Wild Cards, trotzdem wirkt der Kader breiter und etwas balancierter als in den letzten Saisonmonaten. Note: 2

© getty Denver Nuggets Zugänge: Justin Holiday (Mavs)

Justin Holiday (Mavs) Abgänge: Bruce Brown (Pacers), Jeff Green (Rockets), Thomas Bryant (Heat), Jack White (Thunder)

Bruce Brown (Pacers), Jeff Green (Rockets), Thomas Bryant (Heat), Jack White (Thunder) Draft: Julian Strawther (#29), Jalen Pickett (#32), Hunter Tyson (#37)

Julian Strawther (#29), Jalen Pickett (#32), Hunter Tyson (#37) Verlängerungen: DeAndre Jordan (1 Jahr, 3,2 Mio.), Reggie Jackson (2 Jahre, 10,3 Mio.)

DeAndre Jordan (1 Jahr, 3,2 Mio.), Reggie Jackson (2 Jahre, 10,3 Mio.) Noch offen: Ish Smith Der Abgang von Bruce Brown an sich ist nicht das Problem, sondern eher, dass der Guard nicht ersetzt werden konnte. Gleiches gilt für Jeff Green, der zwar bereits 36 Jahre alt war, dennoch Teil der Playoff-Rotation war. Man kann den Nuggets hier wenig vorwerfen, sie hatten nicht die finanziellen Möglichkeiten, die andere besaßen, um beide wegzulocken. Die Hoffnungen ruhen nun darauf, dass die beiden Sophomores Christian Braun und Peyton Watson einen Schritt nach vorne machen und/oder einer der Rookies einschlägt. Warum allerdings das einzige Tool, die Taxpayer Midlevel Exception, für Reggie Jackson verwendet wurde, ist ein kleines Rätsel. Die Starting Five ist zwar weiter das Beste, was die NBA anzubieten hat, doch danach könnte es nun sehr schnell sehr dunkel werden. Note: 4,5

© getty Golden State Warriors Zugänge: Chris Paul (Suns via Trade), Cory Joseph (Pistons), Dario Saric (Thunder)

Chris Paul (Suns via Trade), Cory Joseph (Pistons), Dario Saric (Thunder) Abgänge: Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr., Jordan Poole (alle Wizards via Trade), Donte DiVincenzo (Knicks), Ty Jerome (Cavs), Andre Iguodala (Karriereende)

Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr., Jordan Poole (alle Wizards via Trade), Donte DiVincenzo (Knicks), Ty Jerome (Cavs), Andre Iguodala (Karriereende) Draft: Brandin Podziemski (#19), Trayce Jackson-Davis (#57)

Brandin Podziemski (#19), Trayce Jackson-Davis (#57) Verlängerungen: Draymond Green (3 Jahre, 100 Mio.)

Draymond Green (3 Jahre, 100 Mio.) Noch offen: JaMychal Green, Anthony Lamb Dass keine großen Sprünge möglich waren, wusste vor der Free Agency jeder. Ebenso war klar, dass es einen Großverdiener ob der finanziellen Zwänge treffen würde, Jordan Poole war das Opfer. Dessen Vierjahresvertrag bekamen die Warriors los und bekamen im Gegenzug in Chris Paul (38) einen deutlich älteren, dafür aber für den Moment besseren Spieler, der jedoch im Gegensatz zu Poole häufig verletzt ist. Auch der Abgang von DiVincenzo schmerzt, die Warriors werden so noch etwas kleiner. Dario Saric (2,08 Meter) ist nun der größte Spieler der Dubs und bietet eine weitere Option im Frontcourt, vergleichbar mit Nemanja Bjelica vor zwei Jahren. Er besitzt Erfahrung im Zusammenspiel mit Paul, alle anderen nicht. Es ist dennoch schwer vorstellbar, dass sich zwei Weltklassespieler wie CP3 und Curry nicht arrangieren können. Note: 2,5

© getty Houston Rockets Zugänge: Fred VanVleet (Raptors), Dillon Brooks (Grizzlies via Trade), Jock Landale (Suns), Jeff Green (Nuggets), Aaron Holiday (Hawks)

Fred VanVleet (Raptors), Dillon Brooks (Grizzlies via Trade), Jock Landale (Suns), Jeff Green (Nuggets), Aaron Holiday (Hawks) Abgänge: K.J. Martin (Clippers via Trade), TyTy Washington Jr., Usman Garuba (beide Thunder via Trade), Josh Christoper (Grizzlies via Trade)

