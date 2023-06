NBA Draft, News und Gerüchte: Charlotte Hornets weiter unentschlossen wegen zweitem Pick

In der Nacht auf Freitag steigt New York City der NBA Draft 2023. Natürlich sind zu dieser Zeit zahlreiche Gerüchte im Umlauf. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum anstehenden Draft.

Hinter den Hornets picken die Portland Trail Blazers, welche laut Adrian Wojnarowski ( ESPN ) keine Präferenz haben. Demnach werde Portland einfach den Spieler des Duos ziehen, welchen Charlotte nicht nimmt. Gleichzeitig seien die Blazers aktiv auf der Suche nach einem Trade für den dritten Pick, um einen weiteren Star an die Seite von Damian Lillard zu stellen.

Laut Jonathan Wasserman ( Bleacher Report ) gibt es innerhalb der Hornets-Organisation unterschiedliche Meinungen, während die meisten Scouts Spielmacher Henderson bevorzugen würden. Unklar ist auch, wer die Entscheidung letztlich trifft. Besitzer Michael Jordan steht kurz vor dem Verkauf , allerdings meldet der Charlotte Observer , dass die Bulls-Legende hier noch einmal die Fäden in der Hand hält.

Scoot Henderson oder Brandon Miller? Wer wird der zweite Pick hinter Victor Wembanyama? Noch scheint völlig unklar, was Charlotte an Position zwei macht. Die Hornets luden die beiden kürzlich noch einmal zu einem Workout ein.

© getty

NBA Draft: Atlanta Hawks wollen nach oben traden

Die Hawks halten dagegen den 15. Pick, sollen laut Marc Stein (Substack) aber ein Auge auf Dereck Lively II geworfen haben, welcher an dieser Position wohl nicht mehr zu haben ist. Demnach gibt es in der NBA Stimmen, die in Lively einen ähnlichen Spieler wie einst Tyson Chandler sehen. Entsprechend könnte der Center schon unter den ersten Zehn zu verorten sein.

Zuletzt hatte Stein berichtet, dass Atlanta Gespräche mit den Dallas Mavericks über den zehnten Pick führte. Dabei stand ein Paket im Raum, welches John Collins und Pick 15 nach Dallas bringt. Im Gegenzug würden die Mavs den 10. Pick sowie Davis Bertans abtreten.