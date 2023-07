NBA - Free Agency, Trades, Gerüchte live im Ticker: Vertragsverlängerung für Jaylen Brown bei Boston Celtics steht wohl bevor

Die Free Agency der NBA ist in vollem Gange, die Entscheidungen einiger Superstars stehen noch aus. Wird heute bekannt, wo James Harden und Damian Lillard nächste Saison spielen? Bei Rund um die NBA verpasst Ihr nichts!

Am 4. Juli nahm sich auch die NBA-Welt frei zum US-amerikanischen Feiertag, so waren heute weder von Trades noch neuen Verträgen zu berichten. Auch die Gerüchteküche blieb eher kalt. Zu James Harden gab es keine nennenswerten neuen Informationen, bei Damian Lillard wurden zumindest Verdächte geäußert, warum er noch nicht offiziell bei den Miami Heat sei. Zum einen will sich die Franchise vom South Beach offenbar nicht von Caleb Martin trennen. Zum anderen will ein mögliches drittes Team, die Brooklyn Nets, wohl gerne Ben Simmons loswerden in einem Drei-Team-Trade um Lillard. Dafür fehlen bisher jedoch wohl die Abnehmer. Ein entlassener Spieler mit Kultstatus, Bol Bol, könnte zudem interessant werden für die Dallas Mavericks. Jason Kidd begrüßte zudem einen sehr erfahrenen Mann in seinem Trainerstab, Alex Jensen wechselt nach einem Jahrzehnt in Utah weiter gen Süden. Bei möglichen Bedenken der Celtics zu einem Monsterdeal für Jaylen Brown gibt es wohl Entwarnung, die Vertragsverlängerung für den All-Star sei nur "eine Frage der Zeit."

© getty NBA Free Agency: Dallas wird verstärkt im Trainerstab 23.45 Uhr: Damit haben wir auch einen passenden Schluss zu diesem Dienstag, an dem auch die Verantwortlichen der NBA-Franchises wohl mehr Lust auf Feuerwerk und Hotdogs hatten als Free Agency. Morgen sollte es an den Fronten um Damian Lillard und James Harden wieder an Fahrt aufnehmen! Bis dahin, bleibt gesund und munter. Ich wünsche eine gute Nacht! 23.42 Uhr: Victor Wembanyama weiß offenbar bereits sehr gut, wie man sich in Texas beliebt macht: Via Instagram benannte er Joey Chestnut als "Dominantesten Athleten aller Zeiten". Chestnut gewann heute zum 16. Mal den Mustard Belt für die meisten verspeisten Hotdogs (62) beim berühmten Wettbewerb am 4. Juli. 23.16 Uhr: Das könnte noch interessant werden für Mavs-Fans: Laut Jake Fischer suchte Orlando zum vergangenen Draft nach einem Tradepartner für Bol, die Suns und Dallas waren wohl interessiert. Genau wie Phoenix haben die Mavs aktuell genügend Center, vielleicht wollen sie jedoch McGee loswerden und ihn mit Bol ersetzen? 22.52 Uhr: Für Bol Bol gibt es schlechte Nachrichten am 4. Juli, der Big Man wurde soeben von den Orlango Magic entlassen. Das teilte die Franchise mit. 21.55 Uhr: Ich sag's euch ehrlich, heute passiert wohl nicht mehr viel in der NBA. Ein Weilchen bleiben wir jedoch noch dran, vielleicht werden wir ja überrascht! 21.08 Uhr: Wir haben News von den Dallas Mavericks! Alex Jensen schließt sich offenbar dem Trainerstab von Jason Kidd an, wie Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet. Jensen verbrachte die letzten zehn Jahre als Assistenztrainer der Utah Jazz. 20.42 Uhr: Habt ihr gestern bereits in die Summer League reingeschaut? Wer diesen Sommer reinschaut wird sehen, dass dort zwei neue Regeln im Testbetrieb sind. Zum einen werden dort die neuen Strafen gegen Flopping getestet, zum anderen das Nutzen einer zweiten Coaches Challenge. Falls dies gut aufgenommen wird, könnten beide Regeln für die Regular Season übernommen werden. 20.12 Uhr: Anthony Edwards unterschrieb gestern eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre für mindestens 200 Millionen Dollar bei den Minnesota Timberwolves, heute hat er eine Nachricht für alle Damen, die dadurch aufmerksam wurden.

