NBA - Dallas Mavericks im Kadercheck: Worst Case abgewendet und zwei mögliche Steals für Luka Doncic und Kyrie Irving

Die Dallas Mavericks konnten den Worst Case der Offseason vermeiden und Kyrie Irving zurück an die Seite von Luka Doncic holen. Somit geht Dallas mit einem überragenden Offensivduo in die kommende Saison, doch wer kann bei den Mavs noch Verantwortung übernehmen? Ein Blick auf den gesamten Kader.

Mit den beiden Erstrundenpicks eingerechnet sind bei den Mavericks bereits 14 Kaderplätze besetzt. Die größten Fragezeichen entstehen noch bei einem Blick auf die Big Men der Mavs, wo Christian Wood weiter ein Free Agent ist. Zudem wirken Richaun Holmes und Javale McGee zusammen redundant, einer der beiden könnte noch in einen Trade verwickelt werden.

© getty POINT GUARDS - LUKA DONCIC Alter: 24

24 Statistiken: 32,4 Punkte, 8,0 Assists und 8,6 Rebounds bei 49,6 Prozent FG und 34,2 Prozent Dreier in 36,2 Minuten (66 Spiele)

32,4 Punkte, 8,0 Assists und 8,6 Rebounds bei 49,6 Prozent FG und 34,2 Prozent Dreier in 36,2 Minuten (66 Spiele) Gehalt: 40,1 Millionen Dollar (Vertrag bis 2027) Doncic etablierte sich noch in seiner zweiten Saison als einer der besten Offensivspieler der Welt, im vergangenen Jahr nahm er sogar den nächsten Schritt. Er spielte zwar seit seiner Debütsaison nicht mehr über 70 Spiele, dafür mindestens 60 in jeder Spielzeit. Seine Einsatzzeit pro Partie steigt seit seiner Rookie-Saison jährlich, dem würden die Mavericks wohl gerne entgegenwirken. Mit Kyrie Irving zurück an seiner Seite hat Doncic auch erneut einen Mitspieler, der den Spielaufbau übernehmen kann. Das fehlte in der vergangenen Saison bis zur Trade Deadline merklich, da Jalen Brunson die Mavs Richtung New York verlassen hatte.

© getty KYRIE IRVING Alter: 31

31 Statistiken: 27,1 Punkte, 5,5 Assists und 5,1 Rebounds bei 49,4 Prozent FG und 37,9 Prozent Dreier in 37,3 Minuten (60 Spiele)

27,1 Punkte, 5,5 Assists und 5,1 Rebounds bei 49,4 Prozent FG und 37,9 Prozent Dreier in 37,3 Minuten (60 Spiele) Gehalt: 38,9 Millionen Dollar (Vertrag bis 2026) Irving unterschrieb in der vergangenen Woche einen Dreijahresvertrag, um nach Dallas zurückzukehren. Dort feierte Uncle Drew rein statistisch einen guten Einstand in 20 Spielen, zum Erfolg in Dallas führte dies jedoch kaum. Dennoch ist Irving in seiner aktuellen Form der beste Spieler, mit dem Doncic in seiner Karriere bisher das Feld teilen durfte. Ein Backcourt mit Irving und Doncic ist defensiv sicher anfällig, dieses Problem konnten die Mavs in der Vergangenheit jedoch bereits gut mit ihrem Frontcourt auffangen.

© getty DANTE EXUM Alter: 27

27 Statistiken: 12,2 Punkte, 2,6 Rebounds und 3,1 Assists bei 52,1 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 21,9 Minuten (74 Spiele)

12,2 Punkte, 2,6 Rebounds und 3,1 Assists bei 52,1 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 21,9 Minuten (74 Spiele) Gehalt: 2,7 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Die Verpflichtung von Exum ist spannend, der Australier führte jüngst Partizan Belgrad zum Titel in der serbischen Liga und war einer der besten Point Guards in Europa. Exum besticht vor allem mit seiner exzellenten Athletik und Defense, dazu fiel endlich auch der Dreier angemessen. Als Playmaker ist er auch solide. Sollte sich sein Shooting bestätigen, kann das für die Mavs ein Steal sein, erst recht für dieses sehr moderate Gehalt.