K.J. Martin (Clippers via Trade), TyTy Washington Jr., Usman Garuba (beide Thunder via Trade), Josh Christoper (Grizzlies via Trade) Draft: Amen Thompson (#4), Cam Whitmore (#20)

Amen Thompson (#4), Cam Whitmore (#20) Verlängerungen: -

- Noch offen: Frank Kaminsky, Boban Marjanovic, D.J. Augustin, Willie Cauley-Stein Irgendwas mussten die Rockets mit ihrem Capspace machen, es wurden VanVleet und Brooks, wobei Letzterer einen fragwürdigen Deal erhielt. VanVleets Vertrag ist kurz, während der von Brooks in den kommenden Jahren die Rockets den ein oder anderen Spieler kosten könnte. Dass der Kanadier aber einem jungen Team helfen kann, hat er bereits in Memphis unter Beweis gestellt. Auch Green ein guter Veteran, der die vielen jungen Spieler führen kann. Mit Amen Thompson (#4) und Cam Whitmore (#17) hatten die Rockets einen guten Draft, hinzu kommen die anderen Youngster wie Alperen Sengün, Jalen Green oder Jabari Smith Jr. Wie das alles zusammenpasst? Das ist noch völlig unklar, dennoch wird Houston im kommenden Jahr eine deutlich bessere Rolle spielen, ohne dabei viel von der Zukunft abzugeben. Note: 2,5

© getty L.A. Clippers Zugänge: K.J. Martin (Rockets via Trade)

K.J. Martin (Rockets via Trade) Abgänge: Eric Gordon (Suns)

Eric Gordon (Suns) Draft: Kobe Brown (#30), Jordan Miller (#48)

Kobe Brown (#30), Jordan Miller (#48) Verlängerungen: Russell Westbrook (2 Jahre, 7,9 Mio.), Mason Plumlee (1 Jahr, 5 Mio.)

Russell Westbrook (2 Jahre, 7,9 Mio.), Mason Plumlee (1 Jahr, 5 Mio.) Noch offen: - Es ist bisher nicht viel passiert. Gordon wurde ob der hohen Luxussteuerrechnung geopfert (das neue System funktioniert!), Westbrook und Plumlee blieben für einen schmalen Taler. Die Frage ist nun, ob L.A. wirklich die Finger an James Harden bekommen. Wenn nicht, war es eine unspektakuläre Offseason mit der Hoffnung, dass Paul George und Kawhi Leonard endlich wieder im April zusammen auf dem Feld stehen können. Das letzte Wort ist hier aber noch nicht gesprochen. Note: 3,5

© getty Los Angeles Lakers Zugänge: Taurean Prince (Wolves), Gabe Vincent (Heat), Cam Reddish (Blazers), Jaxson Hayes (Pelicans)

Taurean Prince (Wolves), Gabe Vincent (Heat), Cam Reddish (Blazers), Jaxson Hayes (Pelicans) Abgänge: Dennis Schröder (Raptors), Mo Bamba (Sixers), Malik Beasley (Bucks), Troy Brown Jr. (Wolves), Lonnie Walker IV (Nets)

Dennis Schröder (Raptors), Mo Bamba (Sixers), Malik Beasley (Bucks), Troy Brown Jr. (Wolves), Lonnie Walker IV (Nets) Draft: Jalen Hood-Schifino (#17), Maxwell Lewis (#40)

Jalen Hood-Schifino (#17), Maxwell Lewis (#40) Verlängerungen: Rui Hachimura (3 Jahre, 51 Mio.), D'Angelo Russell (2 Jahre, 37 Mio.), Austin Reaves (4 Jahre, 56,3 Mio.)

Rui Hachimura (3 Jahre, 51 Mio.), D'Angelo Russell (2 Jahre, 37 Mio.), Austin Reaves (4 Jahre, 56,3 Mio.) Noch offen: Wenyen Gabriel, Tristan Thompson, Shaquille Harrison Mit Ausnahme von Schröder konnten die Lakers alle ihre wichtigen Free Agents halten, vor allem der Deal für Reaves ist ein echter Steal und hätte viel teurer werden können. Für Hachimura zahlte man dagegen etwas zu viel, während der Russell-Deal schon wieder nach einem kommenden Trade riecht. Schröder wurde durch Vincent fast Eins-zu-Eins ersetzt, dazu kam Prince als 3-and-D-Flügel (sowas fehlte noch im Kader) sehr günstig. Die Lakers haben ihre Lektion gelernt. Statt verzweifelt einen dritten Star abzugreifen, setzen sie wieder auf das Konzept LeBron/Davis plus Tiefe, was seit James' Ankunft den meisten Erfolg einbrachte. Dazu bleibt ein offener Kaderplatz, hier ist Christian Wood im Gespräch, der die letzte Baustelle im Frontcourt schließen könnte. Note: 1,5

