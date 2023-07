NBA - Free Agency, Trades, Gerüchte: New York Knicks machten offenbar Angebot für Paul George

Die Anzahl der verfügbaren Spieler in der Free Agency der NBA schrumpfte am gestrigen Mittwoch weiter, mit James Harden und Damian Lillard sind die zwei Superstars der bisherigen Offseason jedoch weiter verfügbar. Ändert sich das heute? Hier bei Rund um die NBA verpasst Ihr nichts!

Am Donnerstag der NBA Free Agency lassen Damian Lillard und James Harden weiter auf sich warten, auch sonst war es eher ein ruhiger Tag in der Gerüchteküche. Dallas musste einen Rückschlag hinnehmen, da die Trail Blazers mit dem Vertragsangebot der Mavericks für Matisse Thybulle gleichzogen, womit der Restricted Free Agent in Portland bleibt. Die Kings holten sich Verstärkung für ihren Backcourt, nämlich Chris Duarte per Trade aus Indiana. Dazu stellte sich heraus, dass die Warriors vor dem Trade für Chris Paul wohl mit Miami ins Rennen um Lillard hätte gehen können. Auch über ein früheres Angebot der Knicks für Paul George haben wir erfahren.

© getty NBA Free Agency: Knicks waren an Paul George dran 00.04 Uhr: So, wir machen Schluss für heute. Morgen geht es weiter, mach es gut und bleibt gesund! 23.38 Uhr: Nicht das beste Timing für ihn, aber vielleicht wird diese Entwicklung ja nächste Offseason noch interessant: Jeff van Gundy möchte nach seiner Entlassung bei ESPN offenbar zurück in die NBA als Trainer, wie Chris Mannix (Sports Illustrated) berichtet. Der 61-Jährige war bereits von 1996 bis 2007 als Head Coach der Knicks und Rockets aktiv. 23.08 Uhr: Die Chicago Bulls haben wohl Marko Simonovic entlassen, wie Shams Charania berichtet. Der Center kam in den vergangenen beiden Saisons insgesamt zu 16 Einsätzen für Chicago. 22.49 Uhr: Bei uns neigt sich langsam der Tag zum Ende, bei den NBA-Chefs wohl langsam der Arbeitstag. Gerade ist es sehr ruhig in der Gerüchteküche abgesehen von jeder Menge Deals, die nun offiziell werden. Die kennen wir jedoch alle schon. 22.28 Uhr: Die Knicks sind - und waren - offenbar weiter auf der Suche nach einem weiteren Star neben Julius Randle und Jalen Brunson. Laut Michael Scotto (HoopsHype) hatte New York in den vergangenen Tagen und Wochen Gespräche mit den Clippers gestartet bezüglich eines Trades für Paul George! Demnach hätten die Knicks damals Obi Toppin, Quentin Grimes, Evan Fournier und drei Erstrundenpicks angeboten.

© getty NBA Free Agency: Kings traden für Chris Duarte 22.07 Uhr: Duarte steht noch für eine weitere Saison zu 4,1 Millionen unter Vertrag, die Kings sichern sich zudem die Teamoption für ein weiteres Jahr. Spätestens 2025 wird Duarte dann zum Restricted Free Agent. Wie schätzt Ihr den Deal für beide Seiten ein? 21.49 Uhr: Wir haben unseren ersten Trade des Tages! Die Kings holen offenbar Chris Duarte von den Indiana Pacers für Zweitrundenpicks in 2028 und 2030, wie Woj berichtet. Duarte beeindruckte direkt in seiner Rookiesaison mit 13,1 Punkten pro Spiel, kam in der vergangenen Spielzeit aber viel weniger zum Einsatz in Indiana und spielte auch deutlich schlechter. Nun hat er die Chance auf eine Neustart in Kalifornien. 21.35 Uhr: Seit einigen Stunden dürfen die verhandelten Deals der letzten Tage übrigens offiziell durchgeführt werden. Einige Teams stellen gerade über die sozialen Medien ihre neuen Spieler vor, so zum Beispiel die Warriors mit Chris Paul. 21.20 Uhr: Pascal Siakam hat die erste Woche der Free Agency fast schon überstanden ohne getradet zu werden, der Forward der Raptors gilt jedoch weiter als Tradekandidat. Laut Zach Lowe (ESPN) waren die Clippers bereits zur vergangenen Trade Deadline an Siakam interessiert, ihr angebotener Gegenwert wäre jedoch deutlich zu niedrig gewesen. 21.02 Uhr: Wo stehen die Raptors mit ihren Offseasonplänen? Eric Koreen (The Athletic) erwartet noch den ein oder anderen Move in Toronto, gerade im Backcourt. Demnach sei Malcolm Brogdon auf dem Wunschzettel der Kanadier, Koreen nennt Gary Trent Jr. als möglichen Gegenwert.