© getty SHOOTING GUARDS - TIM HARDAWAY JR. Alter: 31

31 Statistiken: 14,4 Punkte, 1,8 Assists und 3,5 Rebounds bei 40,1 Prozent FG und 38,5 Prozent Dreier in 30,3 Minuten (71 Spiele)

14,4 Punkte, 1,8 Assists und 3,5 Rebounds bei 40,1 Prozent FG und 38,5 Prozent Dreier in 30,3 Minuten (71 Spiele) Gehalt: 17,9 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Seit seiner Vertragsverlängerung 2021 ließ Hardaway Jr. stark nach mit seiner Effizienz, dafür fiel immerhin sein Dreier gut in der vergangenen Saison. Der 30-Jährige wird wohl erneut viel als nomineller Small Forward auflaufen, um einen Startplatz muss er vermutlich mit Josh Green kämpfen. Hardaway hat in diesem Duell den Vorteil mit seinen Fähigkeiten als Shooter, während Green eher mit seiner Defense und Cuts glänzen kann. Zudem kann Hardaway in einzelnen Spielen sehr heiß laufen und ein viertes Viertel quasi im Alleingang entscheiden.

© getty SETH CURRY Alter: 32

32 Statistiken: 9,2 Punkte, 1,6 Assists und 1,6 Rebounds bei 46,3 Prozent FG und 40,5 Prozent Dreier in 19,5 Minuten (61 Spiele)

9,2 Punkte, 1,6 Assists und 1,6 Rebounds bei 46,3 Prozent FG und 40,5 Prozent Dreier in 19,5 Minuten (61 Spiele) Gehalt: 4,5 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Falls Jason Kidd stark auf Offense setzen möchte, könnte sogar Curry neben Doncic und Irving starten. Der Deal für den 32-Jährigen könnte sehr gut funktionieren für die Mavs, schließlich spielte Curry 2019/20 bereits eine sehr ordentliche Saison neben Doncic. Vermutlich wird die fehlende Körpergröße jedoch dagegensprechen, Curry ist gegen gegnerische Flügelspieler stark unterlegen. Auch in der zweiten Einheit könnte Curry jedoch sehr wertvoll sein, als sekundärer Playmaker glänzte er erst vor zwei Jahren in Philly mit 4,0 Assists pro Spiel. Seine Zeit in Brooklyn war unter anderem wegen Verletzungen nicht sehr erfolgreich.

© getty JADEN HARDY Alter: 20

20 Statistiken: 8,8 Punkte, 1,4 Assists und 1,9 Rebounds bei 43,8 Prozent FG und 40,4 Prozent Dreier in 14,7 Minuten (48 Spiele)

8,8 Punkte, 1,4 Assists und 1,9 Rebounds bei 43,8 Prozent FG und 40,4 Prozent Dreier in 14,7 Minuten (48 Spiele) Gehalt: 1,7 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Hardy machte einen guten Eindruck in unregelmäßigen Einsätzen als Rookie, hat in der kommenden Saison jedoch mehr Konkurrenz vor sich nach der Verpflichtung von Curry. Kidd hat nun mehr Optionen, gleichzeitig brauchen die Mavs Hardy für die Zukunft oder als Trade-Chip. Der 20-Jährige wird seine Chance bekommen.