© getty Memphis Grizzlies Zugänge: Marcus Smart (Celtics via Trade), Derrick Rose (Knicks), Isaiah Todd (Wizards via Trade), Josh Christopher (Rockets via Trade)

Marcus Smart (Celtics via Trade), Derrick Rose (Knicks), Isaiah Todd (Wizards via Trade), Josh Christopher (Rockets via Trade) Abgänge: Tyus Jones (Wizards via Trade), Dillon Brooks (Rockets)

Tyus Jones (Wizards via Trade), Dillon Brooks (Rockets) Draft: G.G. Jackson (#45), Tarik Biberovic (#56)

G.G. Jackson (#45), Tarik Biberovic (#56) Verlängerungen: Desmond Bane (5 Jahre, 206 Mio.)

Desmond Bane (5 Jahre, 206 Mio.) Noch offen: - Die "Ära" Dillon Brooks ist vorbei, dafür wurde Smart als Ersatz geholt. Der Ex-Celtics-Spieler ist ein besserer Passgeber und Werfer, das Shooting-Problem löst aber auch er nicht. Zumindest kann Smart in den ersten 25 Partien Ja Morant ersetzen, der da seine Strafe für den erneuten Waffeneklat absitzt. Es wird sich zeigen, ob zudem auch Derrick Rose noch etwas im Tank hat. Trotzdem gehen diesem Team weiterhin Schützen ab, auch der seit Jahren kolportierte Move für einen überdurchschnittlichen Wing passierte nicht. Klar, die Grizzlies sind noch jung, allerdings läuft Memphis auch die Zeit davon, dieses Team signifikant von extern zu verstärken. Denn wenn im kommenden Jahr der neue Deal für Bane startet, wird es teuer. Noch zögern die Grizzlies jedoch, ihre Chips für einen Championship-Run in die Mitte zu schieben. Note: 3,5

© getty Minnesota Timberwolves Zugänge: Shake Milton (Sixers), Troy Brown Jr. (Lakers)

Shake Milton (Sixers), Troy Brown Jr. (Lakers) Abgänge: Taurean Prince (Lakers)

Taurean Prince (Lakers) Draft: Leonard Miller (#33), Jaylen Clark (#53)

Leonard Miller (#33), Jaylen Clark (#53) Verlängerungen: Anthony Edwards (5 Jahre, bis zu 260 Mio.), Naz Reid (3 Jahre, 42 Mio.), Nickeil Alexander-Walker (2 Jahre, 9 Mio.)

Anthony Edwards (5 Jahre, bis zu 260 Mio.), Naz Reid (3 Jahre, 42 Mio.), Nickeil Alexander-Walker (2 Jahre, 9 Mio.) Noch offen: Austin Rivers, Jaylen Nowell, Nathan Knight (RFA) Viel Spielraum hatten die Wolves nach dem Monster-Trade für Rudy Gobert im Vorjahr nicht. Stattdessen holte Minnesota für kleines Geld zwei mögliche Rotationsspieler, gaben in Prince aber auch einen ab. Viel mehr war nicht möglich aufgrund der fehlenden Möglichkeiten und der Katastrophen-Sommer aus dem Vorjahr kann hier natürlich nicht mit in die Bewertung einfließen. Note: 3,5

© getty New Orleans Pelicans Zugänge: Cody Zeller (Heat)

Cody Zeller (Heat) Abgänge: Jaxson Hayes (Lakers), Josh Richardson (Heat), Garrett Temple, Willy Hernangomez (FC Barcelona)

Jaxson Hayes (Lakers), Josh Richardson (Heat), Garrett Temple, Willy Hernangomez (FC Barcelona) Draft: Jordan Hawkins (#14)

Jordan Hawkins (#14) Verlängerungen: Herb Jones (4 Jahre, 53,5 Mio.) Ähnlich wie in Memphis bleibt Shooting Mangelware, zumindest Rookie Hawkins könnte daran was ändern, wenn er es in die Rotation schafft. Zeller ist ein solider Backup und quasi der Ersatz für Hernangomez, den es wohl zurück nach Europa zieht. Ein Trade von Brandon Ingram oder gar Zion Williamson stand nach dem Draft nicht mehr zur Disposition, nachdem weder Portland noch Charlotte gewillt waren, einen Top-3-Pick zu traden. Stattdessen setzen die Pelicans darauf, dass Williamson endlich eine volle Saison absolvieren kann. Im Vorjahr zählten sie mit ihm zu den besten Teams im Westen. Note: 3,5

