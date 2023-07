NBA - Die besten türkischen Spieler der Geschichte: Alperen Sengün sprintet Richtung Spitze

Es gibt immer mehr deutsche Spieler in der NBA, aber auch die Türkei drückt der besten Basketballliga der Welt immer wieder ihren Stempel auf. Wir haben die besten türkischen Akteure in der Geschichte gerankt.

Aber Vorsicht: Es zählen nur die Leistungen in der NBA! So waren einige Türken sehr erfolgreich im europäischen Basketball oder anderswo, jedoch kaum auffällig in den USA.

Kutluay war in Europa einer der besten Schützen seiner Zeit, in Seattle hatte er aber hinter Hall of Famer Ray Allen nur wenige Möglichkeiten. Machte nur fünf Spiele und blieb ohne einen einzigen Punkt. In der EuroLeague dafür 1999 Topscorer.

Die Rockets verwendeten einst einen Erstrundenpick für Türkcan, der konnte sich aber in New York und Milwaukee nie durchsetzen. In Europa wurde der Forward dagegen zu einer Legende und ins EuroLeauge All-Decade-Team gewählt.

Galt als großes Center-Talent und kam mit 24 Jahren in die NBA. Sowohl in Boston als auch in Cleveland konnte Erden sich aber nicht nachhaltig durchsetzen. Seither bei diversen Klubs in der Türkei aktiv.

Yurtseven zeigte 2021/22 gute Ansätze als Rookie bei Miami in 56 Einsätzen (12 Starts), stand in der vergangenen Saison aber nur noch neunmal auf dem Parkett. Nun erhielt er einen Zweijahresvertrag von den Jazz in Höhe von 5,4 Millionen Dollar, allerdings sind davon nur 1,4 Millionen garantiert.

Der Shooter ist seit mehreren Jahren fester Bestandteil der Sixers-Rotation, eben weil sein schneller Wurf eine Waffe ist. Seine Einsatzzeit war in der vergangenen Saison allerdings so gering wie zuletzt in seinem Rookiejahr, Korkmaz entwickelt sich wohl eher in die falsche Richtung.

Platz 7: CEDI OSMAN (Aktiv seit 2017, San Antonio Spurs)

Teams: Cavaliers, Spurs

404 Spiele, 9,7 PPG, 3,0 RPG, 2,0 APG, 42,7 Prozent FG, 35,3 Prozent Dreier

404 Spiele, 9,7 PPG, 3,0 RPG, 2,0 APG, 42,7 Prozent FG, 35,3 Prozent Dreier Erfolge: -

Auch Osman kam nach zwei Jahren (2018-2020) als Vollzeitstarter in Cleveland etwas weniger zum Einsatz, das lag jedoch auch an deutlich besseren Mitspielern bei den Cavs. "The Last Cedi" ist ein guter Werfer und kann auch ein wenig den Ball verteilen, so war er auch in der vergangenen Saison noch fester Bestandteil der Rotation in Cleveland, die in der Regular Season sehr erfolgreich war.

In der laufenden Offseason wurde Osman jedoch per Sign-And-Trade durch Max Strus ersetzt und direkt zu den Spurs geschickt. Nun bleibt abzuwarten, wie der 28-Jährige in den Rebuild um Victor Wembanyama passt, er geht in sein letztes Vertragsjahr mit einem Gehalt von 6,7 Millionen Dollar.