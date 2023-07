NBA: Cam Whitmore von Houston Rockets führt All-Summer League Teams als MVP an

Die NBA Summer League 2023 wurde in der Nacht auf Dienstag mit dem Finale abgeschlossen, die All-Summer League Teams stehen bereits fest. Cam Whitmore von den Houston Rockets wurde zum MVP der Sommerliga gewählt.

Die Cleveland Cavaliers setzten sich im Finale der NBA Summer League deutlich mit 99:78 gegen die Rockets durch, Isaiah Mobley war der Mann der Partie mit 28 Punkten und 11 Rebounds. Der ältere Bruder von Evan Mobley wurde dafür zum MVP des Spiels gewählt, hatte jedoch große Konkurrenz durch seinen Teamkollegen Sam Merrill. Der 27-Jährige legte 27 Punkte bei 6/12 Triples auf, auch Emoni Bates machte eine gute Figur mit 19 Punkten. Sowohl Cleveland als auch Houston sind mit jeweils zwei Spielern in den All-Summer League Teams vertreten, dazu scheinen auch die beiden Teilnehmer der "echten" Finals gut aufgestellt zu sein im Nachwuchs: Miami und Denver stellen jeweils einen Spieler im First Team. Im Second Team sind aufgrund eines Gleichstands bei der Wahl drei Spieler im Backcourt. SPOX gibt den Überblick.

© getty Das All-Summer League First Team BACKCOURT - KEYONTE GEORGE (UTAH JAZZ) Alter: 19

19 Statistiken: 21,7 Punkte und 6,3 Assists bei 52,3 Prozent FG und 44,4 Prozent Dreier in 24,9 Minuten (3 Spiele) Der 16. Pick des diesjährigen Drafts zeigte Qualitäten als Scorer sowie Playmaker, sein Spiel war sehr fortgeschritten und versiert für einen 19-Jährigen. Bei Utah könnte er hinter Collin Sexton und Jordan Clarkson bereits einige Minuten als Backup abgreifen.

© getty SAM MERRILL (CLEVELAND CAVALIERS) Alter: 27

27 Statistiken: 20,4 Punkte und 2,8 Assists bei 45,6 Prozent FG und 44,6 Prozent Dreier in 27,9 Minuten (5 Spiele) Aufgrund seiner Mission als Mormone kam Merrill erst mit 24 in die NBA und spielt bereits bei seinem vierten Team in seiner vierten Saison. In den vergangenen beiden Jahren kam er insgesamt nur in elf Partien zum Einsatz. Bei Cleveland könnte es erneut schwer werden, viel zum Einsatz zu kommen. Falls doch, wird er mit seinem Wurf überzeugen müssen. Als junges, aufstrebendes Talent kann er sich wohl kaum verkaufen.

© getty FRONTCOURT - ORLANDO ROBINSON (MIAMI HEAT) Alter: 23

23 Statistiken: 25,8 Punkte, 9,3 Rebounds und 3,8 Assists bei 57,8 Prozent FG und 35,3 Prozent Dreier in 31,0 Minuten (4 Spiele) Robinson überraschte vor allem mit seinen Fähigkeiten als Ballverteiler, vielleicht hat er sich in diesem Bereich etwas von Bam Adebayo abgeschaut. Als Rookie kam er zu 31 Einsätzen für Miami, mit der Ankunft von Kevin Love im Februar hatte er jedoch keine feste Rolle mehr. Auch in der kommenden Saison wird er um wenige Minuten kämpfen müssen, solange Adebayo und Love fit sind.

© getty HUNTER TYSON (DENVER NUGGETS) Alter: 23

23 Statistiken: 20,8 Punkte und 6,0 Rebounds bei 54,1 Prozent FG und 50,0 Prozent Dreier in 28,8 Minuten (5 Spiele) Tysons überragende Trefferquote von Downtown kam nicht bei wenig Würfen - der Forward drückte über siebenmal pro Partie ab. Bei den Nuggets wird der Zweitrundenpick in seiner Rookie-Saison erstmal hinter Aaron Gordon, Zeke Nnaji und Vlatko Cancar auf dem Depth Chart stehen.

