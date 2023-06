NBA - Golden State Warriors: Draymond Green lässt Spieler-Option verstreichen und wird Free Agent

Forward Draymond Green von den Golden State Warriors lässt seine Spieler-Option für die kommende Saison verstreichen und wird damit Free Agent. Das bestätigte Klutch-Sports-CEO Rich Paul gegenüber Adrian Wojnarowski von ESPN.

"Wir werden weiter mit Golden State reden und uns alle Optionen offen halten", wird Paul von ESPN zitiert.

Dass Green, der damit zunächst ein Gehalt in Höhe von 27,6 Millionen Dollar für die kommende Saison verstreichen lässt, auf die Option verzichtet, kommt nicht übermäßig überraschend. Dieser Schritt gibt ihm die Chance, mit allen Teams der Liga zu reden und eventuell sogar einen Sign-and-Trade-Deal einzufädeln.

ESPN berichtet allerdings, dass die Warriors daran interessiert sind, Green langfristig an die Franchise zu binden.

Seit ihn die Dubs an Position 35 im NBA Draft 2012 gezogen hatten, war er ein Eckpfeiler der Dynasty, die seither vier Titel bei sechs Finals-Teilnahmen gewonnen hat. Green (33) war bereits viermal All-Star, zweimal im All-NBA-Team und wurde in der Saison 2016/17 zum Defensive Player of the Year gewählt.

In der vergangenen Saison, in der die Dubs in den Western Conference Semifinals an den Los Angeles Lakers gescheitert waren, brachte es Green im Schnitt auf 8,5 Punkte (52,7 Prozent aus dem Feld), 7,2 Rebounds und 6,8 Assists.