NBA - Die besten verbliebenen Free Agents: Geht Paul Reed zu den Jazz?

Die meisten großen Fische sind in der NBA Free Agency schon an Land gezogen worden. Aber der eine oder andere vielversprechende Spieler, der auch einem Contender weiterhelfen könnte, ist noch auf dem Markt. SPOX gibt einen Überblick.

© imago images Platz 9: JaMychal Green (zuletzt Warriors) Position: Forward/Center

Forward/Center Alter: 33

33 Stats 22/23: 6,4 Punkte und 3,6 Rebounds bei 54,0 Prozent FG und 37,8 Prozent Dreier in 14,0 Minuten (57 Spiele)

6,4 Punkte und 3,6 Rebounds bei 54,0 Prozent FG und 37,8 Prozent Dreier in 14,0 Minuten (57 Spiele) Gehalt 22/23: 1,8 Millionen Dollar Green ist ein solider Veteran, der Minuten auf der Vier und Fünf abreißen kann. Seine Spielzeit in Golden State war dagegen etwas enttäuschend. So ist es oft mit Green, dessen Skillset scheinbar gut passt, am Ende kann er dann aber oft nicht liefern. Wer noch einen billigen Big sucht, wird hier trotzdem fündig.

© getty Platz 8: Paul Reed (zuletzt Sixers) Status: Restricted Free Agent

Restricted Free Agent Position: Center

Center Alter: 24

24 Stats 22/23: 4,2 Punkte, 3,8 Rebounds und 0,7 Blocks bei 59,3 Prozent FG in 10,9 Minuten (69 Spiele)

4,2 Punkte, 3,8 Rebounds und 0,7 Blocks bei 59,3 Prozent FG in 10,9 Minuten (69 Spiele) Gehalt 22/23: 1,8 Millionen Dollar Bei "Bball Paul" zieht man immer wieder gute Ansätze, aber ebenso viele Aussetzer. Die Rolle als Backup von Joel Embiid war undankbar, aber Reed hatte auch in den Playoffs ein paar Momente, vor allem offensiv. Im 24-Jährigen steckt aber durchaus noch Potenzial. Das sehen auch die Utah Jazz so: Die haben Paul Reed am Samstag ein Offer Sheet über drei Jahre und insgesamt 23 Millionen Dollar angeboten - und der nahm an. Die Sixers haben nun bis Sonntagabend um Mitternacht Zeit, um das Angebot mitzugehen und Reed so zu halten. Für das Team würde Reeds Vertrag allerdings 14 Millionen Dollar an Luxussteuer bedeuten.

© getty Platz 7: Wesley Matthews (zuletzt Bucks) Position: Guard/Forward

Guard/Forward Alter: 36

36 Stats 22/23: 3,4 Punkte und 2,2 Rebounds bei 36,3 Prozent FG und 31,5 Prozent Dreier in 15,8 Minuten (52 Spiele)

3,4 Punkte und 2,2 Rebounds bei 36,3 Prozent FG und 31,5 Prozent Dreier in 15,8 Minuten (52 Spiele) Gehalt 22/23: 1,8 Millionen Dollar Ja, Matthews ist 36 Jahre alt und der Blick auf die Zahlen wenig vielversprechend. Aber: Matthews ist noch immer ein guter Verteidiger und mit Sicherheit besser von Downtown, als es die Zahlen verraten. Die Frage ist, ob er das noch ein Jahr schaffen kann. Wir haben Vertrauen, nicht umsonst ist sein Spitzname "Iron Man".

© getty Platz 6: Jaylen Nowell (zuletzt Wolves) Position: Guard

Guard Alter: 23

23 Stats 22/23: 10,8 Punkte, 2,6 Rebounds und 2,0 Assists bei 44,8 Prozent FG und 28,9 Prozent Dreier in 19,3 Minuten (65 Spiele)

10,8 Punkte, 2,6 Rebounds und 2,0 Assists bei 44,8 Prozent FG und 28,9 Prozent Dreier in 19,3 Minuten (65 Spiele) Gehalt 22/23: 1,9 Millionen Dollar Auch dass Nowell noch keinen Stuhl bekommen hat, überrascht. Wenn der Guard etwas kann, dann scoren. Zugegeben, er hatte schon bessere Jahre in Minnesota (vor allem von draußen), aber wer ein paar Punkte braucht, ist bei Nowell an der richtigen Adresse.