© getty Oklahoma City Thunder Zugänge: Victor Oladipo (Heat via Trade), Davis Bertans (Mavs via Trade), Vasilije Micic (Anadolu Efes), Jack White (Nuggets), Patty Mills (Nets via Trade), TyTy Washington Jr., Usman Garuba (beide Rockets via Trade)

Victor Oladipo (Heat via Trade), Davis Bertans (Mavs via Trade), Vasilije Micic (Anadolu Efes), Jack White (Nuggets), Patty Mills (Nets via Trade), TyTy Washington Jr., Usman Garuba (beide Rockets via Trade) Abgänge: Dario Saric (Warriors)

Dario Saric (Warriors) Draft: Cason Wallace (#10), Keyontae Johnson (#50)

Cason Wallace (#10), Keyontae Johnson (#50) Verlängerungen: -

- Noch offen: Lindy Waters III OKC führt seinen Weg fort und versucht, organisch zu wachsen. Zusätzlich nahmen die Thunder garniert mit Picks wieder den ein oder anderen überflüssigen Vertrag auf (Bertans, Oladipo), beide werden vermutlich keine Rolle spielen und könnten noch entlassen werden, da OKC 19 garantierte Verträge mit sich herumschleppt. Der einzige echte Neuzugang ist Micic, der endlich den Sprung über den großen Teich wagt und ein weiterer Ballhandler für die Thunder ist. Wie er an die Seite von Gilgeous-Alexander, Giddey oder Jalen Williams passt, wird die Zeit zeigen. Klappt es nicht, ist der Serbe mit seinem Vertrag ein weiterer Trade-Chip. Note: 2

© getty Phoenix Suns Zugänge: Bradley Beal, Jordan Goodwin (beide Wizards via Trade), Drew Eubanks (Blazers), Keita Bates-Diop (Spurs), Chimezie Metu (Kings), Eric Gordon (Clippers), Yuta Watanabe (Nets)

Bradley Beal, Jordan Goodwin (beide Wizards via Trade), Drew Eubanks (Blazers), Keita Bates-Diop (Spurs), Chimezie Metu (Kings), Eric Gordon (Clippers), Yuta Watanabe (Nets) Abgänge: Chris Paul (Warriors via Trade), Landry Shamet (Wizards via Trade), Jock Landale (Rockets), Torrey Craig (Bulls)

Chris Paul (Warriors via Trade), Landry Shamet (Wizards via Trade), Jock Landale (Rockets), Torrey Craig (Bulls) Draft: Toumani Camara (#52)

Toumani Camara (#52) Verlängerungen: Josh Okogie (1 Jahr, 2,4 Mio.), Damion Lee (2 Jahre)

Josh Okogie (1 Jahr, 2,4 Mio.), Damion Lee (2 Jahre) Noch offen: Bismack Biyombo, Darius Bazley, T.J. Warren, Terrence Ross Mehr All-In als Phoenix kann man nicht sein. Mit Ausnahme von ein paar Zweitrundenpicks und Deandre Ayton haben die Suns absolut nichts mehr zu traden und setzen voll auf das Trio Durant, Booker und Beal. Hinzu kommt eine ganze Armada an Spielern mit Minimalverträgen, wobei die Suns mit den Verpflichtungen fast schon das Optimum herausholten. Gordon ist ein Steal, dazu sollten auch Keita Bates-Diop, Yuta Watanabe oder Drew Eubanks solide Minuten liefern. Einziger Wermutstropfen ist der Abgang von Craig, den Phoenix sogar hätte halten können, schließlich unterschrieb der Forward lediglich zum Minimum in Chicago. Dennoch sollte Phoenix für die kommende Saison gerüstet sein, auch wenn Verletzungen der Stars große Probleme bereiten könnten. Note: 2

© getty Portland Trail Blazers Zugänge: -

- Abgänge: Cam Reddish (Lakers), Drew Eubanks (Suns)

Cam Reddish (Lakers), Drew Eubanks (Suns) Draft: Scoot Henderson (#3), Kris Murray (#23), Rayan Rupert (#43)

Scoot Henderson (#3), Kris Murray (#23), Rayan Rupert (#43) Verlängerungen: Jerami Grant (5 Jahre, 160 Mio.), Matisse Thybulle (3 Jahre, 33 Mio. Dollar)

