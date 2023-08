NBA - Die schlechtesten Verträge der Saison 2023/24

Verträge, die man nicht traden kann?. Die Vergangenheit zeigt: So etwas gibt es nicht. Doch welche Teams haben aktuell die schlechtesten Verträge der NBA auf der Gehaltsliste stehen?

Wichtig zu erwähnen: Es handelt sich hier nicht um Kritik an den Spielern, sondern an ihren Verträgen. Verletzungen, Alter und einige weitere Umstände liegen nicht in der Kontrolle der Akteure. Auch ist ein Spieler nicht "schlecht", nur weil er hier auftaucht. Auf der Liste stehen im Gegenteil sogar mehrere (Ex-)All-Stars, bei denen eher der zukünftige Wert oder Verletzungen problematisch erscheinen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

© getty Auslaufende Verträge wurden nicht berücksichtigt, hier aber mal die schlechtesten, die nach der Saison verschwinden werden: Klay Thompson (Golden State Warriors): 43,2 Mio. Dollar

Tobias Harris (Philadelphia 76ers): 39,3 Mio. Dollar

Kyle Lowry (Miami Heat)

Gordon Hayward (Charlotte Hornets): 31,5 Mio. Dollar Kommen wir nun aber zu den "Top 10" der unvorteilhaftesten Deals der NBA!

© getty Platz 10: C.J. McCollum (New Orleans Pelicans) Alter: 31

31 Vertrag bis: 2024 (Extension: 2 Jahre, 64 Mio.)

2024 (Extension: 2 Jahre, 64 Mio.) Gehalt 23/24: 35,8 Mio. Dollar Der Fit in New Orleans ist gut, doch für eine Nummer drei hinter Zion und Ingram wird McCollum weiterhin fürstlich entlohnt. War nie All-Star, dürfte aber der beste aktive Spieler sein, dem diese Ehre bislang verwehrt blieb.

© getty Platz 9: Michael Porter Jr. (Denver Nuggets) Alter: 25

25 Vertrag bis: 2027

2027 Gehalt 23/24: 33,4 Mio. Dollar Bekam trotz Verletzungssorgen 2021 die maximale Extension und verpasste danach fast die komplette Saison. MPJ blieb im Vorjahr zwar fit, war aber maximal die dritte Option beim Champion und spielte weitestgehend schwache Finals. Die Verletzungsgefahr bleibt, im Vertragswerk gibt es trotz zweier Rücken-OPs keine Absicherung. Das kann den Nuggets noch um die Ohren fliegen.

© getty Platz 8: Lonzo Ball (Chicago Bulls) Alter: 25

25 Vertrag bis: 2025

2025 Gehalt 23/24: 20,5 Mio. Dollar Wird Ball jemals wieder Basketball spielen? Sein letztes Spiel machte der Guard im Januar 2022 und wird auch in der kommenden Saison wohl frühestens im Frühling auflaufen können. Für die Bulls ist der Point Guard für den Moment eher totes Kapital. Wenn fit, dann ist der Vertrag in Ordnung, doch fit war Ball in zwei Jahren viel zu selten.

© getty Platz 7: Duncan Robinson (Miami Heat) Alter: 29

29 Vertrag bis: 2026

2026 Gehalt 23/24: 18,2 Mio. Dollar In den Finals gab es immerhin kleinere Lebenszeichen vom Heat-Forward, der zuvor kaum einen Blumentopf traf und zeitweise nicht einmal in der Rotation von Coach Erik Spoelstra war. In der Theorie ist Robinson einer der besten Schützen der Liga, davon war aber in den vergangenen beiden Jahren fast nichts zu sehen.

© getty Platz 6: Evan Fournier (New York Knicks) Alter: 30

30 Vertrag bis: 2025

2025 Gehalt 23/24: 18,9 Mio. Dollar Fournier spielt dagegen in New York überhaupt keine Rolle mehr, immerhin ist sein letztes Jahr eine Team-Option. Dennoch haben es die Knicks noch immer nicht geschafft, den Franzosen zu traden, nachdem sie ihn 2021 für jede Menge Geld aus Boston losgeeist hatten. Mit nun 30 Jahren ist Fournier eher ein Shooter, der ansonsten nicht viel anzubieten hat.

© getty Platz 5: Tim Hardaway Jr. (Dallas Mavericks) Alter: 31

31 Vertrag bis: 2025

2025 Gehalt 23/24: 17,9 Mio. Dollar Immerhin, THJs Gehalt nimmt über die Jahre ab, doch auch 18 Millionen Dollar sind eine Stange Geld über einen ineffizienten Scorer, der nur 43 Prozent aus dem Zweierbereich trifft und defensiv keinen Mehrwert bietet.

© imago images Platz 4: Davis Bertans (Oklahoma City Thunder) Alter: 30

30 Vertrag bis: 2025

2025 Gehalt 23/24: 17,0 Mio. Dollar Einen anderen faulen Apfel haben die Mavs immerhin abgestoßen. Es ist möglich, dass OKC den Letten noch vor der Saison entlassen wird, da auch die Thunder kaum Verwendung für den Shooting-Spezialisten haben. Was sich die Wizards 2020 gedacht haben, als sie Bertans 80 Millionen Dollar über fünf Jahre gaben, bleibt ein Rätsel.

© getty Platz 3: Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) Alter: 31

31 Vertrag bis: 2026

2026 Gehalt 23/24: 41,0 Mio. Dollar Mal ganz davon abgesehen, dass Minnesota Haus und Hof verhökerte, um den Franzosen im Vorjahr aus Utah loszueisen. Der Franzose spielt defensiv nicht mehr auf dem Niveau seiner besten Jahre, dazu bleibt der Fit mit Karl-Anthony Towns mehr als fragwürdig. Kleinere Verletzungen sammeln sich dem Center ebenso an, was sicherlich nicht besser werden wird.

© getty Bradley Beal wird in der kommenden Saison für die Phoenix Suns auflaufen. Platz 2: Bradley Beal (Phoenix Suns) Alter: 30

30 Vertrag bis: 2027

2027 Gehalt 23/24: 46,7 Mio. Dollar Zwei Dinge, die schwer wiegen. Einerseits die Laufzeit, andererseits das weiter bestehende Recht, dass Beal jeden Trade verhindern kann, wenn er das möchte. Natürlich kann Beal in Bestform ein All-Star sein, gleichzeitig wird er wie einer der besten fünf Spieler der NBA bezahlt, obwohl er im eigenen Team nur die dritte Offensiv-Option ist. Außerdem: Beal absolvierte in den vergangenen beiden Jahren zusammengerechnet 90 Partien, das ist eine magere Ausbeute.