NBA - Boston Celtics: News und Gerüchte vor der Free Agency im Blog: Payton Pritchard möchte wohl getradet werden

Die Boston Celtics haben erneut die 18. Meisterschaft verpasst. Nun könnte es im Sommer zu einigen Verschiebungen kommen. Vor allem die mögliche Vertragsverlängerung von Jaylen Brown steht im Fokus. Hier gibt es News und Gerüchte zu den Boston Celtics.

Präsident Brad Stevens, der Brown auch über Jahre coachte, beteuerte bei der Abschluss-PK noch einmal, dass der Forward ein wichtiger Teil der Celtics sei und dieser sich auch in Boston wohl fühle. "Ich kann zweifellos sagen, dass Jaylen hier sein möchte. Er ist wichtig für unser Team und wir glauben an ihn. Jaylen hatte ein tolles Jahr, hat das All-NBA Team erreicht."

Jaylen Brown hatte ein schwaches Spiel 7 gegen die Miami Heat , der Forward erreichte in dieser Saison aber erstmals ein All-NBA-Team und ist damit für einen Supermax-Vertrag qualifiziert, welchen er in diesem Sommer unterschreiben könnte. 295 Millionen Dollar über fünf Jahre sind ab 2024 möglich, wenn die Celtics dem 26-Jährigen dies bieten.

© getty

Celtics: Payton Pritchard will Boston verlassen

Die Celtics hatten in der abgelaufenen Saison eine sehr tiefe Guard-Rotation, sodass Payton Pritchard hinter Marcus Smart, Derrick White und Malcolm Brogdon kaum zum Einsatz kam. Laut The Athletic möchte der Guard darum im Sommer unbedingt getradet werden, um sich in der kommenden Saison bei einem anderen Team für einen neuen Vertrag zu empfehlen.

Der 25-Jährige wird 2024 Restricted Free Agent und kassiert in der kommenden Saison noch rund 4 Millionen Dollar. Schon zur Trade Deadline gab es Gerüchte um den Guard, die Celtics behielten Pritchard, der nur in 48 Partien zum Einsatz kam, jedoch.

Aufgrund seines günstigen Vertrags könnten sich die Celtics aber erneut dazu entscheiden, den 25-Jährigen zu halten. Dies wäre laut The Athletic ein Szenario, sollte man Smart oder Brogdon traden.