© getty CAM WHITMORE (HOUSTON ROCKETS) Alter: 19

19 Statistiken: 19,3 Punkte, 5,2 Rebounds und 2,5 Steals bei 44,7 Prozent FG und 28,6 Prozent Dreier in 31,0 Minuten (6 Spiele) Whitmores offensive Statistiken sind für einen MVP wenig überzeugend, das zeigt, wie gut seine Defense war. Gegen Golden State stellte er einen Rekord mit acht Steals in einer einzigen Partie ein. Whitmore wurde erst mit dem 20. Pick gewählt, da einige Teams sich wohl Sorgen um seine körperliche Fitness machten. Vielleicht gelang den Rockets ein Steal mit dem Stealmeister?

© getty Das All-Summer League Second Team BACKCOURT - MAX CHRISTIE (LOS ANGELES LAKERS) Alter: 20

20 Statistiken: 19,0 Punkte, 6,3 Rebounds und 3,7 Assists bei 45,7 Prozent FG und 50,0 Prozent Dreier in 32,2 Minuten (3 Spiele) Christie wurde in der zweiten Rundes des vergangenen Jahres gewählt, als Rookie sammelte er bereits ein wenig Playoff-Erfahrung. Diesen Sommer konnte er sich in nur drei Spielen fürs Second Team empfehlen, da sein Dreier gut fiel und Christie gut verteidigte.

© getty JAVON FREEMAN-LIBERTY (CHICAGO BULLS) Alter: 23

23 Statistiken: 21,7 Punkte, 4,6 Rebounds und 4,4 Assists bei 49,3 Prozent FG und 46,2 Prozent Dreier in 29,7 Minuten (5 Spiele) Freeman-Liberty hat als 23-Jähriger nicht so viel Potenzial wie andere Rookies, darum wurde er wohl auch nicht gedraftet. Für Chicago zeigte er jedoch ein vielseitiges Spiel und setzte seine Mitspieler gut in Szene.

© getty XAVIER MOON (L.A. CLIPPERS) Alter: 28

28 Statistiken: 19,6 Punkte, 5,0 Rebounds und 4,6 Assists bei 55,4 Prozent FG und 57,7 Prozent Dreier in 27,9 Minuten (5 Spiele) Der Neffe von Highflyer Jamario Moon ist der Älteste in den diesjährigen All-Summer League Teams, dennoch hat er erst 14 Spiele in zwei Jahren an NBA-Erfahrung. Trotz vieler Verletzungen auf dem Flügel der Clippers kam er kaum zum Einsatz, seine Chancen für die kommende Saison sind trotz guter Leistungen im Sommer wohl nur minimal besser.

© getty FRONTCOURT - EMONI BATES (CLEVELAND CAVALIERS) Alter: 19

19 Statistiken: 17,2 Punkte und 6,0 Rebounds bei 43,9 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier in 29,8 Minuten (6 Spiele) Bates ist wohl der Zweitrundenpick, den jeder in der kommenden Saison beobachten sollte. Der 49. Pick des diesjährigen Drafts galt einst als möglicher Top-3-Pick, nun landete er bei den Cavaliers, die ihre größte Lücke auf Small Forward haben mit Isaac Okoro.

© getty JABARI SMITH JR. (HOUSTON ROCKETS) Alter: 20

20 Statistiken: 35,5 Punkte, 7,0 Rebounds und 4,0 Assists bei 48,8 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 32,2 Minuten (2 Spiele) Zwei Spiele waren wohl zu wenig für das First Team, gemeinsam mit Keegan Murray wurde bei Smith Jr. wohl am schnellsten klar, dass er bereits zu gut ist für die Summer League. In seiner Rookiesaison lief es jedoch weniger gut für den 3. Pick des vergangenen Jahres, vielleicht verhilft ihm das Selbstbewusstsein aus der Summer League zu einem besseren Start in sein zweites Jahr.