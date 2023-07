NBA - Free Agency, Trades, Gerüchte: Thybulle will Mavs unterschreiben - Dallas blitzte bei van Gundy ab

Die Free Agency der NBA ist in vollem Gange, die Entscheidungen einiger Superstars stehen noch aus. Die Dallas Mavericks wollen einen Swingman der Portland Trail Blazers holen - und sind bei einem TV-Experten abgeblitzt. Außerdem gibt es Neues zu James Harden und Damian Lillard.

19.45 Uhr: Das wäre eine Story gewesen! Wie Marc Stein erfahren hat, haben sich die Dallas Mavericks bei Jeff van Gundy gemeldet und wollten ihn als Assistant Coach in das Team von Head Coach Jason Kidd holen. Der 61-Jährige glänzte in den letzten Jahren als allseits beliebter TV-Experte bei ESPN , wurde aber vor einigen Tagen entlassen. Zuletzt trainierte er die New York Knicks in der Saison 2006/07.

20.40 Uhr: Noch einmal die Deadlines für Mavericks-Ziel Matisse Thybulle : Wenn er heute noch das Angebot der Mavs unterschreiben würde, hätten die Blazers Zeit bis 23.59 Uhr am 7. Juli. Wenn er nach morgen Mittag unterschreiben würde (Zeitzone: Ostküste USA), hätten sie bis zum Ende des 8. Julis Zeit. So hat es Sean Highkin aufgedröselt.

22.25 Uhr: Neben Rudy Gobert und Karl-Anthony Towns haben die Timberwolves ja auch mit Naz Reid verlängert. Was wollen sie mit so vielen Big Men? Laut Head Coach Chris Finch wird er als Backup-4 und Backup-5 fungieren. Theoretisch könnten aber auch alle drei zusammen auf dem Court stehen.

23.27 Uhr: Es gibt noch Zitate zur Knie-OP von Giannis. "Wir arbeiten mit allen Beteiligten zusammen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen", erklärte Bucks-GM Hon Horst. "Was die Nationalmannschaft angeht, arbeiten wir mit unseren Partnern in den Verbänden zusammen. Bislang gibt es noch keine Entscheidung darüber, ob Giannis im Sommer bei der griechischen Nationalmannschaft sein kann.

© getty

NBA Free Agency: Miami Heat mit Interesse an Landry Shamet

19.20 Uhr: Noch eine Story von Michael Grange: Demnach sollen Veteranen wie Fred VanVleet und Pascal Siakam bei den Raptors in der letzten Saison "zutiefst frustriert" mit den jungen Spielern gewesen sein - und das hätten diese wiederum nicht zu schätzen gewusst. Auch Head Coach Nick Nurse habe keine Brücke schlagen können. Nurse ist nicht mehr da, VanVleet ebenfalls nicht - und Siakam findet sich in diffusen Trade-Gerüchten wieder ...

19.12 Uhr: Shams Charania von The Athletic mit Infos zu Harden und Lillard. In beiden Situationen würden die Teams darauf bestehen, das zu tun, was das beste für ihre Franchise ist, also für die Sixers und Blazers. Aber beide Superstars hätten eben auch klare Präferenzen: Harden will zu den Clippers, um mit Paul George und Kawhi Leonard aufzutrumpfen, und Lillard will eben nach South Beach.

Die Trades könnten sich so über Wochen hinziehen. Und: "Kein Team will sich ein mögliches Szenario antun, in welchem man einen verstimmten Superstars verpflichtet."

19.08 Uhr: Greg Sylvander von Five Reasons Sports berichtet, dass die Miami Heat Interesse an Dreierspezialist Landry Shamet haben sollen. Shamet ging im Deal für Bradley Beal von den Phoenix Suns zu den Washington Wizards. Quellen zufolge haben die Heat im Rahmen des angestrebten Lillard-Deals auch bei ihm Interesse angemeldet. Das ist ja schön und gut, aber wir sind hier nicht bei "Wünsch dir was" ... so wird ein Lillard-Trade natürlich auch nicht einfacher.