© getty NBA Free Agency: Ganze Liga wartet wohl auf Harden & Lillard 19.56 Uhr: Noch ein Nachtrag zu den Heat: Laut Fischer sei Miami interessiert an Dario Saric und Josh Christopher und wird voraussichtlich Kontakt mit den Free Agents aufnehmen, sobald es Klarheit gibt im Falle Lillard. Wir erinnern uns, auch die Warriors sind an Saric interessiert. 19.34 Uhr: Zeit für ein paar wilde Spekulationen anhand den neuesten Partybildern von James Harden! Der Superstar ist auf einem Instagram-Post von Michael Rubin gemeinsam mit Tom Brady und Devin Booker zu sehen. Spielt Harden nächste Saison wohl auch für die Suns? Oder sogar die Raiders?!? Dazu wurde er in einem scheinbar lockeren Gespräch mit Sixers-Besitzer Josh Harris gesehen. © getty 19.05 Uhr: Miami habe zudem laut Fischer einige Free Agents darüber informiert, dass sie keine anderen Deals abschließen würden, bis ein Deal um Lillard zustande komme oder vom Tisch sei. Unter diesen Interessenten sei unter anderem Malik Beasley gewesen, der gestern einen Minimumvertrag bei den Bucks für 2,7 Millionen unterschrieb. 18.49 Uhr: Jake Fischer (Yahoo Sports) wagte gestern Abend bereits eine Theorie, warum die Free Agency seit gestern nur noch stockend vorangeht. Demnach warten viele Teams und Spieler der Liga auf den Fall der nächsten zwei großen Dominosteine, James Harden und Damian Lillard. Deren potenzielle Verkäufer, die Sixers und Blazers, wollen ihre Superstars jedoch wohl nicht überhastet und somitzu einem niedrigren Preis als möglich abgeben.

NBA Free Agency: Zahltag für Brown steht wohl an 18.33 Uhr: Gordon war demnach das Topziel der Warriors für den Backcourt, stattdessen statteten sie Cory Joseph mit einem Einjahresvertrag aus. Aufgrund der neuen Luxury-Tax-Regeln sei Golden State nicht willig gewesen, die Option für ein weiteres Jahr zu inkludieren. Dazu konnten die Suns mehr Spielzeit anbieten für Gordon. Laut Slater planen die Warriors, ihre restlichen Kaderplätze mit zwei Big Men zu füllen. Dario Saric sei das Topziel dafür. 18.16 Uhr: Nachdem Eric Gordon mit seinem vorherigen Vertrag fast 20 Millionen jährlich verdiente, schloss er sich den Suns am vergangenen Sonntag für einen Minimumvertrag von 3,2 Millionen im ersten Jahr an, dazu bekam er eine Spieleroption für eine weitere Saison und 3,3 Millionen. Diese Option war offenbar ausschlaggebend für seine Entscheidung für Phoenix und gegen die Warriors, die laut Anthony Slater (The Athletic) auch im Rennen waren um den 34-Jährigen. 18.02 Uhr: Die Detroit Pistons wurden in der Free Agency nicht so aktiv, wie es sich einige Fans wohl wünschten. Dennoch könnten einige junge Spieler wohl noch aus dem Kader verdrängt werden, laut James L. Edwards III (The Athletic) gelten Marvin Bagley III, James Wiseman und Killian Hayes als Tradekandidaten vor oder während der kommenden Saison. 17.45 Uhr: Jaylen Brown steht nur noch für eine weitere Saison unter Vertrag bei den Celtics uns ist damit ein Kandidat für eine Vertragsverlängerung. Bei einem Spieler wie Brown steht ein Supermax Deal im Raum, auf Seiten der Celtics wurde in den vergangenen Tagen jedoch teilweise von Bedenken berichtet. Jeff Goodman versichte bei Celtics on NBC Sports Boston jedoch: "Es wird passieren, es ist nur eine Frage der Zeit." Diese Informationen habe er von der Franchise erhalten.

© getty NBA Free Agency: Miami bleibt wohl hart bei Martin 17.25 Uhr: Ich will euch nicht anlügen, bisher ist die Gerüchteküche der NBA echt ruhig. In den USA wird heute ja auch der 4. Juli groß gefeiert, da machen selbst Woj und Shams wohl mal eine kurze Pause. Wir können ja einfach mal unseren Gedanken freien Lauf lassen, welche Deals könntet ihr euch in den kommenden Stunden und Tagen noch gut vorstellen? Welche wünscht Ihr euch als Fans für ein Team oder einen Spieler? 17.10 Uhr: Während die Blazers und Heat aktuell wohl Tag um Tag hart verhandeln, wird bei den Bulls sogar im Team gefeilscht. Seht selbst! 16.57 Uhr: Wir werden vermutlich noch von dem ein oder anderen Hindernis für den erwarteten Lillard-Trade hören, bevor es soweit ist. So nun von Wes Goldberg (Locked on Heat), der Caleb Martin in den Ring wirft. Demnach wolle sich Miami nicht von dem vielseitigen Forward trennen, da sie ihn als wichtigen Teil eines Titelcontenders sähen. So müsse sich Portland damit zufrieden geben, nur außerhalb von Jimmy Butler, Bam Adebayo und Martin nach Gegenwert im Kader der Heat zu suchen. Ob das funktioniert? 16.42 Uhr: Für Thunder-Fans war es gestern sicher schön, Chet Holmgren in der Summer League zu sehen. Der zweite Pick des vergangenen Jahres verpasste seine heiß erwartete Rookiesaison komplett aufgrund eines gebrochenen Fußes, davon merkt er jetzt jedoch offenbar nichts mehr. "Es ist wie, als wäre die Verletzung nie passiert. Wenn man meine Erinnerung löschen würde, wüsste ich nichts von einer Fußverletzung", verriet der 21-Jährige bei einer Pressekonferenz.