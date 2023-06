NBA News: Chris Paul überrascht von Trade - Überstimmte Suns-Besitzer Mat Ishbia seinen GM?

Chris Paul wird nicht mehr für die Phoenix Suns spielen. Das Team hat einen Trade eingefädelt, welcher den Point God nach Washington schickt. Für Paul war dies nach eigener Aussage eine Überraschung.

Demnach habe Paul vom Trade erfahren, als er mit seinem Sohn mit Flugzeug auf dem Weg nach New York war, um sein neues Buch zu bewerben. "Ich war wirklich überrascht, aber in dieser Liga kann alles passieren", sagte CP3 der New York Times. Paul versicherte dabei, dass er noch am Vortag mit GM James Jones sprach und dieser ihm versichert habe, dass alles in Ordnung sei.

Stattdessen deutete CP3 an, dass andere den Trade vorangetrieben haben. "Ich habe nun realisiert, dass Besitzer Mat Ishbia und Isiah einen anderen Weg gehen wollen." Mit Isiah meinte Paul Hall of Famer Isiah Thomas, der ein gutes Verhältnis zu Ishbia pflegt. Der neue Besitzer hatte jedoch im Februar versichert, dass Thomas keine Rolle innerhalb der Franchise einnehme.

Die Suns schickten neben Paul auch Landry Shamet sowie zahlreiche Zweitrundenpicks und zwei Pick-Swaps nach Washington, um im Gegenzug Bradley Beal zu erhalten. Inzwischen ist klar, dass die Suns auch Guard Jordan Goodwin sowie Big Man Isaiah Todd im Rahmen des Deals erwerben werden.

Wie es mit Paul weitergeht, ist dagegen unklar. "Ich habe bislang noch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken", sagte der 38-Jährige. Als Favorit auf die Dienste von Paul gelten weiter die Clippers, laut Brian Windhorst (ESPN) haben sie gegenüber den Lakers die Nase vorne, die Paul nur dann holen wollen, wenn dieser für das Minimum nach einem Buyout mit Washington zu haben ist. Das soll laut Adrian Wojnarowski (ESPN) aber zunächst keine Option sein, da Washington keine Eile hat, eine Entscheidung wegen Paul zu treffen.

Gemäß Shams Charania (The Athletic) sind auch die Golden State Warriors noch eine Option für den Spielmacher. Demnach führten die Dubs bereits mit Phoenix Gespräche, bevor sie sich für das Paket der Wizards entschieden. Es sei möglich, dass die Dubs nun auch mit den Wizards sprechen, um zu sehen, ob ein Trade für Paul im Bereich des Möglichen ist.