© getty NBA Free Agency: Murray steht wohl vor Verlängerung 20.47 Uhr: Einer der wenigen verbleibenden Restricted Free Agents ist Paul Reed, man hört jedoch kaum von Interesse an dem 24-Jährigen. Das hat wohl einen einfachen Grund, wie Jake Fischer berichtet: Reed würde gerne bei den Sixers bleiben, und die Sixers würden ihn gerne halten. Reed kam in der vergangenen Saison in 69 Spielen zum Einsatz. 20.31 Uhr: Bieten die Boston Celtics den Miami Heat nun Konkurrenz im Rennen um Damian Lillard, oder nicht? Einige Berichte der vergangenen Tage stellte sie so dar, nun möchte Adam Himmelsbach (Boston Globe) das Gegenteil wissen. Demnach sei Boston nicht daran interessiert, für Lillard zu traden. 20.16 Uhr: Caleb Martin spielte eine wichtige Rolle im Finals-Lauf der Miami Heat und zog damit offenbar das Interesse einiger Teams auf sich. Dazu gehören laut Ethan Skolnick (5 Reasons Sports) auch die Oklahoma City Thunder und Brooklyn Nets. Miami habe vorherigen Berichten zufolge jedoch bereits angedeutet, dass der 27-Jährige nicht zum Trade zur Verfügung stehe. 19.52 Uhr: Um die Hawks war es die letzten Tage ungewöhnlich ruhig, dafür Atlanta wohl noch einige Tradekandidaten im Kader hat. Das schien vor einigen Tagen auch für Dejounte Murray zu gelten, nun bewegen sich er und die Hawks laut Jake Fischer eher auf eine Vertragsverlängerung zu. Der 26-Jährige kam im vergangenen Sommer per Trade aus San Antonio nach Atlanta, wo er noch für ein weiteres Jahr und 18,2 Millionen unter Vertrag steht.

© getty NBA Free Agency: Washington fordert Brooks-Deal von Hornets 19.34 Uhr: Aaron Holiday hat einen Einjahresvertrag bei den Houston Rockets unterschrieben, wie Wojnarowski berichtet. Der 26-Jährige kam im vergangenen Jahr in 63 Spielen für die Hawks zum Einsatz. 19.19 Uhr: Interessante Neuigkeiten aus der WNBA! Breanna Stewart (Seattle Storm)und Napheesa Collier (Minnesota Lynx) gründen gemeinsam eine neue Frauenliga namens Unrivaled, die in der Offseason der WNBA stattfinden soll. Das berichtet Ramona Shelburne. Diese Liga habe unter anderem das Ziel, dass viele WNBA-Profis während der Offseason nicht auf anderen Kontinenten spielen müssen, um zusätzliches Geld zu verdienen. 19.04 Uhr: Patrick Beverley einigte sich mit den 76ers jüngst auf einen Minimumdeal von 3,2 Millionen, diese Entscheidung fiel ihm nach einem Gespräch mit Doc Rivers wohl nicht schwer. Beverley verriet in seinem Podcast, dass der ehemalige Sixers-Coach ihm versprach: "Ich liebe Philadelphia für dich, sie brauchen dich". Zudem habe Rivers betont: "Wenn ich dich letzte Saison gehabt hätte, wären wir ein anderes Team gewesen." 18.45 Uhr: Auch zwischen P.J. Washington und den Hornets scheinen die finanziellen Vorstellungen sehr unterschiedlich zu sein. Charlotte würde den Forward wohl gerne mit der Midlevel-Exception für 12,4 Millionen ausstatten, Washington fordere laut Fischer jedoch eher 20 Millionen jährlich für vier Jahre. Solch einen Vertrag unterschrieb Dillon Brooks jüngst mit den Rockets, Keldon Johnson verdient dies seit letztem Jahr bei den Spurs. 18.30 Uhr: Miles Bridges und die Hornets einigten sich in der vergangenen Woche auf einen Vertrag in Form des Qualifying Offers, mit dem der 25-Jährige in der kommenden Saison 7,9 Millionen Dollar verdienen wird. Laut Jake Fischer (Yahoo Sports) hatte Bridges ein Salär von knapp 25 Millionen jährlich angepeilt, wurde jedoch schnell auf den Boden der Tatsachen geholt.

