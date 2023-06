NBA News: Golden State Warriors befördern Mike Dunleavy Jr. zum General Manager

Die Golden State Warriors haben einen neuen General Manager: Wie die Franchise am Freitag mitteilte, wird Mike Dunleavy Jr. zum neuen GM befördert.

Der 42-Jährige war bislang Vice President of Basketball Operations und tritt die Nachfolge des ehemaligen General Managers Bob Myers an, der seinen Posten nach insgesamt elf Jahren und vier NBA-Titeln Ende Mai verlassen hatte.

Laut ESPN wurde der Deal am Donnerstag mit Teameigner Joe Lacob finalisiert. Am Montag soll es eine Pressekonferenz geben.

"Er ist jung, voller Energie, hat Beziehungen in der ganzen Liga und kommuniziert gut mit Spielern und Coaches", erklärte Lacob. "Mike ist bereit für diese Herausforderung und die neue Verantwortung."

Dunleavy Jr. hatte auf dem College 2001 mit Duke den Titel gewonnen und war ein Jahr später von den Warriors an Nummer drei gedraftet worden. Insgesamt hatte er 15 Jahre in der NBA gespielt und war 2018 von Myers als Scout eingestellt worden. Auch sein Vater war in der NBA erst als Spieler und später als Coach und in Front Offices tätig gewesen.

Auf die Warriors kommt eine herausfordernde Offseason zu: Nach dem Playoff-Aus in der 2. Runde gegen die Lakers müssen schwere Entscheidungen getroffen werden, was den alternden und extrem teuren Kader angeht.

Im Draft am Donnerstag halten die Dubs den 19. Pick.