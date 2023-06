NBA, Gerüchte: Washington Wizards ziehen Trade von Bradley Beal in Betracht

Bradley Beal und die Washington Wizards könnten sich in den kommenden Tagen trennen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, werden die Wizards mit anderen Teams sprechen, um einen Trade für den Shooting Guard zu finden.

Laut ESPN und The Athletic gibt es innerhalb der Organisation Diskussionen, ob Washington einen Rebuild einleiten sollte. Wäre dies der Fall, will das neue Management mit Beal ein neues Team für den 29-Jährigen finden.

Dieser unterschrieb erst im vergangenen Sommer einen Supermax-Vertrag über fünf Jahre und 251 Millionen Dollar und ließ sich dabei eine No-Trade-Klausel in seinen Deal schreiben. Das bedeutet also, dass die Wizards mit Beal zusammenarbeiten müssen, da Beal jeglichen Trade ablehnen kann.

Laut The Athletic gelten die Miami Heat als möglicher Abnehmer für den früheren All-Star, der im Jahr 2012 mit dem dritten Pick von den Wizards gezogen wurde. Beal beteuerte in der Vergangenheit immer wieder, dass er in der Hauptstadt bleiben wolle, allerdings haben die Wizards nun seit sechs Jahren keine Playoff-Serie mehr gewonnen und verpassten in den vergangenen beiden Jahren die Postseason.

Bradley Beal: Lässt er No-Trade-Klausel fallen?

Der langjährige GM Tommy Sheppard wurde im April entlassen, stattdessen zieht nun der frühere Clippers-Mitarbeiter Michael Winger die Fäden und hat von Besitzer Ted Leonsis die volle Kontrolle erhalten. In der Vergangenheit hatte sich Leonsis noch vehement gegen einen Rebuild gesträubt, das könnte sich nun ändern.

Auch die Zukunft von Kristaps Porzingis sowie Kyle Kuzma ist somit völlig offen. Beide haben Spieler-Optionen für die kommende Saison, wobei Letzterer ziemlich sicher diese nicht wahrnehmen wird.

Beal absolvierte bisher 695 Spiele für die Wizards, im Vorjahr waren es 50, in denen er durchschnittlich 23,2 Punkte und 5,4 Assists bei Quoten von 50,4 Prozent aus dem Feld sowie 36,5 Prozent von der Dreierlinie auflegte. In seiner Karriere wurde der 29-Jährige dreimal All-Star und erreichte 2021 das All-NBA Third Team.

Bradley Beal: Seine Stats der vergangenen Jahre