© getty Platz 5: Terence Davis (zuletzt Kings) Position: Guard

Guard Alter: 26

26 Stats 22/23: 6,7 Punkte, 2,2 Rebounds und 0,7 Steals bei 42,3 Prozent FG und 36,6 Prozent Dreier in 13,1 Minuten (64 Spiele)

6,7 Punkte, 2,2 Rebounds und 0,7 Steals bei 42,3 Prozent FG und 36,6 Prozent Dreier in 13,1 Minuten (64 Spiele) Gehalt 22/23: 4,0 Millionen Dollar Davis ist ein aggressiver Guard, der gegen den Ball eine Pest sein kann. Das sah man zeitweise auch in den Playoffs, als die Kings in sieben Spielen den Warriors unterlagen. Letztlich ist Davis aber sehr streaky und gilt auch nicht als einfacher Charakter.

© getty Platz 4: Ayo Dosunmu (zuletzt Bulls) Status: Restricted Free Agent

Restricted Free Agent Position: Guard

Guard Alter: 23

23 Stats 22/23: 8,6 Punkte, 2,8 Rebounds und 2,6 Assists bei 49,3 Prozent FG und 31,2 Prozent Dreier in 26,4 Minuten (80 Spiele)

8,6 Punkte, 2,8 Rebounds und 2,6 Assists bei 49,3 Prozent FG und 31,2 Prozent Dreier in 26,4 Minuten (80 Spiele) Gehalt 22/23: 1,6 Millionen Dollar Auch Dosunmu ist ein Defense-First-Guard, davon haben die Bulls mit Alex Caruso oder Jevon Carter aber schon einige im Kader. Chicago hält weiter die Rechte am 23-Jährigen, es ist wahrscheinlich, dass die Bulls ihn behalten werden. Es sei denn, ein anderes Team kommt mit einem guten Angebot um die Ecke.

© getty Platz 3: Kelly Oubre Jr. (zuletzt Hornets) Position: Forward

Forward Alter: 27

27 Stats 22/23: 20,3 Punkte, 5,2 Rebounds und 1,4 Steals bei 43,1 Prozent FG und 31,9 Prozent Dreier in 32,3 Minuten (48 Spiele)

20,3 Punkte, 5,2 Rebounds und 1,4 Steals bei 43,1 Prozent FG und 31,9 Prozent Dreier in 32,3 Minuten (48 Spiele) Gehalt 22/23: 12,6 Millionen Dollar Oubre ist ein schwieriger Fall. Seine Zahlen sehen großartig aus, doch vieles riecht nach "Good stats, bad team". Dass Oubre dazu nicht einmal auf 2 Assists bei gleichzeitig 17 Würfen pro Spiel kommt, ist ein weiteres Indiz. Der 27-Jährige ist unglaublich athletisch, jedoch hapert es am Spielverständnis, was schon vor ein paar Jahren bei den Warriors sichtbar wurde.

© getty Platz 2: P.J. Washington (zuletzt Hornets) Status: Restricted Free Agent

Restricted Free Agent Position: Forward/Center

Forward/Center Alter: 24

24 Stats 22/23: 15,7 Punkte, 4,9 Rebounds und 1,1 Blocks bei 44,4 Prozent FG und 34,8 Prozent Dreier in 32,6 Minuten (73 Spiele)

15,7 Punkte, 4,9 Rebounds und 1,1 Blocks bei 44,4 Prozent FG und 34,8 Prozent Dreier in 32,6 Minuten (73 Spiele) Gehalt 22/23: 5,8 Millionen Dollar Washington rutschte angesichts der Verletzungsprobleme in Charlotte letzte Saison in eine größere Rolle und markierte in über 32 Minuten pro Spiel fast 16 Punkte. Als "Stretch Four" ist er auch von außen gefährlich, allerdings sank seine Dreierquote zuletzt auf unter 35 Prozent. Womöglich nimmt er wie Miles Bridges das Qualifying Offer über 8,5 Mio. an und wird 2024 dann zum Unrestricted Free Agent.