© getty NBA Free Agency: Blazers blocken Mavs bei Thybulle 18.17 Uhr: Die Brooklyn Nets und Edmond Sumner haben sich laut Michael Scotto darauf geeinigt, die Deadline für die Garantie seines Gehalts zu verschieben. Damit haben die Nets mehr Zeit zu entscheiden, ob sie dem Guard seine 2,24 Millionen für die kommende Saison zustehen wollen und ihn damit im Kader halten. 18.06 Uhr: Wie geht es jetzt weiter für Dallas? Vor einigen Stunden berichtete Michael Mulford (Sports Illustrated) noch, dass die Mavericks neben dem bekannten Tradekandidaten Javale McGee wohl auch gerne Tim Hardaway Jr. loswerden würden. Ob da Thybulle schon eingeplant wurde? Ohne ihn ist Dallas nicht mehr sehr tief auf dem Flügel besetzt, ein Abgang von Hardaway wird damit wohl unwahrscheinlicher. 17.52 Uhr: Laut Woj beinhaltet Thybulles Vertrag eine Spieleroption über 11,5 Millionen im dritten Jahr. Thybulle ist 26 Jahre alt und verdiente knapp 4,4 Millionen in der vergangenen Saison bei Philadelphia und Portland, wohin er im Februar getradet wurde. 17.44 Uhr: Das dauerte nicht lange: Die Trail Blazers sind bei dem angebotenen Dreijahresvertrag der Mavericks für Matisse Thybulle mitgezogen und halten den Edelverteidiger damit. Das berichtet Wojnarowski. Dallas hatte sich mit Thybulle erst gestern über ein Salär von 33 Millionen über drei Jahre geeinigt, dieses Geld wird er nun vorerst von Portland bekommen. 17.41 Uhr: Und was macht Durant heute? Wie schon damals Spaß im Internet haben! "Ich bin jetzt auf Threads mit meinem Burneraccount. Kommt und findet mich", schrieb der Suns-Star via Twitter. Hat ihn dort schon jemand gefunden?

© getty NBA Free Agency: Verpassten die Warriors ihre Chance auf Lillard? 17.32 Uhr: Genau heute vor sechs Jahren unterschrieb Kevin Durant offiziell bei den Warriors, wo er in drei Saisons zweifacher Champion wurde. Ein Team mit Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green UND Damian Lillard hätte stark an das Superteam von damals erinnert. Ob dies so möglich gewesen wäre, ist eine andere Frage. Für Lillard hätte Golden State sicher mehr Gegenwert liefern müssen als für Paul. 17.20 Uhr: Haben die Warriors etwa den potenziellen Coup der Offseason verpasst? Laut Ramona Shelburne (ESPN) war Lillard interessiert an einem Wechsel zu Golden State, bevor das Team Chris Paul verpflichtete. Lillard ist in der Bay Area aufgewachsen. "Als er nach einem Trade fragte, wären die Warriors mit Miami auf der Liste gewesen", verriet Shelburne bei der Radio-Station 95.7 The Game. 17.06 Uhr: Wow! Vor wenigen Stunden schwirrte bereits ein Leak durchs Internet, nun ist es offiziell: Kobe Bryant wird auf dem Cover von NBA2K24 sein! Das verkündete der Spielehersteller soeben. 17.02 Uhr: Wie bei Lillard könnte es wohl auch bei Harden noch einige Hindernisse geben für einen Trade, da auch der Bärtige wohl unbedingt zu einem bestimmten Team möchte. In seinem Fall zu den Clippers, die laut Zach Lowe (ESPN) jedoch auch klare Grenzen ziehen, wer als Gegenwert verfügbar ist. Demnach will L.A. sich weder von Terrence Mann noch Norman Powell trennen, Paul George und Kawhi Leonard standen sicher nie zur Debatte. 16.51 Uhr: Auch Milwaukee verstärkt sich, die Bucks haben sich laut Shams Charania (The Athletic) mit A.J. Green auf einen mehrjährigen Vertrag geeinigt, das Gehalt für die erste Saison sei vollständig garantiert. Der ungedraftete Guard kam in seiner Rookiesaison zu 35 Einsätzen für Milwaukee.