NBA Finals - Jimmy Butler übt nach Spiel 5 Selbstkritik: "Es gibt keine Ausreden"

Nach 2020 mussten sich Jimmy Butler und die Miami Heat in diesem Jahr den Denver Nuggets in den NBA Finals beugen. Butler machte dabei in der Crunchtime keine gute Figur, wollte aber keine Ausreden zählen lassen.

"Ich habe den Ball verloren, das stach heraus", sagte Butler, nachdem er gefragt wurde, warum die Heat in den letzten zwei Minuten das Ruder nicht mehr herumreißen konnten. Mit 13 Punkten am Stück hatte der Superstar der Heat seine Farben noch einmal in die Partie geschossen, doch am Ende ging auch bei Butler nicht mehr viel, der die ersten 40 Minuten des Spiels eine enttäuschende Performance hinlegte.

Bisweilen schien es so, als ob Butler die Explosivität fehle, doch der 33-Jährige suchte keine Ausreden und weigerte sich, seine Leistung mit der Knöchelverletzung zu erklären, welche er sich in den Conference Semifinals gegen die New York Knicks zuzog. "Meinem Knöchel geht es gut. Wir haben einfach nicht gewonnen, es gibt keine Ausreden. Sie haben uns geschlagen, mehr sage ich dazu nicht."

In 41 Minuten legte Butler 21 Punkte (5/18 FG) und 5 Assists auf, nach drei Vierteln stand Butler jedoch lediglich bei 8, bevor er im vierten Viertel zwei Dreier traf und ein umstrittenes Shooting Foul gegen Aaron Gordon zog. Am Ende machte Butler aber eine unglückliche Figur, als er bei einem Zähler Rückstand erst einen offensichtlichen Pass in die Hände von Kentavious Caldwell-Pope spielte anstatt selbst zu werfen und im Angriff darauf einen überhasteten Dreier nahm, welcher nur auf den Ring klatschte. Für die Heat ist es die zweite Finals-Pleite innerhalb von drei Jahren, nachdem man sich 2020 den Los Angeles Lakers beugen musste (2-4).

"Wir haben mit unserem bloßen Willen Dinge erreicht, von denen die Leute gesagt haben, dass wir diese nicht erreichen können", meinte Bam Adebayo. "Wir nehmen diese Erfahrung nun mit und nutzen sie als Motivation."