© getty SMALL FORWARDS -JOSH GREEN Alter: 22

22 Statistiken: 9,1 Punkte, 1,7 Assists und 2,1 Rebounds bei 53,7 Prozent FG und 40,2 Prozent Dreier in 25,7 Minuten (60 Spiele)

9,1 Punkte, 1,7 Assists und 2,1 Rebounds bei 53,7 Prozent FG und 40,2 Prozent Dreier in 25,7 Minuten (60 Spiele) Gehalt: 4,8 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Die Mavs halten jede Menge von Green, das machten sie immer wieder deutlich, nachdem Dorian Finney-Smith weggeschickt wurde. In der vergangenen Saison machte er einen weiteren Schritt nach vorne und könnte seinen Platz als Starter verteidigen. Green ist ein starker Athlet und erst 22, sein Dreier fiel zudem solide.

© getty OLIVIER-MAXENCE PROSPER Alter: 21

21 Statistiken bei Marquette am College: 12,5 Punkte und 4,7 Rebounds bei 51,2 Prozent und 33,9 Prozent Dreier in 36 Spielen

12,5 Punkte und 4,7 Rebounds bei 51,2 Prozent und 33,9 Prozent Dreier in 36 Spielen Gehalt: ca. 2,7 Millionen Dollar (Vertrag bis 2027) Als Erstrundenpick mit drei Jahren an College-Erfahrung wird Prosper die ein oder andere Chance auf Spielzeit erhalten. Der Kanadier machte sich mit seiner Athletik und Energie einen Namen, so könnte er von der Bank kommend gelegentlich für einen Motivationsschub sorgen. Seine langfristige Zukunft in der NBA wird davon abhängig sein, wie gut sein Dreier fällt.

© getty POWER FORWARD - MAXI KLEBER Alter: 31

31 Statistiken: 5,9 Punkte, 1,4 Assists und 3,7 Rebounds bei 45,6 Prozent FG und 34,8 Prozent Dreier in 25,1 Minuten (37 Spiele)

5,9 Punkte, 1,4 Assists und 3,7 Rebounds bei 45,6 Prozent FG und 34,8 Prozent Dreier in 25,1 Minuten (37 Spiele) Gehalt: 11 Millionen Dollar (Vertrag bis 2026) Maxi Kleber hat seit der Bubble-Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, das vergangenen Jahr war in dieser Hinsicht das schlimmste. Der starke Verteidiger stand nur fünfmal im Starting Lineup der Mavs, das war der Defense in Dallas anzumerken. Zusammen mit Neuzugang Grant Williams wird er um den Spot in der Starting Five kämpfen.

© getty GRANT WILLIAMS Alter: 24

24 Statistiken: 8,1 Punkte und 4,6 Rebounds bei 45,4 Prozent FG und 39,5 Prozent Dreier in 25,9 Minuten (79 Spiele für die Celtics)

8,1 Punkte und 4,6 Rebounds bei 45,4 Prozent FG und 39,5 Prozent Dreier in 25,9 Minuten (79 Spiele für die Celtics) Gehalt: 12,6 Millionen Dollar (Vertrag bis 2027) Der frühere Celtic könnte der optimale Rollenspieler für die Mavs sein. Mit 1,98 Meter ist er zwar nicht besonders groß, dafür aber sehr bullig und überraschend flink auf den Beinen. Nicht selten verteidigte Williams auch Center oder die besten Gegenspieler auf dem Flügel. Sollte Dallas viel switchen wollen, dann ist Williams dafür hervorragend geeignet. Vor allem an der Seite von Doncic und Irving sollte das funktionieren, weil "Batman" offensiv kaum den Ball braucht. Seine Spezialität ist der Dreier aus der Ecke, davon traf Williams in den vergangenen beiden Jahren fast 45 Prozent. Und wenn eines sicher ist, dann, dass Doncic den 24-Jährigen finden wird.

