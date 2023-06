NBA Gerüchte: New Orleans Pelicans führen wohl Gespräche über Trade von Zion Williamson

Ziehen die New Orleans Pelicans einen Trade von Zion Williamson in Betracht? Gerüchten zufolge werden sich die Pelicans rund um den Draft Angebote für den einstigen Nr.1-Pick anhören.

Das berichtet Marc Stein (Substack). Demnach haben die Pelicans ein Auge auf Scoot Henderson geworfen, der im kommenden Draft als möglicher Top-3-Pick gilt und der beste Point Guard seiner Klasse ist. Schon vor einigen Tagen hatte Shams Charania (The Athletic) ähnliches berichtet.

Gemäß Stein gibt es innerhalb der Pelicans Zweifel an Williamson, da dieser in seinen vier Jahren bei den Pelicans zu oft verletzt war und zuletzt immer wieder in die Negativschlagzeilen geriet. Kürzlich sorgten Posts von einer Pornodarstellerin für Wirbel, die Williamson vorwarf, ihr Leben zerstört zu haben. Dies alles geschah kurz nachdem Williamson bekanntgegeben hatte, dass dieser zum ersten Mal Vater werde.

Auch Brian Windhorst (ESPN) meldete, dass die Pelicans "oberflächliche" Gespräche über einen möglichen Trade geführt haben sollen, um im kommenden Draft einen hohen Pick zu ergattern. Als mögliche Abnehmer gelten die Charlotte Hornets und die Portland Trail Blazers, welche den zweiten bzw. dritten Pick halten.

Erst vor einem Jahr verlängerte New Orleans den Vertrag mit dem 23-Jährigen vorzeitig um fünf Jahre bis 2028. Ab dem 1. Juli wird Williamson über die kommenden fünf Spielzeiten insgesamt 194 Millionen Dollar einstreichen.

Zion Williamson: Zweimal All-Star - zu oft verletzt

Bislang hat Zion für New Orleans in vier Jahren gerade einmal 114 Partien bestritten, dennoch wurde der Forward bereits zweimal in das All-Star-Team gewählt. Wenn er spielte, dann zeigte sich, dass Williamson einer der besten Spieler der Liga sein kann. In 32 Minuten legte Williamson durchschnittlich 25,8 Punkte und 7,0 Rebounds bei einer Wurfquote von 60,5 Prozent aus dem Feld auf.

Die Pelicans erreichten in diesen vier Jahren aber nur einmal die Playoffs - in der Spielzeit, in welcher Zion nicht zum Einsatz kam. In der abgelaufenen Saison waren die Pelicans lange auf Playoff-Kurs, brachen jedoch komplett ein, als sich Williamson erneut verletzte, diesmal am Oberschenkel. Mit einer Bilanz von 42-40 wurden die Pels Neunter im Westen und unterlagen im ersten Play-In-Spiel daheim den Oklahoma City Thunder.

Zion Williamson: Seine Statistiken in der NBA