Jerami Grant (5 Jahre, 160 Mio.), Matisse Thybulle (3 Jahre, 33 Mio. Dollar) Noch offen: Justise Winslow, Kevin Knox, Trendon Watford Für eine endgültige Bewertung ist es ob der unklaren Situation rund um Damian Lillard noch zu früh, trotzdem trafen die Blazers die richtige Entscheidung, indem sie den dritten Pick nicht etwa drafteten, sondern eben Scoot Henderson zogen, der bei einem Lillard-Abgang wohl sofort das neue Gesicht des Teams wäre. Zusammen mit Shaedon Sharpe würde sich darauf aufbauen lassen und einen Rebuild etwas verkürzen. Wie Jerami Grant in all das hineinpasst, ist die große Frage. Der Forward ist ein guter Scorer, dafür aber nicht mehr der Verteidiger vergangener Jahre. 160 Millionen klingen zwar viel, dennoch sollte dieser Vertrag tradebar sein. Note: nicht zu bewerten

© getty Sacramento Kings Zugänge: Chris Duarte (Pacers via Trade), Sasha Vezenkov (Olympiakos)

Chris Duarte (Pacers via Trade), Sasha Vezenkov (Olympiakos) Abgänge: Richaun Holmes (Mavs via Trade), Chimezie Metu (Suns)

Richaun Holmes (Mavs via Trade), Chimezie Metu (Suns) Draft: Colby Jones (#34), Jalen Slawson (#54)

Colby Jones (#34), Jalen Slawson (#54) Verlängerungen: Harrison Barnes (3 Jahre, 54 Mio.), Trey Lyles (2 Jahre, 16 Mio.), Domantas Sabonis (5 Jahre, 214 Mio.)

Harrison Barnes (3 Jahre, 54 Mio.), Trey Lyles (2 Jahre, 16 Mio.), Domantas Sabonis (5 Jahre, 214 Mio.) Noch offen: Terence Davis, Matthew Dellavedova, P.J. Dozier Es war die beste Saison der Kings seit 2005, entsprechend hielt Sacramento sein Team beisammen. Barnes und Lyles erhielten moderate Verlängerungen, für Sabonis griff man dagegen sehr tief in die Tasche. Der Litauer bekommt für die kommende Saison dank Capspace noch einmal 9 Millionen Dollar mehr, sodass er im Anschluss bis 2028 einen Maximalvertrag bekommen konnte. Insgesamt sind das nun 214 Millionen für fünf Jahre, das ist stattlich und womöglich etwas zu viel, auch wenn Sabonis im Vorjahr ins All-NBA-Team gewählt wurde. Der Preis dafür war das Abstoßen von Holmes für einen (niedrigen) Erstrundenpick. Das ist im Rahmen, war so aber vermutlich nicht notwendig. Note: 3

© getty San Antonio Spurs Zugänge: Cedi Osman, Lamar Stevens (beide Cavs via Trade), Reggie Bullock (Mavs via Trade)

Cedi Osman, Lamar Stevens (beide Cavs via Trade), Reggie Bullock (Mavs via Trade) Abgänge: Keita Bates-Diop (Suns)

Keita Bates-Diop (Suns) Draft: Victor Wembanyama (#1), Sidy Cissoko (#44)

Victor Wembanyama (#1), Sidy Cissoko (#44) Verlängerungen: Tre Jones (2 Jahre, 20 Mio.), Julian Champagnie (4 Jahre, 12 Mio.), Sandro Mamukelashvili (1 Jahr, 2 Mio.)

Tre Jones (2 Jahre, 20 Mio.), Julian Champagnie (4 Jahre, 12 Mio.), Sandro Mamukelashvili (1 Jahr, 2 Mio.) Noch offen: Romeo Langford, Gorgui Dieng Auch die Spurs setzen (mal wieder) auf Kontinuität. Um Wembanyama soll über Jahre Großes entstehen, dafür verlängerte Coaching-Legende Gregg Popovich (74) noch einmal bis 2028. Er soll die neue Generation um Vassell, Sochan und eben Wemby formen, sie stehen beim Neuaufbau ganz oben auf der Prioritätenliste. Point Guard Jones erhielt einen moderaten Deal, dazu kamen via Trade mit Osman sowie Bullock Schützen, was einem jungen Team immer hilft. Am Ende des Tages liegt dennoch alle Verantwortung auf den Schultern von Wembanyama. Wenn sich der Franzose schnell akklimatisiert und dem riesigen Hype gerecht wird, wird es nicht mehr lange dauern, bis San Antonio wieder ein Wörtchen um den Titel mitreden darf. Note: 2,5