© getty CENTER - RICHAUN HOLMES Alter: 29

29 Statistiken: 3,1 Punkte, 0,2 Assists und 1,2 Rebounds bei 61,8 Prozent FG und 62,5 Prozent Dreier in 8,26 Minuten (42 Spiele)

3,1 Punkte, 0,2 Assists und 1,2 Rebounds bei 61,8 Prozent FG und 62,5 Prozent Dreier in 8,26 Minuten (42 Spiele) Gehalt: 12,0 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Es scheint weiter unklar, ob Richaun Holmes überhaupt in den Plänen der Mavs für kommende Saison ist. Ein weiterer Trade sollte niemanden verwundern. Nach drei soliden Jahren als Starter der Kings kam Holmes im vergangenen Jahr kaum noch zum Einsatz in Sacramento. Der 29-Jährige ist ein klassischer Rimrunner, vielleicht kann er im Zusammenspiel mit Doncic wieder etwas aufblühen.

© getty DWIGHT POWELL Alter: 32

32 Statistiken: 6,7 Punkte, 0,9 Assists und 4,1 Rebounds bei 73,2 Prozent FG und 0 Dreier in 19,2 Minuten (76 Spiele)

6,7 Punkte, 0,9 Assists und 4,1 Rebounds bei 73,2 Prozent FG und 0 Dreier in 19,2 Minuten (76 Spiele) Gehalt: 3,7 Millionen Dollar (Vertrag bis 2026) Powell wurde wohl vor allem für seine Qualitäten im Pick'n'Roll (und dessen Einfluss in der Kabine) zurück nach Dallas geholt, dort sollte er sowohl mit Doncic als auch Irving erneut erfolgreich sein. Defensiv ist er jedoch weder als Ringbeschützer noch Rebounder sehr überzeugend.

© getty JAVALE MCGEE Alter: 35

35 Statistiken: 4,4 Punkte, 0,3 Assists und 2,6 Rebounds bei 64,0 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier in 8,4 Minuten (42 Spiele)

4,4 Punkte, 0,3 Assists und 2,6 Rebounds bei 64,0 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier in 8,4 Minuten (42 Spiele) Gehalt: 5,7 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Der Vertrag für McGee sieht nach seinem ersten Jahr in Dallas nicht besser aus, schließlich kam er nicht viel zum Einsatz. Der 35-Jährige hat ähnliche Stärken wie Holmes, ist zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere jedoch wohl einfach der schlechtere Spieler.

© getty DERECK LIVELY II Alter: 19

19 Statistiken bei Duke am College: 5,2 Punkte und 5,4 Rebounds bei 65,8 Prozent FG in 34 Spielen

5,2 Punkte und 5,4 Rebounds bei 65,8 Prozent FG in 34 Spielen Gehalt: ca. 4,8 Millionen Dollar (Vertrag bis 2027) Lively war im Draft der Wunschspieler der Mavs, an Position 12 schnappten die Texaner zu. Es schwirren bereits erste Vergleiche mit Tyson Chandler durch den Orbit, dennoch sollte man in seiner Rookie-Saison nicht zu viel erwarten. Lively ist gut gegen das Pick'n'Roll, muss aber körperlich noch zulegen und war auf dem College ein Foulmagnet. Der 19-Jährige hat Potenzial, wird aber Zeit brauchen.

© getty HEAD COACH - JASON KIDD Bilanz als Head Coach : 273-264 (Regular Season), 18-24 (Playoffs)

: 273-264 (Regular Season), 18-24 (Playoffs) Bilanz mit den Mavericks: 90-74 und 9-9 (seit 2021) Zur besten Phase der Mavs seit der Ankunft von Kidd glänzte Dallas vor allem mit überragender Defensive, was man Kidd anerkennen muss. Für den offensiven Erfolg sollte man wohl zuerst immer Luka Doncic nennen. In den schlechteren Phasen der Mavs seit 2021 wirkte die Stimmung im Team mehrfach ziemlich schlecht, Kidd wirkte zu diesen Zeiten oft auch nicht souverän im Umgang mit den Medien. Der bisherige Tiefpunkt war das fatale Ende der vergangenen Saison für Dallas.