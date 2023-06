NBA News: "Sixth Man"-Legende Lou Williams beendet Karriere

Der langjährige NBA-Star Lou Williams hat seine Karriere beendet. Das gab der 36-Jährige am Sonntag bekannt.

Nach insgesamt 17 Jahren ist Schluss: Publik machte Lou Williams mit einem Video auf YouTube, das von seiner Tochter erzählt wurde.

Williams, der 2005 an 45. Position von den Philadelphia 76ers gedraftet worden war, spielte für insgesamt sieben verschiedene Franchises, zuletzt 2021/22 für die Atlanta Hawks. In 1.123 Spielen in der NBA markierte er im Schnitt 13,9 Punkte und 3,4 Assists.

Dabei stand er gerade mal 122-mal in der Starting Five - sein Markenzeichen waren schnelle Punkte von der Bank. Insgesamt konnte er dreimal die Auszeichnung zum "Sixth Man of the Year" gewinnen: 2015, 2018 und 2019. So oft konnte außer ihm nur Jamal Crawford diese Ehrung gewinnen.

13.396 von der Bank erzielte Punkte sind NBA-Rekord. Insgesamt kommt er auf 15.593 Zähler, Platz 131 in der Geschichte der Liga.