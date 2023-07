NBA - Free Agency, Trades, Gerüchte: Suns stellen Weichen für die Zukunft - ist das der Preis für Lillard?

Die NBA Free Agency geht weiter: Noch immer warten wir gespannt auf die Entscheidungen bei James Harden und Damian Lillard. Die größten Schlagzeilen des Tages produziert Dame, aber auch von Harden gibt es Neues. Und die Phoenix Suns traden mal wieder.

22.13 Uhr: Also wenn etwas los wäre, würde ich es Euch nicht vorenthalten. Aber ... joa.

22.16 Uhr: Victor Wembanyama wird heute Nacht sein Debüt für die San Antonio Spurs in der Summer League geben. Schon vor seinem ersten Spiel ist der Hype so groß wie selten zuvor. Wir blicken zurück, welche Spieler ebenfalls enorme Aufmerksamkeit erhielten, bevor sie überhaupt einen Fuß auf ein NBA-Feld setzten.

22.32 Uhr: Das ist doch mal ne News! Free Agency jetzt vielleicht nicht, aber man kann andererseits sagen, dass Mavericks-Star Luka Doncic kein "Free Agent" mehr ist. Der Gute hat seiner Freundin Anamaria Goltes heute nämlich in Lake Bled in Slowenien einen Heiratsantrag gemacht. Glückwunsch!

23.45 Uhr: Einen Glückwunsch spreche ich noch zum Abschluss aus, und zwar an Mike Conley . Der Point Guard von den Minnesota Timberwolves hat nämlich die Joe Dumars Trophy gewonnen, und zwar für den Sportsmanship Award für die abgelaufene Saison 2022/23. Und er hat den Award nicht zum ersten Mal gewonnen, sondern schon zum vierten Mal. Und damit gute Nacht!

20.15 Uhr: Ein paar Hintergrundinfos zu Zach LaVine und nem möglichen Trade, diesmal von PhillyVoice . Demnach waren die Gespräche zwischen den Sixers und den Bulls nur oberflächlicher Natur vor dem Draft, aktive Dialoge in Bezug auf einen Trade gibt es nicht. Vor dem Draft wurde PhillyVoice zudem verraten, dass die Bulls für LaVine einen jungen Spieler mit Potenzial und mehrere Picks haben wollen.

20.50 Uhr: Haltet Euch fest! Die NBA hat das Logo des neuen In-Season-Tournaments vorgestellt. Könnt Ihr hier sehen. Ausgelost wird die "Gruppenphase dann in der Nacht auf Sonntag bei ESPN .

21.03 Uhr: Emoni Bates , Zweitrundenpick der Cleveland Cavaliers, hat einen Two-Way-Contract unterschrieben. Bates hat eine wilde Geschichte hinter sich, die wir Euch am voraussichtlich am Sonntag noch einmal genauer vorstellen werden.

21.29 Uhr: Wie Iran Winderman vom South Florida Sun-Sentinel berichtet, wird sich Heat-Präsident Pat Riley nicht zur Summer League nach Las Vegas begeben. Warum ist das potenziell wichtig? Weil in Vegas jetzt viel NBA-Prominenz zusammenkommt und dort dann auch entsprechende Deals diskutiert werden. Miamis Salary-Cap-Guru Andy Elisburg wird allerdings vor Ort sein.

21.43 Uhr: Die Rückkehr von Russell Westbrook zu den LA Clippers ist perfekt. Das gab das Team bekannt. "In den zwei Monaten beim Team hat Russ unsere Erwartungen mehr als erfüllt", erklärte Team-Präsident Lawrence Frank. "Er hat großen Einfluss gehabt, auf dem Court mit seinem Spiel und abseits davon mit seinem Einsatz, seiner Intensität und seiner Professionalität, die er im Gym täglich unter Beweis gestellt hat."

© getty Damian Lillard hat noch Vertrag bis 2027 in Portland.

NBA Free Agency: Ist das der Preis für Damian Lillard?

20.05 Uhr: Wieder da! Was hab ich verpasst? Nicht viel, glaube ich. Die Kings haben bekanntgegeben, dass Domantas Sabonis seine Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Zahlen wurden keine veröffentlicht, aber da hatten wir ja vor ein paar Tagen schon was. In den nächsten fünf Jahren wird er angeblich 217 Millionen Dollar verdienen.

19.44 Uhr: Ich leg mal ne kurze Pause ein, die Tomaten müssen gegossen werden. Bis gleich!

19.37 Uhr: Neue Mavs-Infos von Tim MacMahon von ESPN: Demnach hat Center Richaun Holmes seinen Trade Kicker in Höhe von 1,8 Millionen Dollar freiwillig gestrichen. So konnten die Mavericks ihr Angebot von Matisse Thybulle noch etwas erhöhen, aber Portland ist ja bekanntlich mitgezogen. Dallas hat immer noch die Midlevel Exception zur Verfügung, um sich zu verstärken. Das Team liegt laut Bobby Marks 10,9 Mio. unter dem Hard Cap.

19.29 Uhr: Was wir heute Nacht nicht vergessen sollten: Nicht nur Victor debütiert in der Summer League, sondern auch Scoot Henderson. "Er hat das gewisse Etwas", lobt Blazers-Head-Coach Chauncey Billups: "Er ist charismatisch, natürlich super talentiert. Er ist ein unermüdlicher Arbeiter, man muss ihn fast aus der Trainingshalle aussperren, damit er mal ausruht. Er studiert das Spiel. Er will einfach großartig sein."

19.18 Uhr: Was kostet die Welt? Beziehungsweise Damian Lillard. Laut Aaron Fentress vom Oregonian eine ganze Menge: "Die Blazers wollen laut NBA-Quellen etwa vier Erstrundenpicks und zwei gute Spieler. Aber um das auf die Beine zu stellen, bräuchte es ein drittes Team." Was machen die Heat jetzt? Abwarten und hoffen, dass der Preis sinkt?